/No Cost EMI અને 10 ટકા Discountના ચક્કરમાં ક્યાંક ખાલી ન થઈ જાય ખિસ્સું! શોપિંગ પહેલા જાણો આ 5 વાત

Festive Sale Money Saving Tips: જન્માષ્ટમી અને ગણેશ ચતુર્થીની સાથે જ દેશમાં તહેવારોની સીઝન શરૂ થઈ ચૂકી છે. બજારો ગુલઝાર છે અને ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ્સ પર Amazon Great Indian Festival અને Flipkart Big Billion Days જેવી બમ્પર સેલ્સનો દોર શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. ટીવી, સ્માર્ટફોન, કપડાંથી લઈને હોમ એપ્લાયન્સીસ પર મળતા આકર્ષક ડિસ્કાઉન્ટ દરેકને ખરીદી માટે આકર્ષિત કરી રહ્યા છે.
પરંતુ સેલ્સના આ દોરમાં ઘણીવાર આડેધડ છૂટ અને ઓફરના ચક્કરમાં આપણું બજેટ બગડી જાય છે. તહેવાર પૂરા થતા-થતા ખિસ્સું ખાલી થઈ જાય છે અને ક્રેડિટ કાર્ડનું ભારેખમ બિલ સામે આવીને ઊભું રહે છે. જો તમે ઈચ્છો છો કે આ ફેસ્ટિવલ સીઝનમાં ખુશીઓ પણ પૂરી રહે અને બેંક બેલેન્સ પણ સુરક્ષિત રહે, તો યુટિલિટી અને ફાઇનાન્સ સાથે જોડાયેલી આ 5 સ્માર્ટ ટિપ્સ તમારા ખૂબ કામ આવશે.
શોપિંગ પહેલા નક્કી કરો ફેસ્ટિવલ બજેટ
સેલમાં મળતા ડિસ્કાઉન્ટનો સૌથી પહેલો નિયમ છે, પોતાની મર્યાદા નક્કી કરવી. ખરીદીની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નિશ્ચિત બજેટ બનાવો. ગિફ્ટ્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, કપડાં અને ઘરની સજાવટ જેવી અલગ-અલગ કેટેગરી માટે ખર્ચની લિમિટ નક્કી કરી લો. જ્યારે તમારી પાસે બજેટનો સ્પષ્ટ આંકડો હશે, ત્યારે તમે બિનજરૂરી ખરીદી (Impulse Buying) થી બચી શકશો.
No-Cost EMI ના હિડન ચાર્જીસનું ગણિત સમજો
મોટાભાગે મોંઘો સામાન ખરીદતી વખતે No Cost EMI નો વિકલ્પ ખૂબ આકર્ષક લાગે છે. પરંતુ ધ્યાન રાખો કે નો-કોસ્ટ EMI માં ભલે તમારી પાસેથી વ્યાજ ન લેવામાં આવી રહ્યું હોય, પરંતુ બેંક તમારી પાસેથી પ્રોસેસિંગ ફી (Processing Fee) અને તેના પર 18% GST ચોક્કસ વસૂલે છે. આ ઉપરાંત, જો તમે નો-કોસ્ટ EMI ને બદલે એક જ વારમાં પેમેન્ટ કરો છો, તો બેંક ઘણીવાર તમને 5% થી 10% નું ફ્લેટ ઇન્સ્ટન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે. તેથી EMI પસંદ કરતા પહેલા બંનેના તફાવતની ગણતરી ચોક્કસ કરી લો.
ક્રેડિટ કાર્ડ ઓફર્સનો સાચો અને સીમિત ઉપયોગ
તહેવારો પર બેંક ક્રેડિટ કાર્ડ્સ પર 10% સુધીનું ઇન્સ્ટન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે. બેંક ડિસ્કાઉન્ટ અને રિવોર્ડ પોઇન્ટ્સનો ફાયદો ઉઠાવવો સમજદારી છે, પરંતુ ક્રેડિટ કાર્ડથી એટલું જ સ્વાઇપ કરો જેટલું તમે આવતા મહિને બિલ આવે ત્યારે એક જ વારમાં ચૂકવી શકો. માત્ર મિનિમમ ડ્યુ (Minimum Amount Due) ભરવાની ભૂલ ક્યારેય ન કરો, નહીંતર 36% થી 42% સુધીનું વાર્ષિક વ્યાજ લાગી શકે છે.
Buy 1 Get 1 અને Flash Deals ની જાળથી બચો
30 મિનિટની ફ્લેશ સેલ અથવા એક ખરીદો, એક ફ્રી મેળવો જેવી ઓફર્સ ગ્રાહકોના મનમાં સામાન છૂટી જવાનો ડર (FOMO) પેદા કરે છે. કોઈપણ ઓફરને જોઈને તરત જ કાર્ડ સ્વાઇપ કરવાને બદલે તમારી જાતને પૂછો- શું મને ખરેખર આ વસ્તુની જરૂર છે? માત્ર સસ્તી વસ્તુ સમજીને ખરીદી કરવાથી બચો.
Price Tracker થી તપાસો અસલી ડિસ્કાઉન્ટ
સેલ દરમિયાન ઘણીવાર કંપનીઓ MRP વધારીને દર્શાવે છે અને પછી તેના પર મોટું ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે. એવામાં કોઈપણ સામાન ખરીદતા પહેલા પ્રાઇસ ટ્રેકર ટૂલ્સ અથવા અલગ-અલગ ઈ-કોમર્સ સાઇટ્સ પર તે પ્રોડક્ટની કિંમતની સરખામણી (Price Comparison) ચોક્કસ કરી લો. આનાથી તમને ખબર પડી જશે કે તમને ખરેખર ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે કે નહીં.
તો એકંદરે વાત એ છે કે તહેવારોની અસલી રંગત પોતાના લોકો સાથે સમય વિતાવવામાં છે, ન કે બજેટની બહાર જઈને દેવાના બોજમાં દબાવામાં. થોડી નાણાકીય શિસ્ત અને આ સ્માર્ટ યુટિલિટી ટિપ્સ અપનાવીને તમે તમારા તહેવારને ખુશહાલ અને પોકેટ-ફ્રેન્ડલી બનાવી શકો છો.