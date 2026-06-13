/શું તમને ખબર છે જો મસ્કની સંપત્તિ દુનિયાના દરેક વ્યક્તિને વહેંચવામાં આવો તો કોને કેટલા પૈસા ભાગમાં આવશે? જાણો

Elon Musk Wealth: લોકો મોટા થતાં વધુ સફળતા મેળવવાની આશા રાખે છે, જ્યારે અન્ય લોકો એટલા ધનવાન બનવાની આશા રાખે છે કે તેઓ શહેર, ગામ અને સમાજમાં આદરણીય પ્રતિષ્ઠા મેળવે. શું તમે જાણો છો કે વિશ્વનો સૌથી ધનિક વ્યક્તિ કોણ છે? કેટલાક જાણતા હશે, પરંતુ અન્ય લોકો અજાણ હશે. ટેક જાયન્ટ એલોન મસ્ક વિશ્વના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ છે. જો મસ્કની સંપત્તિ વિશ્વના દરેક વ્યક્તિને વહેંચવામાં આવે, તો દરેક વ્યક્તિને આશરે 10,300 રૂપિયા મળી શકે છે.
ફોર્બ્સના અહેવાલ મુજબ, એલોન મસ્કની કુલ સંપત્તિ 1.1 ટ્રિલિયન ડોલર છે, જે તેમને વિશ્વના પ્રથમ ટ્રિલિયનિયર બનાવે છે. એક ટ્રિલિયન ડોલર 1 બિલિયન ડોલર કરતા હજાર ગણો મોટો છે. તેથી, જો 1 મિલિયન ડોલર સાથે સરખામણી કરવામાં આવે, તો તે 1 મિલિયન ડોલર ગણો મોટો થશે, મસ્ક તે રકમનો એકમાત્ર માલિક છે.
દરેક વ્યક્તિને કેટલા પૈસા મળશે?
યુએસ સેન્સસ બ્યુરો અનુસાર, પૃથ્વી પર 8.2 મિલિયન લોકો રહે છે. જો મસ્કની સંપત્તિનું વેચવામાં આવે, તો દરેક વ્યક્તિને આશરે 122 યુએસ ડોલર અથવા 10300 રૂપિયા મળશે. વૈશ્વિક સ્તરે, ફક્ત 21 દેશોની અર્થવ્યવસ્થાઓ આ ટ્રિલિયન ડોલરના આંકને વટાવી ગઈ છે.
ઘણા મિલિયન ઘરો ખરીદી શકાય
સેન્ટ લુઇસની ફેડરલ રિઝર્વ બેંકના ડેટા અનુસાર, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં વેચાયેલા ઘરની સરેરાશ કિંમત આશરે 403200 ડોલર છે. મસ્કની સંપત્તિથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં લગભગ 2.5 મિલિયન વૈભવી ઘરો સરળતાથી ખરીદી શકાય છે.
રિયલ એસ્ટેટની દ્રષ્ટિએ, તે કોઈપણ દેશની સંપૂર્ણ જરૂરિયાતો સરળતાથી પૂરી કરી શકે છે. ફોર્બ્સ અનુસાર, વિશ્વના બીજા સૌથી ધનિક વ્યક્તિ ગૂગલના સહ-સ્થાપક લેરી પેજ છે, જેમની સંપત્તિ 295 બિલિયન ડોલર હોવાનો અંદાજ છે.