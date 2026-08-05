/EMI લેટ થવા પર શું તરત ખરાબ થઈ જાય છે CIBIL સ્કોર? જાણો કેટલા દિવસ પછી વધે છે મુશ્કેલી

Credit Score Impact: જો તમારી લોન EMI એક, બે કે ત્રણ દિવસ મોડી થાય છે, તો શું તમારા CIBIL સ્કોર પર તરત જ અસર પડશે? ડિજિટલ બેંકિંગની શરૂઆત સાથે, આ પ્રશ્ન દરેક લોન લેનારાના મનમાં આવે છે. જો, કોઈ કારણોસર, તમારી EMI નિયત તારીખે કાપવામાં ન આવે, તો ગભરાવાની જરૂર નથી. EMI ચૂકી જવાને તરત જ ડિફોલ્ટર માનવામાં આવતું નથી. જો કે, આ તમે બાકી રકમ કેટલી ઝડપથી ચૂકવી અને બેંકે તમારી માહિતી ક્રેડિટ બ્યુરોને ક્યારે મોકલી તેના પર આધાર રાખે છે.
હવે, RBI નિયમો હેઠળ, બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ મહિનામાં ચાર વખત ક્રેડિટ બ્યુરો સાથે ગ્રાહક માહિતી અપડેટ કરે છે. તેથી, જો તમારો EMI રિપોર્ટિંગ સમયે મુદતવીતી રહે છે, તો તે તમારા ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી અને CIBIL સ્કોરને અસર કરી શકે છે. સારા સમાચાર એ છે કે દરેક નાનો વિલંબ તમારા ક્રેડિટ સ્કોરને નુકસાન પહોંચાડતો નથી, પરંતુ જો બેદરકારી લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહે છે, તો ભવિષ્યમાં લોન અને ક્રેડિટ કાર્ડ મેળવવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે.
લેટ ફી ક્યારે વસૂલવામાં આવે છે?
જો EMI ફક્ત 1થી 6 દિવસ મોડી હોય અને તમે તેને તાત્કાલિક ચૂકવી દીધી હોય, તો તે જરૂરી નથી કે તમારા ક્રેડિટ સ્કોરને દરેક કિસ્સામાં નુકસાન થશે. જો કે, બેંકો તેમની નીતિઓના આધારે લેટ ફી અથવા દંડાત્મક વ્યાજ વસૂલ કરી શકે છે. ક્રેડિટ કાર્ડના કિસ્સામાં, RBI પાસે ડિફોલ્ટની જાણ કરતા પહેલા ત્રણ દિવસનો ગ્રેસ પીરિયડ છે.
આ પણ વાંચો: હોમ લોન પર 4% સબસિડી, મોદી સરકાર મધ્યમ વર્ગને સારા સમાચાર આપે છે!
ભવિષ્યની સમસ્યાઓ
થોડા વિલંબથી કદાચ વધારે નુકસાન ન થાય, પરંતુ જો EMI વારંવાર મોડા પડે છે અથવા લાંબા સમય સુધી ચૂકવવામાં ન આવે, તો ભવિષ્યમાં લોન અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ મેળવવામાં સમસ્યા ઊભી થઈ શકે છે. બેંકો આવા ગ્રાહકોને વધુ જોખમમાં માને છે, જે લોન મંજૂરી, ક્રેડિટ મર્યાદા અને વ્યાજ દરને અસર કરી શકે છે.
આ માહિતી તપાસો
જો તમે કોઈપણ કારણોસર EMI ચૂકી જાઓ છો, તો પહેલા શક્ય તેટલી વહેલી તકે બાકી રકમ ચૂકવો. આ ઉપરાંત, કોઈપણ લેટ ફી અથવા અન્ય શુલ્ક માટે તપાસો. ભવિષ્યમાં આવી પરિસ્થિતિ ટાળવા માટે, ઓટો-ડેબિટ માટે તમારા ખાતામાં બેલેન્સ રાખો અથવા ચુકવણી તારીખ માટે રિમાઇન્ડર સેટ કરો. જો તમને નાણાકીય સમસ્યાઓને કારણે EMI ચૂકવવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે, તો તેને અવગણવાને બદલે, તાત્કાલિક બેંકનો સંપર્ક કરો.