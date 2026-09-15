/સરકારની દિવાળી ભેટ! રોકડા ખિસ્સામાં રાખવાની તૈયારી રાખો, પેટ્રોલ પૂરાવો કે બિલ ભરો તો ચાર્જ કોણ ચૂકવશે?

NPCI Digital Payments : ડિજિટલ ઈન્ડિયાના સૌથી મોટા હથિયાર એવા UPI ને લઈને આખરે જે ડર હતો તે જ થયું. UPI પેમેન્ટ વિવાદ વચ્ચે NPCI એટલે કે નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયાએ સત્તાવાર જાહેરાત કરી દીધી છે. આવનારી 15 ઑક્ટોબરથી UPI ટ્રાન્ઝેક્શન પર ચાર્જ લેવાનું શરૂ થઈ જશે.
15 ઑક્ટોબરથી દેશભરમાં નવો નિયમ લાગુ થશે
Regarding Merchant Discount Rate (MDR) on Select UPI (P2M) Transactions
Please refer to the FAQs here: https://t.co/DTOZFVHAVB pic.twitter.com/4HMU0YZ2AC
— NPCI (@NPCI_NPCI) September 15, 2026
NPCI નો દાવો છે કે સામાન્ય ગ્રાહકો માટે 2 હજાર રૂપિયા સુધીનું UPI પેમેન્ટ સંપૂર્ણ રીતે ફ્રી રહેશે. પરંતુ મોટું ટર્નઓવર ધરાવતા વેન્ડર્સ અને બિઝનેસ માટે 0.4 ટકા ચાર્જ નક્કી કરાયો છે. આ નવો ચાર્જ કેવી રીતે ગણાશે અને સામાન્ય લોકો પર તેની શું અસર પડશે, ચાલો તેને સરળ ઉદાહરણોથી સમજીએ.
જો તમે 5,000નો સામાન ખરીદીને UPI કરશો, તો 0.4% લેખે 20 રૂપિયા ચાર્જ લાગશે. જો તમે પેટ્રોલ પંપ પર 2,500નું ઈંધણ પુરાવશો, તો નિયમ મુજબ ફ્લેટ 5 રૂપિયા ચાર્જ લાગશે. જો તમે 1 લાખનું UPI પેમેન્ટ કરશો, તો 0.4% મુજબ ₹400 થાય, પરંતુ મહત્તમ મર્યાદા હોવાથી માત્ર ₹300 ચાર્જ લાગશે.
જોકે, અહીં સૌથી મોટો યક્ષપ્રશ્ન એ ઊભો થયો છે કે, દરેક ચાર્જ ખરેખર મર્ચન્ટ એટલે કે વેપારી ભોગવશે કે પછી આડકતરી રીતે ગ્રાહકોના માથે જ આવશે? કારણ કે વેપારીઓ આ MDR ચાર્જ સરભર કરવા માટે વસ્તુઓની કિંમતમાં વધારો કરે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે.
|Amount paid to Merchant
|Applicable MDR
|MDR paid by Merchant
|₹ 2,000
|-
|₹ 0
|₹ 3,000
|0.40%
|₹ 12
|₹ 50,000
|0.40%
|₹ 200
|₹ 75,000 and above
|Fixed ₹ 300
|₹ 300
₹ ૨,૦૦૦ સુધી : ૦% (તદ્દન મફત)
₹ ૨,૦૦૧ થી ₹ ૭૪,૯૯૯ : ૦.૪% MDR
₹ ૭૫,૦૦૦ અને તેથી વધુ : મહત્તમ કેપ ₹ ૩૦૦
₹ ૫,૦૦૦ ના વ્યવહાર પર: ૦.૪% લેખે વેપારીએ માત્ર ₹ ૨૦ ની ફી ચૂકવવાની રહેશે.
₹ ૧,૦૦,૦૦૦ ના વ્યવહાર પર: સામાન્ય ટકાવારી મુજબ ₹ ૪૦૦ થાય, પરંતુ ₹ ૭૫,૦૦૦ થી વધુના વ્યવહારો માટે ₹ ૩૦૦ ની મહત્તમ કેપ નક્કી હોવાથી ચાર્જ માત્ર ₹ ૩૦૦ જ લાગશે.
એક તરફ સરકાર અને NPCI એવું કહી રહ્યા છે કે આ ચાર્જ માત્ર મોટા બિઝનેસ અને ચોક્કસ સેવાઓ માટે છે, પણ બીજી તરફ સામાન્ય જનતામાં ચિંતા છે કે દિવાળીના તહેવારો ટાણે જ 15 ઑક્ટોબરથી શરૂ થનારો આ ચાર્જ તેમના ખિસ્સા હળવા કરશે.
₹ ૨,૦૦૦/- થી વધુના પર્સન-ટુ-મર્ચન્ટ (P2M) UPI વ્યવહારો પર ૦.૪% નો સામાન્ય (nominal) MDR લાગુ થશે.
₹ ૭૫,૦૦૦/- અને તેનાથી વધુના વ્યવહારો માટે MDR ની મહત્તમ મર્યાદા (cap) ₹ ૩૦૦ પ્રતિ વ્યવહાર નક્કી કરવામાં આવી છે. સરકાર કહે છે કે ૦.૪% નો આ દર ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા પેમેન્ટ ગેટવે જેવા અન્ય ચૂકવણીના વિકલ્પોની સરખામણીમાં ઘણો ઓછો છે. આ ઉપરાંત, ₹ ૨,૦૦૦ થી નીચેના વ્યવહારો મોટા વ્યાપારી એકમો માટે પણ તદ્દન મફત રહેશે. આ સંતુલિત અભિગમ એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે મોટા વેપારીઓ સિસ્ટમની જાળવણીમાં યોગ્ય યોગદાન આપે, જ્યારે રોજિંદા વ્યવહારનો ખર્ચ ખૂબ ઓછો રહે.
Ministry of Finance says, "UPI Payments to Remain Free for Person to Person transactions; MDR Applicable Only on Large-Value Merchant Transactions
No charges on person-to-person (P2P) transaction, irrespective of transaction value
Nominal MDR of 0.4% to be levied on P2M… pic.twitter.com/0ecfJVcX7Q
— ANI (@ANI) September 15, 2026
શું ખૂબ ઊંચા મૂલ્યની UPI ચૂકવણી પર મહત્તમ ફી મર્યાદા (મહત્તમ કેપ) છે?
જવાબ: હા, મોટા મૂલ્યના વ્યવહારો કરતા એન્ટરપ્રાઇઝ વ્યવસાયોના રક્ષણ માટે, ₹ ૭૫,૦૦૦ અને તેથી વધુની ચુકવણી માટે પ્રતિ વ્યવહાર મહત્તમ ₹ ૩૦૦ ની મર્યાદા (absolute cap) નક્કી કરવામાં આવી છે. ઉદાહરણ તરીકે, ₹ ૧,૦૦,૦૦૦ ના વ્યવહાર પર ટકાવારી મુજબ ₹ ૪૦૦ નો ચાર્જ નહીં લાગે; તેના બદલે, ફી ₹ ૩૦૦ ની નિશ્ચિત મર્યાદા પર અટકી જશે. આ સુનિશ્ચિત કરે છે કે ઉચ્ચ-મૂલ્યના વ્યવહારોનો ખર્ચ અનુમાનિત અને સ્પર્ધાત્મક રહે.