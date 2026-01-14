Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

‘ઘરેલું ઉડાન માત્ર 1350 રૂપિયાથી શરૂ’, જાણો એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસની બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર

Air India Express Time to travel sale offer: એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસે તેના સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્ક પર ભાડા પર નોંધપાત્ર ડિસ્કાઉન્ટ સાથે મર્યાદિત સમયગાળા માટે "ટાઇમ ટુ ટ્રાવેલ" સેલ શરૂ કર્યો છે. આ ઓફર હેઠળ, સ્થાનિક રૂટ પર ટિકિટ 1,350 થી શરૂ થાય છે, જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય રૂટ પર ભાડું 5,450 થી નક્કી કરવામાં આવ્યું છે, જે મુસાફરોને નોંધપાત્ર રાહત આપે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 14, 2026, 09:15 PM IST

Air India Express Time to Travel Sale: જો તમે સસ્તા ભાડાની રાહ જોઈને તમારી મુસાફરી મોકૂફ રાખી રહ્યા હતા, તો હવે બુકિંગ કરવાનો યોગ્ય સમય આવી ગયો છે. એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસે તેના સ્થાનિક (Domestic) અને આંતરરાષ્ટ્રીય (International) નેટવર્ક પર ભાડામાં ભારે છૂટછાટ સાથે મર્યાદિત સમયની ‘ટાઇમ ટુ ટ્રાવેલ’ સેલ શરૂ કરી છે. આ ઓફર હેઠળ, ડોમેસ્ટિક રૂટ પર ટિકિટનું ભાડું 1,350 થી શરૂ થાય છે, જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય રૂટ પર ભાડું 5,450 થી નક્કી કરવામાં આવ્યું છે, જે મુસાફરોને નોંધપાત્ર રાહત આપે છે. આ સેલમાં વિવિધ શ્રેણીઓમાં ભાડાનો સમાવેશ થાય છે. ચેક-ઇન બેગેજને બાદ કરતા હળવા ભાડા, ડોમેસ્ટિક ફ્લાઇટ્સ માટે 1,350 અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ માટે 5,450 થી ઉપલબ્ધ છે.

આ ઓફર મુસાફરો માટે ફાયદાકારક 
દરમિયાન, મૂલ્ય ભાડું, જેમાં સ્ટાન્ડર્ડ સામાનનો સમાવેશ થાય છે, તે ડોમેસ્ટિક રૂટ પર 1,400 અને આંતરરાષ્ટ્રીય રૂટ પર ₹5,550 થી શરૂ થાય છે. બિઝનેસ ફેર હેઠળ, ડોમેસ્ટિક ફ્લાઇટ્સ માટે ભાડું 8,300 અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ માટે 8,500 નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. બિઝનેસ સ્ટાન્ડર્ડ અનુસાર, આ ઓફર 16 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી બુકિંગ માટે ખુલ્લી છે. ડિસ્કાઉન્ટેડ ભાડું 20 જાન્યુઆરીથી 30 એપ્રિલ, 2026 સુધી માન્ય છે. આ ઓફર પ્રવાસીઓ માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે.

— Air India Express (@AirIndiaX) January 12, 2026

વધારાની બચતના ઘણા વિકલ્પ આપી રહી છે એર ઈન્ડિયા
એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ આ સેલ હેઠળ બચતના અન્ય વિકલ્પો પણ આપી રહી છે. મોબાઈલ એપ દ્વારા ટિકિટ બુક કરવા પર અથવા વેબસાઈટ પર નેટ બેન્કિંગથી પેમેન્ટ કરવા પર કોઈ કન્વીનિયન્સ ફી લેવામાં આવશે નહીં. લાઈટ ફેયરમાં વધારાના સામાન માટે ઘરેલું ઉડાન પર 15 કિલો માટે ₹1,500 અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઉડાન પર 20 કિલો માટે ₹2,500 શુલ્ક રહેશે. પ્રાઇમ અને સ્ટાન્ડર્ડ સીટ્સ તેમજ હોટ મીલ્સ (ભોજન) પર 20% સુધીની છૂટ આપવામાં આવી રહી છે.

બિઝનેસ ક્લાસ ભાડા પર 25% સુધીનું વધારાનું ડિસ્કાઉન્ટ
ખાસ મુસાફરો માટે વધારાના લાભો પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. એરલાઇનની લોયલ્ટી સ્કીમ હેઠળ, NeuPass સભ્યો બિઝનેસ ક્લાસ ભાડા પર 25% સુધીનું વધારાનું ડિસ્કાઉન્ટ મેળવી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ, વરિષ્ઠ નાગરિકો, સશસ્ત્ર દળના કર્મચારીઓ અને તેમના આશ્રિતોને પણ ખાસ ભાડા અને શૂન્ય સુવિધા ફીનો લાભ મળશે. વધુમાં, પસંદગીના વિઝા ડેબિટ અને ક્રેડિટ કાર્ડથી ચુકવણી કરવા પર સ્થાનિક ફ્લાઇટ્સ પર ₹250 અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ પર 600નું તાત્કાલિક ડિસ્કાઉન્ટ પણ ઉપલબ્ધ છે.

 

Air India Express Time to travel saleBusinessBusiness News

