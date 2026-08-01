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ઓગસ્ટના પહેલા જ દિવસે મોંઘવારીનો ઝટકો! અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં CNGના ભાવમાં ભડકો, જાણો લેટેસ્ટ ભાવ

CNG price hike: અમદાવાદ સહિત રાજ્યના વાહનચાલકો માટે માઠા સમાચાર આવ્યા છે. અદાણી ગેસ દ્વારા સીએનજી (CNG)ના ભાવમાં ફરી એકવાર મોટો વધારો ઝીંકવામાં આવ્યો છે. સીએનજીના ભાવમાં સીધો રૂ. 94.02નો વધારો કરી દેવાતા દૈનિક મુસાફરી કરતા વાહનચાલકો, ઓટોરિક્ષા ચાલકો અને કેબ ડ્રાઇવરોના બજેટ ખોરવાઈ ગયા છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 01, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:12 AM IST
ઓગસ્ટના પહેલા જ દિવસે મોંઘવારીનો ઝટકો! અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં CNGના ભાવમાં ભડકો, જાણો લેટેસ્ટ ભાવ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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