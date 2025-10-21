Prev
Diwali Bank Holidays 2025: શું આજે 21 ઓક્ટોબરે બેંકો ખુલ્લી રહેશે કે બંધ? જાણી લેજો, થઈ જશે કામ!

Diwali Bank Holidays 2025: શું આજે બેંકો ખુલ્લી રહેશે કે બંધ? દેશના કેટલાક શહેરોમાં આજે બેંકો બંધ રહેશે. જ્યારે કેટલાક શહેરોમાં સામાન્ય દિવસોની જેમ કામકાજ ચાલુ રહેશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:27 AM IST

Diwali Bank Holidays 2025: શું આજે 21 ઓક્ટોબરે બેંકો ખુલ્લી રહેશે કે બંધ? જાણી લેજો, થઈ જશે કામ!

Is today bank holiday : શું આજે 21 ઓક્ટોબરે બેંકો ખુલ્લી રહેશે કે બંધ? જોકે, ભારતીય શેરબજાર આજે દિવાળી મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ 2025 માટે એક કલાકના વિશેષ સત્ર માટે ખુલશે, તેમ છતાં ઘણા બેંક ગ્રાહકો મંગળવાર, 21 ઓક્ટોબરના રોજ બેંકો ખુલ્લી રહેશે કે બંધ તે અંગે મૂંઝવણમાં છે. ઓક્ટોબર 2025 માટે RBIની બેંક રજાઓની યાદી અનુસાર, મુંબઈ, ભોપાલ અને ગુવાહાટી સહિતના કેટલાક શહેરોમાં બેંકો બંધ રહેશે. જોકે, 21 ઓક્ટોબરે દિલ્હી, બેંગલુરુ અને અમદાવાદ જેવા મોટાભાગના ભારતીય શહેરોમાં બેંકો સામાન્ય રીતે ખુલ્લી રહેશે.

શું આજે, 21 ઓક્ટોબરે બેંકો ખુલ્લી રહેશે કે બંધ?
આજે, 21 ઓક્ટોબરે મોટાભાગના ભારતીય શહેરોમાં બેંકો ખુલ્લી રહેશે. આરબીઆઈની સૂચિ અનુસાર, 'દિવાળી અમાવસ્યા (લક્ષ્મી પૂજન)/દીપાવલી/ગોવર્ધન પૂજા'ના અવસર પર આજે મુંબઈ, ભોપાલ, બેલાપુર, ગંગટોક, ગુવાહાટી, ઇમ્ફાલ, જમ્મુ, નાગપુર, રાયપુર અને શ્રીનગરમાં બેંકો બંધ રહેશે.

21 ઓક્ટોબરે નવી દિલ્હી, બેંગલુરુ, અમદાવાદ, હૈદરાબાદ, જયપુર, કોલકાતા, લખનૌ, અગરતલા, કાનપુર, શિમલા, ભુવનેશ્વર, ચંદીગઢ, ચેન્નાઈ, દેહરાદૂન, આઇઝોલ, ઇટાનગર, કોચી, કોહિમા, પણજી, રાંચી, શિલોંગ, તિરુવનંતપુરમ અને વિજયવાડા, પટનામાં બેંક શાખાઓ રાબેતા મુજબ ખુલ્લી રહેશે.
 

