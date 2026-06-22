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Online Transaction Limits: શું તમને ખબર છે એક દિવસમાં UPI, IMPS, NEFT અને RTGSથી કેટલા પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે? જાણો મર્યાદા

Online Transaction Limits: આજના યુગમાં, ડિજિટલ બેંકિંગે આપણા જીવનને ઘણું સરળ બનાવી દીધું છે. મોબાઇલ બેંકિંગ, UPI અને ઓનલાઈન વ્યવહારોને કારણે, એક ખાતામાંથી બીજા ખાતામાં સેકન્ડોમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. જો કે, આ સુવિધાની સાથે જ સાયબર ક્રાઈમ પણ વધ્યો છે. આ જ કારણ છે કે આવકવેરા અને ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)એ રોકડ જમા અને મોટા વ્યવહારો અંગે કડક નિયમો સ્થાપિત કર્યા છે. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 22, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:01 PM IST
Online Transaction Limits: શું તમને ખબર છે એક દિવસમાં UPI, IMPS, NEFT અને RTGSથી કેટલા પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે? જાણો મર્યાદા

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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