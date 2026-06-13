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શું તમને ખબર છે જો મસ્કની સંપત્તિ દુનિયાના દરેક વ્યક્તિને વહેંચવામાં આવો તો કોને કેટલા પૈસા ભાગમાં આવશે? જાણો

Elon Musk Wealth: અલન મસ્ક વિશ્વના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ છે. બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે જો મસ્કની સંપત્તિ વિશ્વના દરેક વ્યક્તિને વહેંચવામાં આવે, તો દરેક વ્યક્તિને કેટલા રૂપિયા મળી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 13, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:45 PM IST
શું તમને ખબર છે જો મસ્કની સંપત્તિ દુનિયાના દરેક વ્યક્તિને વહેંચવામાં આવો તો કોને કેટલા પૈસા ભાગમાં આવશે? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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