Prev
Next

Muhurat Trading: એક જ ઝટકે 8000 રૂપિયા ઘટી ગયા, સોના-ચાંદીમાં આજે મોટો કડાકો, તેજી સાથે બંધ થયું શેર બજાર

આજે મુહૂર્ત ટ્રેડિંગમાં શેર બજાર તેજી પર બંધ થયું. જ્યારે વાયદા બજાર MCX પર સોનું અને ચાંદી મોટા ઘટાડા સાથે જોવા મળ્યા. 
 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 21, 2025, 03:36 PM IST

Trending Photos

Muhurat Trading: એક જ ઝટકે 8000 રૂપિયા ઘટી ગયા, સોના-ચાંદીમાં આજે મોટો કડાકો, તેજી સાથે બંધ થયું શેર બજાર

મુહૂર્ત ટ્રેડિંગમાં શરૂઆતી કારોબાર દરમિયાન શેર બજારમાં શાનદાર તેજી જોવા મળી હતી. નિફ્ટી 25900 ઉપર ઓપન થયો હતો. જ્યારે સેન્સેક્સ 84600 ઉપર ખુલ્યો. જો કે બજાર બંધ થયું ત્યાં સુધીમાં નિફ્ટી 25 પોઈન્ટ ચડીને 25868 અને સેન્સેક્સ 62 પોઈન્ટ ઉપર 84426 પર આવી ગયો. જ્યારે બેંક નિફ્ટી 26 અંક તૂટીને 58,007 પર ક્લોઝ થયો. 

શાનદાર તેજીવાળા શેરોની વાત કરીએ તો DCB બેંક લગભગ 9017 ટકા ઉછળ્યો. જ્યારે ટાટા ઈન્વેસ્ટમેન્ટના શેરમાં 8 ટકાની તેજી આવી. બ્લેક બકના શેરોમાં પણ 8 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો. બીએસઈના ટોપ 30 શેરોમાંથી 13 શેરોમાં ઘટાડો આવ્યો. સૌથી વધુ ઘટાડો કોટક મહિન્દ્રા બેંકના શેરોમાં 1 ટકાનો જોવા મળ્યો. જ્યારે સૌથી વધુ તેજી બજાજ ફિનસર્વના શેરોમાં 1 ટકાની રહી. 

Add Zee News as a Preferred Source

239 શેરોમાં અપર સર્કિટ
બીએસઈ પર આજે 4178 એક્ટિવ રહ્યા. જેમાં 3026 શેરોમાં તેજી આવી જ્યારે 951 શેરો ઘટાડા સાથે બંધ થયા. જો કે 201 શેરોમાં કોઈ ફેરફાર ન થયો. 174 શેર 52 સપ્તાહના હાઈ અને 42 શેર 52 સપ્તાહના નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયા. 239 શેરોમાં અપર સર્કિટ અને 89 શેરમાં લોઅર સર્કિટ લાગી. 

સોના અને ચાંદીના ભાવ
ચાંદીના ભાવમાં મંગળવારે લગભગ 8000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. વાયદા બજાર (MCX) પર ચાંદીની કિંમત તૂટીને લગભગ 1.50 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામથી નીચે ગગડી. સોનામાં લગભગ 2500 રૂપિયાનો કડાકો જોવા મળ્યો. 

મુહૂર્ત ટ્રેડિંગના ટાઈમિંગ
શેર બજાર આજે ફક્ત એક કલાક માટે મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ દરમિયાન ખુલ્લું રહ્યું. મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ બપોરે 1.45 વાગ્યાથી 2.45 વાગ્યા વચ્ચે ચાલ્યું. આ દરમિયાન રોકાણકારોએ દિવાળીના શુભ અવસર નિમિત્તે શેર ખરીદ્યા. મુહૂર્ત ટ્રેડિંગની સાથે જ ભારતીય શેર બજાર સંવત 2082માં એન્ટ્રી કરી ચૂક્યું છે. બ્રોકરેજ ફર્મ્સનું કહેવું છે કે ભારતીય બજાર મજબૂત ઘરેલુ માંગણી, શાનદાર કોર્પોરેટ આવક અને સ્થિર વેપાર આર્થિક નીતિઓના સહારે લચીલું જોવા મળી રહ્યું છે. 

 (Disclaimer: અહીં ફક્ત જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેર બજારમાં રોકાણ જોખમને આધીન છે અને રોકાણ પહેલા તમારા એડવાઈઝરની સલાહ ચોક્કસપણે લેવી)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Diwali 2025Muhurt Tradinggoldsilver

Trending news