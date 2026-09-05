/શું તમને પર્સનલ લોનની જરૂર છે? સપ્ટેમ્બર 2026માં કઈ બેંક સૌથી સસ્તી લોન આપી રહી છે તે જાણો

Bank Personal Loan Rates: ભારતમાં ઘણી બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ વિવિધ પ્રકારની લોન આપે છે. આમાં શિક્ષણ લોન, હોમ લોન, કાર લોન, લગ્ન લોન અને અન્ય લોનનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, પર્સનલ લોન નામની બીજી લોન પણ છે. સામાન્ય રીતે, વ્યક્તિઓ ફક્ત ત્યારે જ વ્યક્તિગત લોન લે છે જ્યારે ખૂબ જ જરૂરી હોય અથવા કટોકટીમાં હોય. આનું કારણ સ્પષ્ટ છે: આ લોન અન્ય લોન કરતાં વધુ મોંઘી છે.
જો કે, ફાયદો એ છે કે આ લોનને કોઈ સુરક્ષા અથવા ગેરંટીની જરૂર નથી. તમે તેનો ઉપયોગ ગમે તે રીતે કરી શકો છો. આ દરમિયાન, અહીં કેટલીક બેંકો, જાહેર અને ખાનગી બંને છે, જે સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી પાત્ર ગ્રાહકોને વ્યક્તિગત લોન આપી રહી છે.
કઈ સરકારી બેંકો પર્સનલ લોન આપી રહી છે?
દેશની ઘણી સરકારી બેંકો પાત્ર ગ્રાહકોને પર્સનલ લોન આપે છે. આ બેંકોમાં યુનિયન બેંક, કેનેરા બેંક, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, બેંક ઓફ બરોડા, પંજાબ નેશનલ બેંક અને બેંક ઓફ ઈન્ડિયાનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ આ લોન પર પોતાના વાર્ષિક વ્યાજ દર વસૂલ કરે છે.
બેંકનું નામ
વાર્ષિક વ્યાજ દર
યુનિયન બેંક ઑફ ઈન્ડિયા
9.05%
કેનેરા બેંક
9.70%
સ્ટેટ બેંક ઑફ ઈન્ડિયા (SBI)
10.00%
બેંક ઑફ બરોડા
10.15%
પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB)
10.25%
બેંક ઑફ ઈન્ડિયા
10.85%
વ્યક્તિગત લોન આપતી ખાનગી બેંકોની યાદી
દેશમાં ઘણી પર્સનલ બેંકો પણ છે જે જરૂરી નિયમો અનુસાર તેમના ગ્રાહકોને પર્સનલ લોન આપે છે. તમે જાહેર અને ખાનગી બંને બેંકોના પર્સનલ લોનના વ્યાજ દરો પણ જોઈ શકો છો. અહીં, અમે સપ્ટેમ્બર 2026 સુધીના કેટલાક નોંધપાત્ર ખાનગી બેંકોની યાદી આપીએ છીએ, જેમાં તેમના પર્સનલ લોન દરો અને વાર્ષિક વ્યાજ દરો પણ શામેલ છે.
1 લાખ રૂપિયાની વ્યક્તિગત લોન પર EMI શું છે?
હવે, ચાલો ઉદાહરણનો ઉપયોગ કરીને ચુકવણીની રકમની ગણતરી કરવા માટે વ્યક્તિગત લોન EMI કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીએ. ધારો કે તમે પાંચ વર્ષ માટે બેંકમાંથી 1 લાખ રૂપિયાની પર્સનલ લોન લો છો. વાર્ષિક વ્યાજ દર 9.6 ટકા છે. આ કિસ્સામાં, તમારે દર મહિને 2,105 રૂપિયા EMI ચૂકવવા પડશે.
|બેંકનું નામ
|વાર્ષિક વ્યાજ દર
|એક્સિસ બેંક
|8.75%
|ICICI બેંક
|9.99%
|HDFC બેંક
|9.99%
|કોટક મહિન્દ્રા બેંક
|10.99%
|ઇન્ડસઇન્ડ બેંક
|12.00%
1 લાખ રૂપિયાની પર્સનલ લોન પર કેટલી EMI હશે?
મુદ્દલ રકમ: 100000
લોન ચુકવણીનો સમયગાળો: 5 વર્ષ
વાર્ષિક વ્યાજ દર: ૯.૬%
માસિક EMI: 2105 રૂપિયા
કુલ વ્યાજ: 26305 રૂપિયા
કુલ રકમ: 126305 રૂપિયા (મુદ્દલ રકમ + વ્યાજ)