/ભૂલથી પણ ન તોડતા રેલવેના આ નિયમ! ટ્રેનમાં સિગારેટ પીનારા અને ભીખ માંગનારા સાવધાન, દંડની રકમમાં ધરખમ વધારો

Indian Railways New Rules: ભારતીય રેલવેએ મુસાફરીને વધુ સુરક્ષિત અને આરામદાયક બનાવવા માટે પોતાના નિયમો કડક બનાવ્યા છે. જન વિશ્વાસ (સુધારા જોગવાઈ) અધિનિયમ, 2026 હેઠળ રેલવે એક્ટની કલમોમાં બદલાવ કરવામાં આવ્યા છે. હવે ટ્રેનો અને રેલવે પરિસરમાં ધૂમ્રપાન કરવું, લાઇસન્સ વિના સામાન વેચવો અને ભીખ માંગવા પર કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ નિયમોનો ઉદ્દેશ્ય મુસાફરોની સુવિધા વધારવા અને સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. પહેલાની સરખામણીમાં દંડની રકમ ઘણી ગણી વધારી દેવામાં આવી છે, જેથી નિયમોનું પાલન વધુ સારી રીતે થઈ શકે.
રેલવે પ્રશાસનનું માનવું છે કે, આ પ્રવૃત્તિઓથી માત્ર મુસાફરોને અસુવિધા જ નથી થતી, પરંતુ આગ લાગવા જેવી ઘટનાઓનું જોખમ પણ વધે છે. ધૂમ્રપાનના નિયમોમાં સૌથી મોટો બદલાવ કરવામાં આવ્યો છે. રેલવે એક્ટની કલમ 167 હેઠળ ટ્રેનો અને રેલવે પરિસરમાં ધૂમ્રપાન પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ છે. નવી જોગવાઈ મુજબ, નિયમનો ભંગ કરવા પર તરત જ 2000 રૂપિયાનો દંડ થશે. સાથે જ મુસાફરનો પાસ કે ટિકિટ જપ્ત થઈ શકે છે અને રેલવે કર્મચારી દ્વારા તેને ટ્રેનમાંથી ઉતારી પણ શકાય છે.
5000 રૂપિયા સુધી થઈ શકે છે દંડ
જો વ્યક્તિ દંડ નહીં ભરે તો તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે, જ્યાં દોષિત જાહેર થવા પર 5000 રૂપિયા સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. કોર્ટ કોઈ ખાસ કારણોની ગેરહાજરીમાં ઓછામાં ઓછો 2000 રૂપિયાનો દંડ તો ચોક્કસ લગાવશે. આ બદલાવ એટલા માટે મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે છેલ્લા વર્ષોમાં ધૂમ્રપાનને લગતી ઘણી ઘટનાઓ સામે આવી છે, જેમાં આગ લાગવાની આશંકા વધી ગઈ હતી.
ભીખ માંગવા પર પણ કડકાઈ વધારાઈ
લાઇસન્સ વિના સામાન વેચવા અને ભીખ માંગવા પર પણ કડકાઈ વધારવામાં આવી છે. રેલવે એક્ટની કલમ 144ના નવા સુધારા હેઠળ લાઇસન્સ વિના સામાન વેચવો, કેનવાસિંગ (પ્રચાર/ફેરી) કરવી કે ભિખારી બનવું પ્રતિબંધિત છે. પહેલીવાર નિયમનો ભંગ કરવા પર 2000 રૂપિયાની તાત્કાલિક પેનલ્ટી (દંડ) લાગશે. જો પેનલ્ટી ભરવામાં નહીં આવે તો મામલો કોર્ટમાં જશે, જ્યાં ત્રણ મહિના સુધીની જેલ, 5000 રૂપિયા સુધીનો દંડ અથવા બન્ને થઈ શકે છે. કોર્ટ ખાસ કારણ દર્શાવ્યા વિના ઓછામાં ઓછી એક મહિનાની જેલ અથવા 2000 રૂપિયાનો દંડ ચોક્કસ કરશે.
ચોથી કે તેના પછીની વાર નિયમનો ભંગ કરવા પર એક વર્ષ સુધીની જેલ અને 5000 રૂપિયાના દંડની જોગવાઈ છે, જેમાં ઓછામાં ઓછી ત્રણ મહિનાની જેલ ફરજિયાત રહેશે. રેલવે કર્મચારી કે તેમના સહયોગી કોઈપણ નિયમભંગ કરનારને ટ્રેન અથવા સ્ટેશન પરથી હટાવી શકે છે.
આ નવા નિયમો મુસાફરોના અનુભવને વધુ સારો બનાવવાની દિશામાં એક મોટું પગલું છે. રેલવેનો પ્રયાસ છે કે, ટ્રેનની મુસાફરી સ્વચ્છ, શાંત અને સુરક્ષિત બને. લાઇસન્સ ધરાવતા વિક્રેતાઓ સિવાય અન્ય કોઈને પણ વેપાર કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. રેલવે પ્રશાસન આ નિયમોને અસરકારક રીતે લાગુ કરવા માટે કર્મચારીઓને ટ્રેનિંગ આપી રહ્યું છે. મુસાફરો પણ આ બદલાવને આવકારી રહ્યા છે કારણ કે તેનાથી મુસાફરી વધુ આરામદાયક અને સુરક્ષિત બનશે.