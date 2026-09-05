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શું તમને પર્સનલ લોનની જરૂર છે? સપ્ટેમ્બર 2026માં કઈ બેંક સૌથી સસ્તી લોન આપી રહી છે તે જાણો

Bank Personal Loan Rates: તમે પાંચ વર્ષ માટે બેંક પાસેથી 1 લાખ રૂપિયાની પર્સનલ લોન લો છો. વાર્ષિક વ્યાજ દર 9.6 ટકા છે. પરિણામે, તમારે દર મહિને 2,105 રૂપિયાની EMI ચૂકવવી પડશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 05, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 05:13 PM IST
શું તમને પર્સનલ લોનની જરૂર છે? સપ્ટેમ્બર 2026માં કઈ બેંક સૌથી સસ્તી લોન આપી રહી છે તે જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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