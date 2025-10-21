Prev
દિવાળી પૂરી થઈ ગઈ, તો મંગળવારે શેરબજાર કેમ બંધ? શેરોમાં રોકાણ કરવા માટે મળશે માત્ર એક કલાકનો સમય, જાણો


Muhurat Trading: 21 ઓક્ટોબર અને મંગળવારના રોજ શેરબજાર બંધ રહેશે. જોકે, આજે તમારી પાસે રોકાણ કરવાની અને પૈસા કમાવવાની તક મળશે. શેર ટ્રેડિંગ આજે એક કલાક સુધી ટ્રેડિગ કરવાનું રહેશે. જાણો ક્યારે ઓપન થશે માર્કેટ અને ક્યારે તમને મળશે ટ્રેડિંગ કરવાનો મોકો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:27 AM IST

Muhurat Trading: sદિવાળી પછીના દિવસે 21 ઓક્ટોબરે શેરબજાર બંધ રહેશે. શેરબજાર આજે બંધ રહેશે. દિવાળી માટે શેરબજાર બંધ છે. જોકે, આજે તમારી પાસે રોકાણ કરવાની અને પૈસા કમાવવાની તક હશે. શેરબજાર આજે એક કલાક સુધી મર્યાદિત રહેશે. 21 ઓક્ટોબરે શેરબજાર ફક્ત એક કલાક માટે ખુલ્લું રહેશે. ખરેખર, આજે શેરબજારમાં દિવાળીની રજા છે. આજે બજારો મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ માટે ફક્ત એક કલાક માટે ખુલ્લા રહેશે.

મુહૂર્ત ટ્રેડિંગનો સમય શું છે?

મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ દિવાળીના શુભ અવસર પર એક ખાસ સત્ર તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ સત્ર શેરબજારમાં રોકાણ કરનારાઓ માટે ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે. આ ટ્રેડિંગ સામાન્ય રીતે દિવાળી પર થાય છે, પરંતુ મહારાષ્ટ્રમાં 20 ઓક્ટોબરને બદલે 21 ઓક્ટોબરે રજા હોવાથી, શેરબજાર આજે બંધ રહેશે અને ફક્ત મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ માટે ખુલ્લું રહેશે. 

આ વર્ષે, મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ 21 ઓક્ટોબર, મંગળવારના રોજ બપોરે 1:45થી 2:45 વાગ્યા સુધી ચાલશે. પ્રી-ઓપનિંગ વિન્ડો 1:30 PMથી 1:45 PM સુધી રહેશે. પોઝિશન મર્યાદા અને કોલેટરલ મૂલ્ય માટેનો કટ-ઓફ સમય, ટ્રેડ મોડિફિકેશન વિન્ડો, બપોરે 2:55 વાગ્યે બંધ થશે.

તમે આ પાંચ શેરો પર દાવ લગાવી શકો છો

ઝી બિઝનેસના અહેવાલ મુજબ, એક્સિસ સિક્યોરિટીઝે મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ માટે પાંચ પસંદ કરેલા શેરોને બાય રેટિંગ આપ્યું છે. તેમાં DCB બેંક, ફેડરલ બેંક, AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક, HDFC બેંક અને દાલમિયા ભારતનો સમાવેશ થાય છે. બ્રોકરેજ માને છે કે આ શેરો લાંબા ગાળામાં, એટલે કે 12-18 મહિનામાં રોકાણકારોને 13%થી 32% સુધીનું વળતર આપી શકે છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

