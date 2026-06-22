/Online Transaction Limits: શું તમને ખબર છે એક દિવસમાં UPI, IMPS, NEFT અને RTGSથી કેટલા પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે? જાણો મર્યાદા

Online Transaction Limits: લોકો ઘણીવાર વિચારે છે કે એક સમયે બેંકમાંથી કેટલા પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે, અને મર્યાદા હોવા છતાં છેતરપિંડી કરનારાઓ લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી કેવી રીતે કરે છે?
ઓનલાઈન ફંડ ટ્રાન્સફર
ડિજિટલ રીતે પૈસા મોકલવા માટે ચાર મુખ્ય પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેમાં નીચેની મર્યાદાઓ છે:
1. UPI:
સામાન્ય રીતે, UPI દ્વારા દરરોજ મહત્તમ 1 લાખ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. જો કે, કેટલીક બેંકો અથવા પસંદગીની શ્રેણીઓ (જેમ કે શિક્ષણ અથવા તબીબી) માટે આ મર્યાદા થોડી વધારે હોઈ શકે છે.
2. IMPS:
આ સેવા તાત્કાલિક પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાની મંજૂરી આપે છે. મોટાભાગની બેંકો દરરોજ 5 લાખ રૂપિયા સુધીની મંજૂરી આપે છે, પરંતુ આ મર્યાદા વ્યક્તિગત બેંક નિયમોના આધારે બદલાઈ શકે છે.
3. NEFT:
RBI NEFT દ્વારા પૈસા મોકલવા માટે લઘુત્તમ કે મહત્તમ મર્યાદા નક્કી કરતું નથી. જો કે, બેંકો સુરક્ષા કારણોસર પોતાની દૈનિક મર્યાદા લગાવી શકે છે.
4. RTGS:
આ મોટા વ્યવહારો માટે છે. ઓછામાં ઓછા 2 લાખ રૂપિયા ટ્રાન્સફર ફરજિયાત છે. RBI પાસે કોઈ મહત્તમ મર્યાદા નથી, પરંતુ બેંકો તેમના પોતાના માર્ગદર્શિકાના આધારે મર્યાદા નક્કી કરી શકે છે.
કેટલા સમયમાં થાય છે ટ્રાન્સફર ?
1. UPI (Unified Payments Interface)
આ હાલમાં ભારતમાં સૌથી વધુ વપરાતી અને સૌથી સરળ સિસ્ટમ છે. UPI હવે દરેક મોબાઈલ સાથે જોડાયેલું છે અને લોકો સૌથી વધારે ઉપયોગ કરે છે.
આ એક એવી સિસ્ટમ છે જે તમારા મોબાઈલ નંબર અથવા એક યુનિક VPA (Virtual Payment Address)જેમ કે xyz@okaxis દ્વારા સીધા બેંક ખાતામાંથી પૈસા ટ્રાન્સફર કરે છે. આમાં સામેવાળાનો એકાઉન્ટ નંબર કે IFSC કોડ નાખવાની જરૂર નથી પડતી.
કેટલો સમય લે છે : 24x7 (તરત જ - Real-time).
કેટલી હોય છે લિમિટ: સામાન્ય રીતે રોજની 1 લાખ રૂપિયા સુધીની (કેટલીક બેંકો અને ખાસ કેટેગરી જેમ કે એજ્યુકેશન/મેડિકલ માટે 5 લાખ રૂપિયા સુધી હોઈ શકે છે).
કોના માટે છે સૌથી બેસ્ટ : શાકભાજી ખરીદવાથી લઈને મિત્રોને પૈસા મોકલવા કે દુકાનો પર રોજિંદા નાના-મોટી ચુકવણી કરવા માટે.
2. IMPS (Immediate Payment Service)
3. NEFT (National Electronic Funds Transfer)
આ મોટાભાગે ઓફિશિયલ કે બિઝનેસ પેમેન્ટ માટે વપરાતી જૂની અને ભરોસાપાત્ર સિસ્ટમ છે.
આમાં પૈસા બેચ (Batches)માં ટ્રાન્સફર થાય છે. એટલે કે તમે અત્યારે પૈસા મોકલો, તો તે દર અડધા કલાકે પ્રોસેસ થતી બેચમાં જાય છે. સામાન્ય રીતે અડધાથી બે કલાકમાં સામેવાળાના ખાતામાં પૈસા પહોંચે છે.
કેટલો સમય લે છે: 24x7 (પરંતુ પ્રોસેસ બેચ પ્રમાણે થોડીવાર રહીને થાય છે).
કેટલી હોય છે લિમિટ: આમાં કોઈ ન્યૂનતમ (Minimum) કે મહત્તમ (Maximum) લિમિટ નથી (જોકે સુરક્ષા કારણોસર બેંકોએ પોતાની દૈનિક લિમિટ સેટ કરી હોય છે).
કોના માટે છે સૌથી બેસ્ટ : સેલેરી ચૂકવવા, સપ્લાયર્સને પેમેન્ટ કરવા અથવા જ્યાં પૈસા તરત જ પહોંચાડવાની ઉતાવળ ન હોય તેવા કામો માટે.
4. RTGS (Real Time Gross Settlement)
UPIના ટ્રાન્જેક્શનમાં 4000 ગણો વધારો
કેમ ગણાય છે સૌથી સુરક્ષિત
આ તમામ સિસ્ટમ કોઈ પ્રાઈવેટ કંપનીની નથી, પરંતુ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) અને નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (NPCI)ની દેખરેખ હેઠળ કામ કરે છે. સરકારી નિયમો કડક હોવાને કારણે આમાં છેતરપિંડી થવાની શક્યતા નહિવત થઈ જાય છે.
ટુ-ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન (2-Factor Authentication) : આ સિસ્ટમમાં સુરક્ષાના બે મજબૂત સ્તર (Layers) હોય છે. તમે જ્યારે પણ પેમેન્ટ કરો, ત્યારે માત્ર પાસવર્ડથી કામ નથી ચાલતું. તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર OTP આવે છે અથવા તમારે તમારો પ્રાઈવેટ UPI PIN નાખવો પડે છે. એટલે કે જ્યાં સુધી તમારો ફોન અને પિન બંને એકસાથે ન હોય, ત્યાં સુધી કોઈ પૈસા ઉપાડી શકતું નથી.
મની મ્યુલ શું છે અને સામાન્ય લોકો કેવી રીતે પકડાય છે?
જ્યારે આટલી બધી ટ્રાન્સફર મર્યાદા હોય છે, ત્યારે છેતરપિંડી કરનારાઓ કરોડો રૂપિયા કેવી રીતે ઉપાડી લે છે? આ કરવા માટે, તેઓ "મની મ્યુલ" નામની એક અનોખી અને ખતરનાક પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે. સાયબર ગુનેગારો લાખો રૂપિયા તેમના અંગત ખાતામાં એકસાથે ટ્રાન્સફર કરતા નથી. તેઓ સામાન્ય અને નિર્દોષ લોકોના બેંક ખાતાઓને નિશાન બનાવે છે. કોઈ વ્યક્તિને લલચાવીને અથવા છેતરીને, તેઓ છેતરપિંડી કરેલા પૈસા તેમના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરે છે અને પછી તરત જ તેને અન્ય ઘણા નાના ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરે છે.
આ પ્રક્રિયા ગુનેગારને છુપાવી દે છે, અને જ્યારે પોલીસ અથવા એજન્સીઓ તપાસ કરે છે, ત્યારે જે ખાતાધારકના ખાતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, તે પકડાઈ જાય છે. ભારતીય સાયબર ક્રાઈમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર (I4C)ના અહેવાલ મુજબ, દેશભરમાં 27.3 લાખથી વધુ મની મ્યુલ બેંક ખાતાઓ ઓળખવામાં આવ્યા છે જેનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર વ્યવહારો માટે થઈ રહ્યો હતો. સાયબર એક્સપર્ટના જણાવ્યા અનુસાર અજાણ્યા વ્યક્તિના કહેવાથી તમારા બેંક ખાતામાંથી પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા સામે સલાહ આપે છે. ક્યારેય તમારા ATM કાર્ડ, નેટ બેંકિંગ પાસવર્ડ અથવા OTP કોઈની સાથે શેર ન કરો.