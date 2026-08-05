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EMI લેટ થવા પર શું તરત ખરાબ થઈ જાય છે CIBIL સ્કોર? જાણો કેટલા દિવસ પછી વધે છે મુશ્કેલી

Credit Score Impact: જો તમારી લોનની EMI એક, બે કે ત્રણ દિવસ મોડી થાય છે, તો શું તમારા CIBIL સ્કોરને તાત્કાલિક અસર થાય છે. શું બેંક તમને ડિફોલ્ટર ગણવા લાગે છે અને તમારે કઈ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 05, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:29 PM IST
EMI લેટ થવા પર શું તરત ખરાબ થઈ જાય છે CIBIL સ્કોર? જાણો કેટલા દિવસ પછી વધે છે મુશ્કેલી

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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