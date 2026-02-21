Prev
બેંક ખાતામાં પૈસા નથી ચિંતા કરશો નહીં, ઉપાડી શકો છો 10,000 રૂપિયા ! મોદી સરકારની ખાસ સ્કીમ

PM Scheme: ઓવરડ્રાફ્ટ એક નાણાકીય સુવિધા છે જે તમને તમારા બેંક ખાતામાંથી પૈસા ઓછા હોવા છતાં પણ ઉપાડવાની મંજૂરી આપે છે. આ ધારકો માટે ઓવરડ્રાફ્ટ મર્યાદા 10,000 રૂપિયા છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 21, 2026, 04:41 PM IST

PM Scheme: જન ધન ખાતું ખોલાવવું એ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના પહેલા કાર્યકાળની સૌથી લોકપ્રિય યોજનાઓમાંની એક હતી. આ યોજના હેઠળ, ખાતાધારકોને માત્ર વીમા કવરેજ જ નહીં, પણ ઓવરડ્રાફ્ટ મર્યાદા પણ મળે છે. ઓવરડ્રાફ્ટ એ એક નાણાકીય સુવિધા છે, જે તમને તમારા બેંક ખાતામાંથી પૈસા ઓછા હોવા છતાં પણ ઉપાડવાની મંજૂરી આપે છે. જન ધન ખાતાધારકો માટે ઓવરડ્રાફ્ટ મર્યાદા 10,000 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે. 

ખાતા વિશે

જન ધન ખાતું ખાતાધારકની વિવિધ નાણાકીય જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે રચાયેલ છે. તેમાં શૂન્ય-બેલેન્સ ખાતું, વીમાકૃત RuPay ડેબિટ કાર્ડ અને ઓવરડ્રાફ્ટ વિકલ્પ જેવી સુવિધાઓ શામેલ છે. આ પહેલ લાભાર્થીઓને સુધારેલી નાણાકીય સ્થિરતા માટે અન્ય સરકારી કાર્યક્રમો સાથે પણ જોડે છે. તે લગભગ 11 વર્ષ પહેલાં નરેન્દ્ર મોદીના પહેલા કાર્યકાળ દરમિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

ફાયદા શું છે?

પ્રમાણભૂત બેંક ખાતું ખોલવા માટે લાયક કોઈપણ ભારતીય નાગરિક બેઝિક સેવિંગ્સ બેંક ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ (BSBDA) પણ ખોલી શકે છે. આ પ્રકારના ખાતા માટે લઘુત્તમ બેલેન્સની જરૂર નથી. બેંક શાખાઓ, ATM અને બેંકિંગ સેવા આપનારા દ્વારા વ્યવહારો કરી શકાય છે. 

દર મહિને ચાર વખત ઉપાડ કરવાની મર્યાદા છે. ઔપચારિક કાનૂની દસ્તાવેજો વિનાના વ્યક્તિઓ માટે, નાના ખાતા ખોલી શકાય છે. આ 12 મહિના માટે માન્ય છે અને જો પ્રથમ વર્ષમાં સત્તાવાર રીતે માન્ય દસ્તાવેજો માટે અરજીનો પુરાવો સબમિટ કરવામાં આવે તો તેને બીજા 12 મહિના માટે લંબાવી શકાય છે.

વીમા અને ઓવરડ્રાફ્ટ મર્યાદા

ખાતાધારકોને અકસ્માત વીમા સાથે RuPay ડેબિટ કાર્ડ પણ મળે છે. બધા લાભાર્થીઓને 2 લાખ રૂપિયાનું વીમા કવર પ્રાપ્ત કરવું જરૂરી છે. જો કે, 28 ઓગસ્ટ, 2018 પહેલાં ખોલવામાં આવેલા ખાતાઓ માટે, 1 લાખ રૂપિયાનું અકસ્માત વીમા કવર ઉપલબ્ધ છે. લાભાર્થીઓ 10,000 રૂપિયા સુધીની ઓવરડ્રાફ્ટ સુવિધાનો પણ લાભ લઈ શકે છે. ક્રેડિટ અને ઓવરડ્રાફ્ટ ફંડ્સ પર સામાન્ય રીતે જેટલા દિવસોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તેના માટે વ્યાજ વસૂલવામાં આવે છે.

જન ધન ખાતાઓ સરકારી યોજનાઓ માટે પાત્ર છે, ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT), પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના (PMJJBY), પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના (PMSBY), અટલ પેન્શન યોજના (APY) અને માઇક્રો યુનિટ્સ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ રિફાઇનાન્સ એજન્સી બેંક (MUDRA) યોજના. બજેટ પહેલાં રજૂ કરાયેલા આર્થિક સર્વેમાં જણાવાયું હતું કે માર્ચ 2025 સુધીમાં પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના હેઠળ 55 કરોડ 2 લાખ બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
 

