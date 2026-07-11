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ખુલતા પહેલા જ પૈસા ડબલ! આ IPOમાં અત્યારથી જ દેખાઈ રહ્યો છે 120% નો નફો, ₹400એ પહોંચ્યો GMP

IPO News: આ કંપનીનો IPO આજે માર્કેટમાં ધુમ મચાવી રહ્યો છે, આ IPOમાં અત્યારથી 120 ટકાનો નફો દેખાઈ રહ્યો છે, અને તેનો GMP 400 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે, જેના કારણે રોકાણકારોમાં ખરીદવા માટે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 11, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:19 PM IST
ખુલતા પહેલા જ પૈસા ડબલ! આ IPOમાં અત્યારથી જ દેખાઈ રહ્યો છે 120% નો નફો, ₹400એ પહોંચ્યો GMP

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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