ડિજિટલ ગોલ્ડ કે ફિઝિકલ ગોલ્ડ: ધનતેરસ પર ક્યું સોનું ખરીદવું છે સૌથી સારું? જાણો રોકાણ માટે ક્યો ઓપ્શન છે બેસ્ટ
Digital Gold vs Physical Gold: દિવાળી પર સોના અને ચાંદી ખરીદવાની પરંપરા વર્ષો જૂની છે, પરંતુ હાલમાં તેમના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં ડિજિટલ ગોલ્ડ સોનામાં રોકાણ કરવાના એક વિકલ્પ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. ચાલો જાણીએ કે, ડિજિટલ અને ફિઝિકલ ગોલ્ડ વચ્ચેનો તફાવત અને તમારા માટે કયો સારો વિકલ્પ રહેશે.
Digital Gold vs Physical Gold: ભારતમાં સોનું માત્ર ઘરેણાં જ નથી, પરંતુ રોકાણનું એક લોકપ્રિય સાધન પણ છે. તહેવારો જેમ કે, ધનતેરસ અને દિવાળી દરમિયાન પરંપરાગત રીતે લોકો સોનાના દાગીના, સિક્કા અને બાર ખરીદે છે. પરંતુ તાજેતરના વર્ષોમાં ડિજિટલ ગોલ્ડ અથવા ઓનલાઈન સોનું ખરીદવાનો ટ્રેન્ડ પણ ઝડપથી વધ્યો છે. ચાલો જાણીએ કે, વધતી કિંમતો વચ્ચે આ બન્ને વિકલ્પોમાંથી તમારા માટે બેસ્ટ કયો હોઈ શકે છે.
ફિઝિકલ ગોલ્ડ
ફિઝિકલ ગોલ્ડ એટલે કે ઘરેણાં, સિક્કા હોય કે સોનાના બારનું પોતાનું આકર્ષણ હોય છે. તમે તેને પહેરી શકો છો, ભેટ આપી શકો છો અને જ્યારે તેની કિંમત વધે ત્યારે નફો પણ મેળવી શકો છો. જો કે, રોકાણ તરીકે તેમાં વધારાના ખર્ચ પણ સામેલ છે, જેમ કે મેકિંગ ચાર્જ, GST અને લોકર ચાર્જ. આ સાથે જ ચોરીનું રિસ્ક પણ હોય છે. આ બધા પરિબળો તમારા રિટર્નને અસર કરી શકે છે.
ડિજિટલ ગોલ્ડ
ડિજિટલ ગોલ્ડનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તેને માત્ર 10 રૂપિયાથી પણ ખરીદી શકાય છે. તેના માટે કોઈ મેકિંગ ચાર્જ નથી આપવો પડતો. તે સુરક્ષિત વોલ્ટમાં રાખવામાં આવે છે અને તમારી પાસે તેનું ડિજિટલ પ્રૂફ (custody receipt) હશે. તમે તેને 24/7 ઓનલાઈન વેચી શકો છો. તેથી, જો તમે નાની રકમ સાથે રોકાણ કરવા માંગો છો અને તાત્કાલિક લિક્વિડિટીની જરૂર હોય તો ડિજિટલ ગોલ્ડ એક ઉત્તમ વિકલ્પ બની શકે છે.
કુલ ખર્ચ સરખામણી
ડિજિટલ ગોલ્ડ સંપૂર્ણપણે મફત નથી હોતું, તેના પર 3% GST અને ક્યારેક-ક્યારેક 0.30-4% વાર્ષિક ચાર્જ પણ લાગે છે. જો કે, આ શુલ્ક પારદર્શક અને અનુમાનિત હોય છે. બીજી બાજુ, ફિઝિકલ ગોલ્ડ મેકિંગ ચાર્જ, GST અને લોકર ચાર્જ વગેરેના કારણે વધુ મોંઘું થઈ જાય છે. તેથી નાના રોકાણકારો માટે ડિજિટલ ગોલ્ડની ઍક્સેસ સરળ અને સસ્તી સાબિત થઈ શકે છે.
મોટી રકમનું રોકાણ કરવા માટે કયું સારું છે?
જો તમે 2-3 લાખ કે તેથી વધુનું રોકાણ સોનામાં કરવા માંગો છો, તો ફિઝિકલ ગોલ્ડના બાર અથવા સિક્કા વધુ સારું હોઈ શકે છે, જો કે તે વિશ્વસનીય સ્ત્રોતમાંથી હોય. પરંતુ, જો તમે 100 રૂપિયાથી લઈને 10,000 રૂપિયાની વચ્ચે નિયમિતપણે રોકાણ કરવા માંગો છો, તો ડિજિટલ ગોલ્ડ તમારી સુવિધા અને પ્રવાહિતા માટે યોગ્ય વિકલ્પ છે.
લિક્વિડિટીની વાત કરીએ તો
ડિજિટલ ગોલ્ડનો સૌથી મોટો ફાયદો તેની ઇન્સ્ટન્ટ બોન્ડ-કરેક્શન ક્ષમતા છે. તમે એપ્લિકેશન અથવા વેબસાઇટ પ્લેટફોર્મ દ્વારા તરત જ વેચી શકો છો અને તમારા બેન્ક ખાતામાં રૂપિયા મેળવી શકો છો. જો કે, ફિઝિકલ સોનું વેચવા પર તમારે શુદ્ધતા પરીક્ષણ, કિંમતમાં ડિસ્કાઉન્ટ અને બાયબેક સમય જેવી મુશ્કેલીઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે. તેથી, ડિજિટલ ગોલ્ડ લિક્વિડિટીની દ્રષ્ટિએ એક સારો વિકલ્પ છે.
સુરક્ષા અને વિશ્વાસ
ડિજિટલ ગોલ્ડ સુરક્ષિત વોલ્ટ સંગ્રહિત થાય છે અને સ્વતંત્ર ઓડિટમાંથી પસાર થાય છે. રોકાણકારોએ ચોરી થવાની કે લોકરની ચાવીઓ ખોવાઈ જવાની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જો કે, સુરક્ષાની જવાબદારી પ્લેટફોર્મ અને તેની વિશ્વસનીયતાની છે. બીજી બાજુ, ફિઝિકલ ગોલ્ડ તમારા કબજામાં હોવાના કારણે ચોરી, નુકસાન અથવા ગેરરીતિના જોખમને આધિન છે.
