Diwali Bank Holidays : દિવાળી પર કેટલા દિવસ બંધ રહેશે બેંકો, કયા રાજ્યમાં ક્યારે રહેશે રજા ?

Diwali Bank Holidays : 19 ઓક્ટોબર, રવિવારના રોજ દેશભરની બેંકો બંધ રહેશે. આ પછી 20, 21, 22 અને 23 ઓક્ટોબરના રોજ વિવિધ રાજ્યોમાં દિવાળી તેમજ અન્ય તહેવારોને લઈને બેંકો બંધ રહેશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 18, 2025, 05:24 PM IST

Diwali Bank Holidays : દિવાળી પર કેટલા દિવસ બંધ રહેશે બેંકો, કયા રાજ્યમાં ક્યારે રહેશે રજા ?

Diwali Bank Holidays : દિવાળીનો તહેવાર નજીક આવતાની સાથે જ દેશનો ઉત્સાહ વધુ તેજ થઈ રહ્યો છે. ભગવાન રામના સ્વાગત માટે લોકો પોતાના ઘરો, દુકાનો અને ઓફિસોની સફાઈ અને સજાવટમાં વ્યસ્ત છે. દેશના સૌથી મોટા તહેવાર દિવાળી માટે વિવિધ રાજ્યોમાં બેંકો ઘણા દિવસો સુધી બંધ રહેશે. તહેવાર સાથે સંકળાયેલી સ્થાનિક માન્યતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, વિવિધ પ્રદેશોમાં બેંકો અલગ અલગ તારીખે બંધ રહેશે. 

દિવાળી પર બેંકો કેટલા દિવસ બંધ રહેશે ?

ઓક્ટોબરમાં સૌથી વધુ બેંક રજાઓ હોય છે. દેશભરની બેંકો રવિવાર, 19 ઓક્ટોબરના રોજ બંધ રહેશે. આ પછી 20 ઓક્ટોબરના રોજ મહારાષ્ટ્ર, ઓડિશા, સિક્કિમ, મણિપુર, જમ્મુ, કાશ્મીર અને બિહાર સિવાય દેશભરની બધી બેંકો દિવાળી, નરક ચતુર્દશી અને કાલી પૂજાના તહેવાર પર બંધ રહેશે. 21 ઓક્ટોબરના રોજ મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, ઓડિશા, સિક્કિમ, મણિપુર, જમ્મુ અને કાશ્મીરની બધી બેંકો દિવાળી અમાવસ્યા, લક્ષ્મી પૂજા, દિવાળી અને ગોવર્ધન પૂજા માટે બંધ રહેશે.

22 અને 23 ઓક્ટોબરે પણ બંધ રહેશે બેંકો 

22 ઓક્ટોબરે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, ઉત્તરાખંડ, સિક્કિમ, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારમાં દિવાળી (બલિપ્રતિપદ), વિક્રમ સંવત નવું વર્ષ, ગોવર્ધન પૂજા અને લક્ષ્મી પૂજા માટે બધી બેંકો બંધ રહેશે. આ પછી 23 ઓક્ટોબરે ગુજરાત, સિક્કિમ, મણિપુર, ઉત્તર પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં ભાઈબીજ, ચિત્રગુપ્ત જયંતિ, લક્ષ્મી પૂજા (દિવાળી), ભાત્રી દ્વિતીયા અને નિંગોલ ચકોબા માટે બધી બેંકો બંધ રહેશે. સિક્કિમમાં 21, 22 અને 23 ઓક્ટોબરે વિવિધ તહેવારોને કારણે બધી બેંકો બંધ રહેશે.

ઓક્ટોબરમાં વિવિધ રાજ્યોમાં કુલ 21 બેંક રજાઓ છે. ઓક્ટોબર 2025માં વિવિધ રાજ્યોમાં 21 દિવસ બેંકો બંધ છે. ચાર રવિવાર અને બે શનિવારની રજાઓ ઉપરાંત વિવિધ સ્થાનિક તહેવારો માટે કુલ 15 રજાઓ છે.

