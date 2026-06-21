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ભૂલથી પણ ન તોડતા રેલવેના આ નિયમ! ટ્રેનમાં સિગારેટ પીનારા અને ભીખ માંગનારા સાવધાન, દંડની રકમમાં ધરખમ વધારો

Indian Railways New Rules: જો કોઈ વ્યક્તિ ઘટનાસ્થળે દંડ ન ભરે, તો તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે. કોર્ટમાં ગુનો સાબિત થવા પર તેના પર વધુમાં વધુ 5,000 રૂપિયા સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. ઓછામાં ઓછો 2,000 રૂપિયાનો દંડ તો ચોક્કસ લાગશે જ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 21, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:55 PM IST
ભૂલથી પણ ન તોડતા રેલવેના આ નિયમ! ટ્રેનમાં સિગારેટ પીનારા અને ભીખ માંગનારા સાવધાન, દંડની રકમમાં ધરખમ વધારો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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