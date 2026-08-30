/ન લોન લીધી કે ન જવાબદારીથી ભાગ્યા, NCLT કેસમાં ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ આપ્યો પાઈ-પાઈનો હિસાબ

Dr Subhash Chandra : ઝી મીડિયા અને એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) ખાતે ચાલી રહેલા તેમના વ્યક્તિગત નાદારી કેસ અંગેના તમામ તથ્યો અને આંકડા જાહેર કર્યા છે, જેથી ગેરસમજ દૂર થાય. ડૉ. ચંદ્રાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે સોશિયલ મીડિયા પર આ બાબત અંગે ગેરસમજ ઉભી થઈ રહી છે.
ડૉ. ચંદ્રાએ પરિસ્થિતિને ખૂબ જ સરળ અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં લોકો સમક્ષ રજૂ કરી છે. તેમણે જે પ્રાથમિક અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો ઉઠાવ્યો તે એ હતો કે તેમણે વ્યક્તિગત રીતે કોઈ પૈસા ઉધાર લીધા નહોતા એટલે કે લોનની રકમ શૂન્ય (0) રૂપિયા હતી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તેમના પોતાના નામે બેંકો તરફથી કોઈ સીધી લોન નહોતી, તેમણે ફક્ત કંપનીઓ માટે ગેરંટર તરીકે કામ કર્યું હતું.
30 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ તેમના કાર્યાલય દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, ડૉ. ચંદ્રાએ છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ફરતા #PaiseVapasKaro જેવા સોશિયલ મીડિયા ટ્રેન્ડ્સ અંગે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ મુદ્દા અંગે વિવિધ ગેરસમજો ફેલાવવામાં આવી રહી છે, ત્યારે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ તદ્દન અલગ છે. તેમના કાર્યાલય દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ એક સત્તાવાર ડોક્યુમેન્ટમાં આ કેસ સાથે સંકળાયેલા નાણાકીય આંકડા, વ્યક્તિગત ગેરંટી અને જવાબદારીઓ અંગે સંપૂર્ણ વિગતો આપવામાં આવી છે.
વ્યક્તિગત દેવું શૂન્ય
ડૉ. ચંદ્રાએ સ્પષ્ટતા કરી કે તેમણે તેમના વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે બેંકો પાસેથી એક પણ રૂપિયો ઉધાર લીધો નથી.
₹22,000 કરોડની કુલ વ્યક્તિગત ગેરંટી
ડૉ. ચંદ્રાએ વિવિધ કંપનીઓ માટે કુલ ₹22,000 કરોડની વ્યક્તિગત ગેરંટી પૂરી પાડી હતી. આ રકમમાંથી લોન લેવામાં આવી ત્યારે ફક્ત ₹4,800 કરોડની ગેરંટી આપવામાં આવી હતી. બાકીની ગેરંટી કંપનીઓ દ્વારા ડિફોલ્ટ થયા પછી સહી કરવામાં આવી હતી. જોકે, તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ તેમના હસ્તાક્ષરો સાથે સંકળાયેલી જવાબદારીથી ભાગી રહ્યા નથી.
Dr. Subhash Chandra Refutes Misleading Social Media Posts, Gives Full Details of Financial Accounts
Description: In a statement issued by Dr. Chandra’s office, Dr. Subhash Chandra addressed trends such as #PaiseVapasKaro that have been circulating on social media over the past… pic.twitter.com/BMWQmHsJgc
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 30, 2026
₹3,803 કરોડ પહેલાથી જ ચૂકવી દેવામાં આવ્યા છે
જે કંપનીઓને ધિરાણકર્તાઓ પાસેથી ₹4,808 કરોડ મળ્યા હતા તેઓએ ₹3,803 કરોડ ચૂકવી દીધા છે. હવે ફક્ત ₹998 કરોડ બાકી છે. માત્ર ₹998 કરોડની મુખ્ય બાકી રકમ સામે, ધિરાણકર્તાઓએ NCLT સમક્ષ કુલ ₹5,311 કરોડના મોટા દાવા દાખલ કર્યા, જેમાં વ્યાજ અને અન્ય ચાર્જનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ, ₹1,049 કરોડના દાવાઓનું સમાધાન કરવામાં આવ્યું. આ સમાધાન પછી, ચોખ્ખો બાકી દાવો ₹4,262 કરોડ થયો છે.
ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ જણાવ્યું કે તેમણે જે બધી ઉધાર કંપનીઓ માટે ગેરંટી આપી હતી તેમની સાથે વાત કરી છે. આ કંપનીઓએ તેમને ખાતરી આપી છે કે તેઓ ધિરાણકર્તાઓ સાથે તેમના ખાતાઓનું સમાધાન કરશે અને બાકીના ₹4,262 કરોડ ચૂકવીને મામલો સંપૂર્ણપણે ઉકેલશે.
ડૉ. ચંદ્રાની સંપત્તિ કેટલી છે ?
NCLT દ્વારા નિયુક્ત રિઝોલ્યુશન પ્રોફેશનલ (RP)એ ડૉ. ચંદ્રાની સંપત્તિની સંપૂર્ણ તપાસ કરી છે. 2016માં સંસદમાં ₹39.08 કરોડ જાહેર કરાયેલી તેમની સંપત્તિ હવે ઘટીને ₹31.79 કરોડ થઈ ગઈ છે. આ આંકડામાં ₹25 કરોડનું ઘર શામેલ છે, જે પહેલાથી જ બેંકમાં ગીરવે મૂકવામાં આવ્યું છે. તેમની પાસે ફક્ત ₹6.79 કરોડની સંપત્તિ છે.
બેંકો અને નાણાકીય કંપનીઓની માહિતી
|ક્રમ નં.
|બેંક / કંપનીનું નામ
|ઉધાર લેતી વખતે આપવામાં આવેલી રકમ
|ઉધાર લેનારાઓ દ્વારા પરત કરવામાં આવેલી રકમ
|બાકી રકમ
|જામીન આપનાર પાસેથી માંગવામાં આવેલી રકમ
|વ્યક્તિગત નાદારી પ્રક્રિયા શરૂ થયા બાદ ચૂકવેલી રકમ
|આજ સુધી બાકી રકમ, પરંતુ ઉધાર આપનારાઓ અને ઉધાર લેનારાઓ વચ્ચે સમાધાન થયું
|ટિપ્પણી
|1
|ઇન્ડિયા બુલ્સ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ
|726
|771
|(49)
|429
|સેટલ / ચૂકવેલ
|શૂન્ય
|વ્યક્તિગત નાદારી પ્રક્રિયા શરૂ થયા બાદ ચૂકવણી કરવામાં આવી.
|2
|એક્સિસ બેંક સમૂહ
|388
|157
|231
|620
|સેટલ / ચૂકવેલ
|શૂન્ય
|સમાધાનની બાકી રકમની ચુકવણી હજુ પ્રક્રિયામાં છે.
|3
|HDFC સમૂહ (4/5 ખાતા)
|1025
|1275
|(250)
|775
|775
|માન્ય વ્યક્તિગત ગેરંટી વગરના દાવા.
|4
|કેનેરા બેંક
|315
|202
|112
|348
|348
|અમેરિકામાં સંપત્તિના બદલામાં લેવામાં આવેલું દેવું.
|5
|એડલવાઇસ
|300
|232
|68
|565
|565
|ડિફૉલ્ટ સમયે 500 કરોડ રૂપિયાથી વધુની ગેરંટી; મામલો DRTમાં પેન્ડિંગ.
|6
|ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન
|425
|235
|190
|729
|729
|ઉધાર લેતી વખતે ગેરંટી વેચવાની ઓફર કરવામાં આવી હતી, પરંતુ દેવું આપનારે વેચ્યું નહીં; શેરની કિંમત વધુ ઘટી ગઈ.
|7
|ઇન્ડસઇન્ડ બેંક
|500
|493
|7
|240
|240
|ડિફૉલ્ટ સમયે પૂરતી ગેરંટી હતી, પરંતુ તેને વેચીને રોકડ કરવામાં આવી નહોતી, અને લાભની આશામાં ગેરંટી રાખવામાં આવી.
|8
|LIC હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ (એકથી વધુ ખાતા)
|980
|416
|564
|1322
|1322
|સમાધાનની ઓફર કરવામાં આવી, કેટલીક ગેરંટી ઉપલબ્ધ છે.
|9
|RBL બેંક
|65
|10
|54
|119
|119
|ઉધાર લેનારાએ સમાધાન હેઠળ રકમ આપવાની ઓફર કરી, પરંતુ દેવું આપનારે ઇનકાર કર્યો.
|10
|યુનિયન બેંક
|84
|12
|71
|164
|164
|ગેરંટી ઉપલબ્ધ.
|કુલ સરવાળો
|4808
|3803
|998
|5311
|4262