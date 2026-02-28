Prev
28 ફેબ્રુઆરીએ સોના અને ચાંદીના ભાવ વધ્યા કે ઘટ્યા? જાણો ગુજરાત સહિત દેશના મોટા શહેરોના ભાવ


Today Gold Silver Price: હાલમાં જ લગ્ન સિઝન પાછી ચાલુ થવા જઈ રહી છે, ત્યારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં પણ વધારો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે, જો કે હાલમાં યુદ્ધની પરિસ્થિતિની અસર પણ તેના ભાવ પર પડશે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 28, 2026, 02:31 PM IST

Today Gold Silver Price: છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધઘટ થઈ રહી છે. વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ, યુએસ ટેરિફ નીતિ અને અન્ય પરિબળો આ ફેરફારોને આગળ ધપાવી રહ્યા છે. આજે ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો ચાલો જાણીએ.

આજે, શનિવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, ટ્રેડિંગ દિવસ પર જેપી મોર્ગનનું સોના અને ચાંદી અંગેનું અપડેટ સામે આવ્યું છે.

સોનાના અંદાજ પર જેપી મોર્ગનનું અપડેટ

વૈશ્વિક બજારમાં સોના માટે નવી અપેક્ષાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જેપી મોર્ગને 2026ના અંત માટે તેના અગાઉના અંદાજ 6,300 ડોલર પ્રતિ ઔંસ જાળવી રાખીને, તેના લાંબા ગાળાના ભાવ લક્ષ્યને 4,500 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી વધારી દીધો છે.

જેપી મોર્ગનના મતે, રોકાણકારોના પોર્ટફોલિયોમાં માળખાકીય વૈવિધ્યકરણનો ટ્રેન્ડ ચાલુ છે, જેના કારણે સોનાના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે.

ચાંદીના તાજેતરના ભાવ

દિલ્હી, મુંબઈ, કોલકાતા અને ચેન્નાઈમાં ચાંદીના ભાવ વધી રહ્યા છે. દિલ્હી, કોલકાતા અને મુંબઈમાં આજે 10 ગ્રામ ચાંદી 2950 રૂપિયામાં વેચાઈ રહી છે. 100 ગ્રામ ચાંદી ખરીદવા માટે ગ્રાહકોએ 29500 રૂપિયા ખર્ચવા પડશે. ચેન્નાઈમાં 10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ 3000 રૂપિયા છે.

  • તમારા શહેરમાં સોનાનો ભાવ

દિલ્હીમાં સોનાનો ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)

24 કેરેટ - 164880 રૂપિયા
22 કેરેટ - 151150 રૂપિયા
18 કેરેટ - 123700 રૂપિયા

મુંબઈમાં સોનાનો ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)

24 કેરેટ - 164730 રૂપિયા
22 કેરેટ - 151000 રૂપિયા
18 કેરેટ - 123550 રૂપિયા

ચેન્નાઈમાં સોનાનો ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)

24 કેરેટ - 165820 રૂપિયા
22 કેરેટ - 152000 રૂપિયા
18 કેરેટ - 130100 રૂપિયા

કોલકાતામાં સોનાનો ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)

24 કેરેટ - 164730 રૂપિયા
22 કેરેટ - 151000 રૂપિયા
18 કેરેટ - 123550 રૂપિયા

અમદાવાદમાં સોનાના ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)

24 કેરેટ - 164780 રૂપિયા
22 કેરેટ - 151050 રૂપિયા
18 કેરેટ - 123600 રૂપિયા

લખનૌમાં સોનાના ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)

24 કેરેટ - 164880 રૂપિયા
22 કેરેટ - 151150 રૂપિયા
18 કેરેટ - 123700 રૂપિયા

પટણામાં સોનાના ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)

24 કેરેટ - 164780 રૂપિયા
22 કેરેટ - 151050 રૂપિયા
18 કેરેટ - 123600 રૂપિયા

હૈદરાબાદમાં સોનાના ભાવ (પ્રતિ 10 ગ્રામ)

24 કેરેટ - 164730 રૂપિયા
22 કેરેટ - 151000 રૂપિયા
18 કેરેટ - 123550 રૂપિયા

નોંધ: અહિં આપેલા ભાવ કરતા તમારા શહેરના ભાવમાં 1000-2000 રૂપિયાનો ફેરફાર પણ હોઈ શકે છે. 

