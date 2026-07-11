/ખુલતા પહેલા જ પૈસા ડબલ! આ IPOમાં અત્યારથી જ દેખાઈ રહ્યો છે 120% નો નફો, ₹400એ પહોંચ્યો GMP

IPO News: મિલવર્ક્સ ટેક્નોલોજીસના IPO(Millworks Technologies IPO)એ ગ્રે માર્કેટમાં સારા પરિણામો જોઈ રહ્યા છે. વર્તમાન GMP પ્રથમ દિવસે મજબૂત લિસ્ટિંગ દર્શાવે છે. આ SME-વિશિષ્ટ IPO 14 જુલાઈના રોજ રિટેલ રોકાણકારો માટે ખુલશે. રોકાણકારો પાસે ખરીદવા માટે 16 જુલાઈ સુધીનો સમય હશે. IPOનું મૂલ્ય 160.34 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 48 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. IPO સંપૂર્ણપણે નવા શેરનો સમાવેશ કરે છે. હાલના રોકાણકારો IPO દ્વારા તેમના હિસ્સાનું વેચાણ કરી રહ્યા નથી.
મિલવર્ક્સ ટેક્નોલોજીસ IPO (Millworks Technologies IPO)પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?
કંપનીએ મિલવર્ક્સ ટેક્નોલોજીસના IPO (Millworks Technologies IPO)માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 315 રૂપિયાથી 331 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કર્યો છે. લોટ સાઈઝ 400 શેર છે. રિટેલ રોકાણકારોએ એક સમયે 800 શેર પર ઓછામાં ઓછું રોકાણ કરવું પડશે, જેના પરિણામે ઓછામાં ઓછું 264,800 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું જરૂરી છે.
GMP શું છે?
ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, કંપનીનો IPO આજે ગ્રે માર્કેટમાં 400 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. વર્તમાન GMP 120 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેઇન દર્શાવે છે. IPO માટે સૌથી ઓછો GMP 350 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે.
કંપની IPO આવકનું શું કરશે?
મિલવર્ક્સ ટેક્નોલોજીસ (Millworks Technologies IPO) મૂડી ખર્ચ માટે 61.03 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરશે. કંપની આ આવકનો ઉપયોગ પ્લાન્ટ અને મશીનરી ખરીદવા માટે કરશે. કંપની કાર્યકારી મૂડી માટે 81.50 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરશે. IPO માટે GYR કેપિટલ એડવાઇઝર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને બુક રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી છે. પૂર્વા રાજ્યગૃહિ (ઇન્ડિયા) પ્રા. લિ.ને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ કેવી છે?
મિલવર્ક્સ ટેક્નોલોજી(Millworks Technologies IPO)સે છેલ્લા બે વર્ષમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. નાણાકીય વર્ષ 2026 દરમિયાન, કંપનીનો ચોખ્ખો નફો સાત ગણો વધીને 37.10 કરોડ રૂપિયા થયો છે. નાણાકીય વર્ષ પહેલા કંપનીનો ચોખ્ખો નફો 5.2 કરોડ રૂપિયા હતો. ગયા નાણાકીય વર્ષમાં આવક 148.80 કરોડ રૂપિયા હતી, જે એક વર્ષ અગાઉ 22.10 કરોડ રૂપિયા હતી.
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