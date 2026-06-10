/મોબાઈલ કવરમાં ભૂલથી પણ ન રાખો આ વસ્તુઓ, બ્લાસ્ટ થઈ શકે છે ફોન! મોટા ભાગના લોકો કરે છે આ ભૂલ

Smartphone Cover Tips: આજે, સ્માર્ટફોન હવે ફક્ત કૉલિંગ અથવા ચેટિંગનું માધ્યમ નથી. બેંકિંગ, ઓનલાઈન પેમેન્ટ, મહત્વના દસ્તાવેજો અને અન્ય ઘણી મહત્વપૂર્ણ માહિતી હવે ફોનમાં સ્ટોરેજ થાય છે. તેથી, તેની સુરક્ષા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જો કે, ઘણા લોકો ફોન કવરનો ઉપયોગ મીની વોલેટ તરીકે કરવાનું શરૂ કરે છે, જે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે.
કવરમાં વસ્તુઓ રાખવાની આદત કેમ ખતરનાક છે?
ઉનાળા અને ગરમીમાં સ્માર્ટફોન સામાન્ય કરતાં વધુ ગરમ થાય છે. કવરની અંદર વધારાની વસ્તુઓ સંગ્રહિત કરવાથી ફોનની ગરમી ફસાઈ શકે છે. આ બેટરી પર દબાણ વધારે છે અને, આત્યંતિક કિસ્સાઓમાં, બેટરીને નુકસાન અથવા વિસ્ફોટ થવાનું જોખમ વધારી શકે છે.
કવરમાં રોકડ રાખવી પડી શકે છે મોંઘી
ઘણા લોકો જરૂર પડ્યે ઉપયોગ માટે તેમના ફોન કવરમાં પૈસાની નોટ અથવા રોકડ રકમ રાખે છે. જ્યારે આ એક આદત જેવી લાગે છે, તે ફોનની ગરમી વધારી શકે છે અને લાંબા ગાળે બેટરીની કામગીરીને અસર કરી શકે છે.
કવરમાં કાર્ડ ન રાખો
એટીએમ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ કે ડેબિટ કાર્ડ ફોન કવરમાં રાખવાનું પણ અયોગ્ય માનવામાં આવે છે. સતત ગરમ થતો ફોન કાર્ડની મેગ્નેટિક સ્ટ્રીપને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, જેના કારણે કાર્ડ યોગ્ય રીતે કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે. ઘણા લોકો ફોન કવરમાં મેટ્રો કાર્ડ પણ રાખે છે. ભારે તાપમાન અને સતત ગરમી કાર્ડની કાર્યક્ષમતાને અસર કરી શકે છે, જેના કારણે ભવિષ્યમાં સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે.
સિક્કા અને ચાવીઓ રાખવાનું ટાળો
કેટલાક લોકો કવર પાછળ સિક્કા, ચાવીઓ અથવા અન્ય ધાતુની વસ્તુઓ રાખે છે. ધાતુ ગરમીને ઝડપથી શોષી લે છે, જે ફોનનું તાપમાન વધુ વધારી શકે છે. ઘર્ષણ ફોનના પાછળના પેનલને પણ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. ધાતુની વસ્તુઓ ફોનની ગરમીના સંચયમાં ફાળો આપે છે. જો ફોન પહેલેથી જ વધુ ગરમ થઈ રહ્યો હોય, તો ધાતુની વસ્તુઓ પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી શકે છે.
સિમ કાર્ડ અને મેમરી કાર્ડ કવરમાં રાખવા નહીં
લોકો ઘણીવાર ફોન કવરમાં વધારાનું સિમ કાર્ડ રાખે છે, જેથી તેમને સેફ રાખી શકાય. જો કે, સ્માર્ટફોનની ગરમી સિમ કાર્ડને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, જેના કારણે તે કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે. મેમરી કાર્ડ ફોન કવરમાં રાખવાનું પણ ટાળવું જોઈએ. હાઈ તાપમાન કાર્ડને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અને મહત્વપૂર્ણ ડેટા ગુમાવી શકે છે.
ગરમીમાં વધે છે સમસ્યા
ઉનાળાના આકરા વાતાવરણમાં, ફોન પહેલાથી જ હાઈ તાપમાનનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. કવરની અંદર વધારાની વસ્તુઓ રાખવાથી મોબાઈલની ઠંડક પર અસર પડી શકે છે. ફોન કવરનો ઉપયોગ ફક્ત સુરક્ષા માટે કરો. પૈસા, કાર્ડ, સિક્કા, ચાવી, સિમ કાર્ડ અથવા મેમરી કાર્ડ તેમાં રાખવાનું ટાળો. આ ફોનની કામગીરીમાં સુધારો કરશે અને ઓવરહિટીંગનું જોખમ ઘટાડશે.