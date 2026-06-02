"આંધળો વિશ્વાસ ના કરો...", અચાનક સોના-ચાંદીને લઈને બદલાયા રોબર્ટ કિયોસાકીના સુર, જાણો

Robert Kiyosaki On Gold-Silver: પ્રખ્યાત પુસ્તક રિચ ડેડ પુઅર ડેડના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકી, સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ સક્રિય છે અને દરરોજ રોકાણ સલાહ આપતા રહે છે. હવે તેમની નવી પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્વિટર (હવે X) પર વાયરલ થઈ રહી છે. આમાં, તેમણે નાણાકીય આયોજન કરતી વખતે સાવધાની રાખવાની સલાહ આપી છે. આ સાથે, ઘણીવાર સોના, ચાંદી અને બિટકોઈનમાં રોકાણ કરવાની સલાહ આપતા કિયોસાકીએ હવે આ સંપત્તિઓ અંગે પણ પોતાનો સૂર બદલ્યો હોય તેવું લાગે છે.
કિયોસાકીએ કહ્યું, "અહીં કંઈ સલામત નથી."
રોબર્ટ કિયોસાકીએ પોતાની નવી પોસ્ટમાં લખ્યું કે, જ્યારે નાણાકીય આયોજનકારો તમને કહે છે કે યુએસ બોન્ડ સલામત છે અને તમારે તેમાં રોકાણ કરવું જોઈએ, ત્યારે તેમના પર આંધળો વિશ્વાસ ન કરો, કારણ કે અહીં કંઈ સલામત નથી. તેમના મતે, આમ કરવાથી નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ શકે છે.
તેથી, તમારા પૈસા સોના અને ચાંદીમાં ખોવાઈ જશે.
"રિચ ડેડ, પુઅર ડેડ" ના લેખક, કિયોસાકીએ તેમની પોસ્ટમાં સોના અને ચાંદી અને અગ્રણી ક્રિપ્ટોકરન્સી, બિટકોઇન વિશે વધુ ચર્ચા કરી. તેમણે લખ્યું કે, હંમેશા યાદ રાખો કે જો તમે ફક્ત અફવાઓ અથવા પ્રચારના આધારે સોના, ચાંદી અથવા બિટકોઇનમાં રોકાણ કરો છો, તો અહીં પણ તમારા પૈસા ગુમાવવાનું જોખમ રહેલું છે.
જો તમે સુરક્ષિત રહેવા માંગતા હો, તો આના પર નજર રાખો
કિયોસાકીના મતે, રોકાણ કરવાનો અથવા તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિનું આયોજન કરવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ એ છે કે નાણાંના પ્રવાહ પર નજર રાખવી. તેમણે કહ્યું કે યુએસ બોન્ડ ધરાવતા ઘણા મુખ્ય દેશોએ તેમની વ્યૂહરચના બદલી છે. જાપાન અને ચીન હવે સોનું અને ચાંદી ખરીદવા માટે તેમના યુએસ બોન્ડ વેચી રહ્યા છે.
Don’t drink financial planners Kool- Aide when they tell you US Bonds are safe. There is nothing safe….from stupidity.
Remember even gold, silver, and Bitcoin can cost you money if purchased on hype.
Best watch the cash flowing.
Today many major US Bond holders, like…
— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 30, 2026
તેમણે પૂછ્યું કે, કેન્દ્રીય બેંકોના બદલાતા વલણ અને નાણાંનો આ પ્રવાહ તમને શું સૂચવે છે? હંમેશા યાદ રાખો કે તમારી સૌથી મોટી સંપત્તિ તમારા જમણા કાન અને ડાબા કાન વચ્ચે, એટલે કે તમારા મગજમાં રહેલી છે. તમે આ સંપત્તિનો સમજદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરવા માટે પૂરતા સમજદાર છો.
સોનું શા માટે એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે?
રોબર્ટ કિયોસાકીએ બીજી પોસ્ટમાં પોતાનો મુદ્દો સ્પષ્ટ કર્યો. બચત અને સોનાના વળતરનો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે લખ્યું કે સોનાનું વળતર એક વર્ષમાં લગભગ 65 ટકા રહ્યું છે, જ્યારે બોન્ડ અને અન્ય રોકાણો દ્વારા થતી બચતથી વાર્ષિક 4% વળતર મળ્યું છે. આ જ કારણ છે કે વિશ્વભરની કેન્દ્રીય બેંકોએ યુએસ બોન્ડ્સનું નિરાકરણ કર્યું છે અને સોનામાં રોકાણ કર્યું છે.
નોંધનીય છે કે કિયોસાકીની મોટાભાગની પોસ્ટ્સમાં, તેઓ સોના અને ચાંદીને ધનવાન બનવાના માર્ગ અને ટકી રહેવાના માર્ગ તરીકે ગણાવે છે. તેમના મતે, યુએસ ડોલર અને બોન્ડ નકલી ચલણ છે, જ્યારે વાસ્તવિક ચલણ સોનું, ચાંદી અને બિટકોઇન છે.