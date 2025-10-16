Prev
Diwali Bonus History: ભારતમાં સૌથી પહેલા કોણે આપ્યું હતું દિવાળી બોનસ, કેવી રીતે આ પરંપરાને મળ્યું કાનૂની સ્વરૂપ?

Diwali Bonus History: દિવાળી બોનસની પરંપરા ભારતમાં ઘણા વર્ષોથી ચાલી રહી છે. ત્યારબાદ સ્વતંત્ર ભારતમાં તેને કાનૂની મહોર લગાવીને મજબૂત કરવામાં આવી. ચાલો જાણીએ કે, દેશમાં દિવાળી બોનસની શરૂઆત કોણે કરી હતી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 16, 2025, 06:23 PM IST

Diwali Bonus History: દિવાળી નજીક આવતાની સાથે જ ભારતીય કર્મચારીઓ માટે એક ખુશખબર વધુ રોમાંચક બની જાય છે અને તે છે દિવાળી બોનસ. બોનસ તહેવારની ખુશીઓને બમણી કરી દે છે. કારણ કે કર્મચારીઓને તેમની મહેનત માટે વધારાનો પગાર અથવા ભેટ મળે છે. દિવાળી પહેલા આ જાહેરાત એટલા માટે કરવામાં આવી છે, કારણ કે આ તહેવાર ધનતેરસથી શરૂ થાય છે અને દિવાળી સુધી ચાલુ રહે છે.

આ સમય દરમિયાન પરિવાર માટે ખર્ચા ઘણા વધી જાય છે, જેમાં નવા કપડાં, મીઠાઈઓ, ભેટો અને ઉત્સવની તૈયારીઓ. સરકારનો ધ્યેય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે, કર્મચારીઓ આ તહેવારની સિઝિન દરમિયાન આર્થિક રાહતનો અનુભવ કરે. ચાલો જાણીએ કે, ભારતમાં તેની શરૂઆત કોણે કરી હતી.

દિવાળી બોનસની શરૂઆત
એવું માનવામાં આવે છે કે, ભારતમાં દિવાળી બોનસની પરંપરા 1940ના દાયકામાં બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન શરૂ થઈ હતી. તે સમયે કર્મચારીઓને વાર્ષિક 52 અઠવાડિયાનો પગાર મળતો હતો, જેને અચાનક 48 અઠવાડિયામાં બદલીનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો. આ બદલાવની સામે કર્મચારીઓએ વિરોધ કર્યો હતો. તેમના હિતોની રક્ષા કરવા અને વિરોધને શાંત કરવા માટે સરકારે દિવાળી બોનસની જાહેરાત કરી હતી. આ બોનસ કર્મચારીઓને માત્ર નાણાકીય રાહત આપવાનો ન હતો, પરંતુ તહેવારોની સિઝિન દરમિયાન માનસિક સંતોષ પણ પ્રદાન કરતું હતું.

પેમેન્ટ ઓફ બોનસ એક્ટ
સ્વતંત્ર ભારતમાં પણ આ પ્રથા ચાલુ રહી હતી. 1965માં ભારત સરકારે પેમેન્ટ ઓપ બોનસ એક્ટ પસાર કર્યો, જેણે દિવાળી બોનસને કાયદેસર બનાવ્યું. આ કાયદા હેઠળ કંપનીઓએ તેમના કર્મચારીઓને તેમના નફાના ઓછામાં ઓછા 8.33% બોનસ ચૂકવવાનું ફરજિયાત બનાવ્યું હતું. આ બોનસ કર્મચારીના પગાર અને કંપનીના પ્રોફિટ દ્વારા નક્કી થાય છે. કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને એડ-હોક અથવા નોન-પ્રોડક્ટિવિટી લિંક્ડ બોનસ મળે છે, જે લગભગ 30 દિવસના પગારની બરાબર હોય છે.

બોનસનું મહત્વ
આજે દિવાળી બોનસ ફક્ત આર્થિક લાભ જ નહીં, પરંતુ ભારતીય સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો અને તહેવારની ખુશીનું પ્રતીક પણ બની ગયું છે. કર્મચારીઓ આખું વર્ષ આ બોનસની રાહ જુએ છે અને તેનો ઉપયોગ તેમના વ્યક્તિગત અને પારિવારિક ઉજવણીની તૈયારી માટે કરે છે.

