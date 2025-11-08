નોકરી છોડ્યા પછી બંધ થઈ જાય છે PF એકાઉન્ટ ? કેટલો સમય મળે છે વ્યાજ ?
PF withdrawal New Rule: મોટાભાગના નોકરી કરતા લોકો પાસે EPF ખાતું હોય છે. તેમના મૂળ પગારના 12% દર મહિને આ ખાતામાં જમા કરાવવા પડે છે. જોકે, ઘણા લોકો જાણતા નથી કે નોકરી છોડ્યા પછી EPF ખાતામાં જમા કરાયેલા પૈસા પર વ્યાજ મળતું રહે છે કે નહીં.
Trending Photos
PF withdrawal New Rule: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) એક સરકારી સામાજિક સુરક્ષા સંસ્થા છે જે સંગઠિત ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ માટે ભવિષ્ય નિધિ અને પેન્શન યોજનાઓનું સંચાલન કરે છે. EPFOએ નોકરી દરમિયાન અને નોકરી ગુમાવ્યા પછી EPF ખાતામાંથી ઉપાડ અંગે કેટલાક નિયમોમાં સુધારો કર્યો છે.
નવા નિયમો અનુસાર, નોકરી ગુમાવ્યા પછી અથવા બેરોજગારીની સ્થિતિમાં PF ખાતામાંથી 75% રકમ ઉપાડી શકાય છે. જો કે, બાકીના 25% રકમ તાત્કાલિક ઉપાડી શકાતી નથી, વ્યક્તિએ એક વર્ષ રાહ જોવી પડશે.
પરંતુ એક પ્રશ્ન રહે છે: શું નોકરી ગુમાવ્યા પછી EPFO ખાતું બંધ થઈ જાય છે અને જમા રકમ પર કોઈ વ્યાજ મળતું નથી? નિયમો શું કહે છે તે જાણો.
નોકરી છોડ્યા પછી પણ સભ્યપદ ચાલુ રહે છે
EPF નિયમો અનુસાર, એકવાર તમે સભ્ય બન્યા પછી, તમારી સભ્યપદ સમાપ્ત થતી નથી. આનો અર્થ એ છે કે નોકરી છોડ્યા પછી પણ તમારી EPF એકાઉન્ટ ચાલુ રહે છે. જ્યાં સુધી તમે તમારું આખું PF બેલેન્સ ઉપાડી ન લો ત્યાં સુધી તે ચાલુ રહે છે.
આનો અર્થ એ છે કે EPFO તમારા ખાતાને બંધ કરતું નથી, ફક્ત રકમ જમા થવાનું બંધ થાય છે.
તમને કેટલા સમય સુધી વ્યાજ મળશે?
હવે વ્યાજ વિશે વાત કરીએ. જો તમે તમારી નોકરી છોડી દો છો અને તમારા PF ખાતામાં કોઈ રકમ ન આવે, તો વ્યાજ ત્રણ વર્ષ સુધી વધતું રહેશે.
EPFOના નિયમો અનુસાર, જો સતત ત્રણ વર્ષ સુધી કોઈ ખાતામાં કોઈ યોગદાન ન આવે, તો તે ખાતાને નિષ્ક્રિય ગણવામાં આવે છે.
આ તબક્કા પછી, ખાતા પર વ્યાજ ઉપાર્જન ફક્ત બંધ થઈ જાય છે.
ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ વ્યક્તિ જૂન 2022માં પોતાની નોકરી છોડી દે છે અને ત્યારબાદ કોઈ નવું યોગદાન નથી આપતું, તો જૂન 2025 સુધી વ્યાજ ઉપાર્જન ચાલુ રહેશે. તે પછી, વ્યાજ ઉપાર્જન બંધ થઈ જશે.
વ્યાજ ઉપાર્જન બંધ થવાનો અર્થ એ નથી કે તમારા પૈસા ગયા છે.
એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે વ્યાજ ઉપાર્જન બંધ કરવાનો અર્થ એ નથી કે તમારા પૈસા ગયા છે. EPFOમાં તમારા મુદ્દલ અને ભૂતકાળના હિસ્સા સુરક્ષિત રહે છે. તમે જ્યારે પણ ઈચ્છો ત્યારે ઓનલાઈન એપ્લાય કરીને આ પૈસા ઉપાડી શકો છો.
જો તમે નવી નોકરીમાં જોડાઓ છો અને નવું EPF ખાતું ખોલો છો, તો તમારા જૂના PF બેલેન્સને તમારા UAN દ્વારા ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. ટ્રાન્સફર પછી, તમારી સભ્યપદ અને યોગદાન ફરીથી એક્ટિવ થાય છે. આ ફક્ત ખાતરી કરતું નથી કે તમારી સેવા અવધિ સતત ગણવામાં આવે છે, પરંતુ તમને વ્યાજ પણ મળતું રહે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે