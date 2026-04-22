ડિવિડન્ડની જાહેરાત અને શેર થયો ક્રેશ, કેમ વધી રહી છે HCL Techની ચિંતા ?

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessડિવિડન્ડની જાહેરાત અને શેર થયો ક્રેશ, કેમ વધી રહી છે HCL Techની ચિંતા ?

HCL Tech Sell Reason: HCL ટેક્નોલોજીસે ₹24 ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી, પરંતુ શેર 10% ઘટ્યો. ઘટાડા માટેના મૂળ કારણો, ફંડામેન્ટલ્સ અને શેર માટેના ભવિષ્યના સંકેતો હાલમાં જોવા મળી રહ્યા છે. ચાલો વધારો ડિટેલમાં જાણીએ.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 22, 2026, 02:19 PM IST
HCL Tech Sell Reason: દેશની સૌથી મોટી ટેક કંપનીઓમાંની એક, HCL ટેક્નોલોજીસે પ્રતિ શેર 24 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ જાહેર કર્યું છે. આમ છતાં, શેરમાં 10 ટકાનો મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. સામાન્ય રીતે, ડિવિડન્ડના સમાચાર શેરને ટેકો આપે છે, પરંતુ આ વખતે અસર ઉલટી થઈ, જેનાથી રોકાણકારોની ચિંતા વધી.

બજારને આંચકો

Add Zee News as a Preferred Source

HCL ટેક્નોલોજીસે એપ્રિલમાં પ્રતિ શેર 24 રૂપિયાનું વચગાળાનું ડિવિડન્ડ જાહેર કર્યું, જેની એક્સ-ડેટ 24 એપ્રિલ હતી. આવા સમાચાર સામાન્ય રીતે શેરમાં વધારો તરફ દોરી જાય છે, પરંતુ આ વખતે શેર લગભગ 10 ટકા ઘટ્યો છે, જે 52-અઠવાડિયાના લોઅર લેવલે પહોંચ્યો છે. આ સૂચવે છે કે બજાર ફક્ત ડિવિડન્ડ કરતાં કંપનીના ભાવિ પ્રદર્શનને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યું છે.

નફો અને ગ્રોથ પર પ્રશ્નો

કંપનીના ડેટા જોતાં, ગ્રોથની ગતિ ધીમે ધીમે ધીમી પડી રહી હોય તેવું લાગે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં વેચાણ ગ્રોથ સરેરાશ 10થી 12 ટકાની આસપાસ રહી છે, જ્યારે નફામાં ગ્રોથ વધુ નબળી પડી છે, જે તાજેતરમાં 1 ટકાની આસપાસ પહોંચી છે. આ જ કારણ છે કે રોકાણકારો ચિંતિત છે કે જ્યારે ડિવિડન્ડ મજબૂત છે, ત્યારે કમાણીમાં ગ્રોથ ધીમી પડી રહી છે.

નબળાઈનું કારણ શું છે?

HCL ટેકનું ડિવિડન્ડ ચુકવણી 90 ટકાથી વધુ છે, જે દર્શાવે છે કે કંપની તેના નફાનો નોંધપાત્ર હિસ્સો શેરધારકોને પરત કરી રહી છે. જો કે, બજાર પણ આને અલગ દ્રષ્ટિકોણથી જોઈ રહ્યું છે. જ્યારે કોઈ કંપની મોટું રોકડ ડિવિડન્ડ ચૂકવે છે, ત્યારે તે ગ્રોથમાં રોકાણ માટે મર્યાદિત તકોનો સંકેત પણ આપી શકે છે. આ જ કારણ છે કે કેટલાક રોકાણકારો આને નકારાત્મક રીતે જોઈ રહ્યા છે.

વેચાણનું દબાણ કેમ વધ્યું છે?

શેરહોલ્ડિંગ પેટર્નમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. વિદેશી રોકાણકારો (FII)નું શેરહોલ્ડિંગ સતત ઘટ્યું છે અને હવે તે લગભગ 15 ટકા છે. તેનાથી વિપરીત, સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII)એ તેમનો હિસ્સો વધાર્યો છે. આ સૂચવે છે કે વિદેશી રોકાણકારો સ્ટોકથી પોતાને દૂર કરી રહ્યા છે, જેનાથી સ્ટોક પર દબાણ આવી રહ્યું છે.

મજબૂત ફંડામેન્ટલ્સ, પણ ડર શા માટે?

કંપની લગભગ દેવામુક્ત છે અને તેનું રિટર્ન ઓન ઇક્વિટી લગભગ 24 ટકા પર સ્થિર છે, જે એક મજબૂત સૂચક છે. આ હોવા છતાં, શેરનું પ્રદર્શન નબળું રહ્યું છે. કારણ સ્પષ્ટ છે, બજાર હવે માત્ર સ્થિરતા નહીં, પણ ઝડપી ગ્રોથની માંગ કરે છે. જો ગ્રોથ ઝડપી ન થાય, તો મજબૂત ફંડામેન્ટલ્સ પણ શેરને ઉપર તરફ ધકેલી શકશે નહીં.

ડિવિડન્ડ ગ્રોથની વોર

HCL ટેકનો કિસ્સો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે માત્ર ડિવિડન્ડ શેરને ટેકો આપી શકતો નથી. જ્યાં સુધી કંપની ઝડપી ગ્રોથ અને નફાનું પ્રદર્શન ન કરે ત્યાં સુધી શેર દબાણ હેઠળ રહી શકે છે. તેથી, જ્યારે આ સ્ટોક હાલમાં ડિવિડન્ડ આવક માટે આકર્ષક છે, તે ગ્રોથ રોકાણકારો માટે રાહ જોવાની રમત બની શકે છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news