રિચ ડેડ પુઅર ડેડના લેખકની ભવિષ્યવાણી પડી સાચી ? રોબર્ટ કિયોસાકીએ સોના-ચાંદીના ભાવ પર કહી મોટી વાત
Robert Kiyosaki Advice: રિચ ડેડ, પુઅર ડેડના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકીએ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારાને લઈને તેમની નવી પોસ્ટમાં કહ્યું છે કે, મને તેની કોઈ ચિંતા નથી.
Robert Kiyosaki Advice: રિચ ડેડ, પુઅર ડેડ ના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકી નિયમિતપણે રોકાણ ટિપ્સ આપે છે. સોનું, ચાંદી અને પ્રમુખ ક્રિપ્ટોકરન્સી, બિટકોઇન, તેમની રોકાણ સલાહમાં ટોચ પર છે, અને તેઓ આ સંપત્તિઓને શ્રીમંત બનવાનો માર્ગ કહે છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્વિટર (હવે X) પરની તેમની નવી પોસ્ટમાં, તેમણે સોના, ચાંદી અને બિટકોઇનના ભાવમાં સતત વધઘટનો ઉલ્લેખ કરીને એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન પણ આપ્યું છે.
સોના અને ચાંદીમાં થતી વધઘટની ચિંતા શા માટે કરવી?
રોબર્ટ કિયોસાકી તેમની નવી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં પ્રશ્ન અને જવાબના રૂપમાં સલાહ આપે છે. તેમની X પોસ્ટમાં પ્રશ્ન હતો કે, શું મને સોના, ચાંદી અથવા બિટકોઇનના ભાવ વધે કે ઘટે ત્યારે શું વાંધો છે? જવાબમાં, તેમણે લખ્યું કે, ના, મને વાંધો નથી. તેમણે તેમની ચિંતાના અભાવનું મુખ્ય કારણ વધુ સમજાવ્યું.
ચિંતા કરવાનું કંઈ કેમ નથી?
રિચ ડેડ, પુઅર ડેડના લેખકે તેમની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં વધુ સમજાવ્યું કે તેમને સોના, ચાંદી અથવા બિટકોઇનના ભાવમાં થતી વધઘટની કેમ પરવા નથી. તેમણે લખ્યું કે, હું જાણું છું કે અમેરિકાનું રાષ્ટ્રીય દેવું વધી રહ્યું છે, અને યુએસ ડોલરની ખરીદ શક્તિ ઘટી રહી છે.
"હું ખરીદી કરું છું અને ધનવાન બનું છું..."
જ્યારે દુનિયા અસમર્થ, હાઈ શિક્ષિત પીએચડીથી ભરેલી છે... ફેડ, ટ્રેઝરી અને યુએસ સરકારને નિયંત્રિત કરી રહી છે, ત્યારે સોના અને ચાંદી ઉપરાંત સોના, ચાંદી અને બિટકોઇન જેવી ક્રિપ્ટોકરન્સીની કિંમત વિશે શા માટે ચિંતા કરવી? કિયોસાકીએ લખ્યું કે, ચિંતા શા માટે? હું ફક્ત વધુ સોનું, ચાંદી અને બિટકોઇન ખરીદતો રહું છું અને ધનવાન બનતો રહું છું. તમારૂ ધ્યાન રાખો.
ચાંદી પરની ભવિષ્યવાણી પડી રહી છે સાચી
રોબર્ટ કિયોસાકીએ તાજેતરના સમયમાં ચાંદીના રોકાણ પર ખૂબ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. તેને સંપત્તિનો સૌથી આશાસ્પદ માર્ગ ગણાવતા, તેમણે ચાંદીના ભાવ માટે 200 ડોલરનું લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં તેમની ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી છે.
Q: Do I care when the price of gold silver or Bitcoin go up or down?
A: No. I do not care.
Q: Why Not?
A: Because I know the national debt of the US keeps going up and the purchasing power of the US dollar keeps going down.
Q: Why worry about the price of gold, silver,…
— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 23, 2026
COMEX પર રેકોર્ડ વધારા સાથે, MCX પર ચાંદી ગયા વર્ષની જેમ આ વર્ષના પહેલા મહિનામાં પણ તેજીમાં રહી છે. ચાંદીએ પહેલી વાર 3 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામનો આંકડો પાર કર્યા પછી, તેમાં સતત વધારો થતો રહ્યો છે. ગયા અઠવાડિયાના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે થોડો ઘટાડો થયો હોવા છતાં, ભાવ ₹317,705 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયો હતો.
