/ડો.સુભાષ ચંદ્રાના વકીલે NCLATને કહ્યું- ₹6.5 કરોડના પ્રોપેગેન્ડા કારણે દેશભરમાં બદનામી થઈ, 5 સભ્યોની બેચ પર ઉઠાવ્યા સવાલ

એસ્સેલ ગ્રુપના સ્થાપક અને ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા એક વરિષ્ઠ વકીલે બુધવારે નેશનલ કંપની લો એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (NCLAT) સમક્ષ પોતાની દલીલો રજૂ કરી. સુનાવણી દરમિયાન, તેમણે બેન્ચને માહિતી આપી કે કોઈ અંતિમ આદેશ ન હોવા છતાં, દેશભરમાં તેમના ક્લાયન્ટ વિરુદ્ધ નકારાત્મક કહાની બનાવવામાં આવી રહી છે.
એડવોકેટ સસ્મિત પાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા 15 દિવસથી, ડૉ. સુભાષ ચંદ્રા પર મીડિયા ટ્રાયલ ચાલી રહી છે અને ₹22,006 કરોડના બાકી દાવાઓ સામે ₹6.5 કરોડની ચુકવણી દરખાસ્તને કારણે તેમની પ્રતિષ્ઠા ખરડાઈ છે, જોકે હાલમાં આ મામલે કોઈ અંતિમ આદેશ અસ્તિત્વમાં નથી. વધુમાં સુનાવણી દરમિયાન નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT)ની 5 સભ્યોની બેન્ચની રચના પાછળની સત્તા અને પ્રક્રિયા અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા.
'અંતિમ આદેશ વિના 15 દિવસમાં પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થયું'
કાર્યકારી અધ્યક્ષ ન્યાયાધીશ યોગેશ ખન્ના અને ટેકનિકલ સભ્યો બરુણ મિત્રા અને અજય દાસ મેહરોત્રાની બનેલી NCLAT બેન્ચ યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (યુકે), કેનેરા બેંક અને LIC હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અપીલોની સુનાવણી કરી રહી હતી. આ અપીલોએ 25 ઓગસ્ટના આદેશને પડકાર્યો હતો, જેમાં ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાની ચુકવણી યોજનાને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
સુનાવણીની શરૂઆતમાં ડૉ. ચંદ્રા વતી હાજર રહેલા એડવોકેટ સસ્મિત પાત્રાએ બેન્ચને માહિતી આપી હતી કે 25 ઓગસ્ટના ચુકાદા પછી કોઈ અંતિમ આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો નથી. તેમ છતાં છેલ્લા બે અઠવાડિયાથી મીડિયામાં એવા અહેવાલો ફરતા થયા હતા જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ₹22,000 કરોડની જવાબદારી સામે માત્ર ₹6.5 કરોડની ઓફર કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અંતિમ આદેશના અભાવે દેશભરમાં ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાની પ્રતિષ્ઠાને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી.
ધિરાણકર્તાઓ વતી હાજર રહેલા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ આનો વિરોધ કર્યો હતો. તેમણે ટિપ્પણી કરી કે NCLAT કાર્યવાહીનો ઉપયોગ મીડિયામાં આવતા નિવેદનો માટે આધાર તરીકે થવો જોઈએ નહીં.
NCLAT એ સ્પષ્ટતા કરી કે તે પાત્રાની રજૂઆત પર કોઈ આદેશ આપી રહ્યું નથી. ટ્રિબ્યુનલે જણાવ્યું હતું કે જો ડૉ. ચંદ્રાને આ અંગે કોઈ ફરિયાદ હોય, તો તેઓ NCLT સમક્ષ પોતાનો કેસ રજૂ કરી શકે છે, જ્યાં નાદારીની કાર્યવાહી બાકી છે.
5 સભ્યોની બેન્ચના બંધારણ અને અધિકારક્ષેત્ર અંગે પ્રશ્નો
સુનાવણી દરમિયાન, એડવોકેટ પાત્રાએ NCLTની ચુકવણી યોજના પર પુનર્વિચાર કરવા માટે 5 સભ્યોની બેન્ચની રચના કરવાની સત્તા પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો. તેમણે દલીલ કરી હતી કે નાદારી અને નાદારી કોડ (IBC) અથવા કંપની કાયદા હેઠળ કલમ 419(5)નો અવકાશ અત્યંત મર્યાદિત છે.
પાત્રાએ દલીલ કરી હતી કે જો સભ્યોમાં મતભેદ હોય, તો આ મામલો બીજા સભ્ય અથવા સભ્યોને મોકલવો જોઈએ. જો કે, કલમ 419(5) NCLT ને 5 સભ્યોની બેન્ચની રચના કરવાની સત્તા આપતી નથી. તેમણે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે 5 સભ્યોની બેન્ચે 25 ઓગસ્ટના રોજ એક સભ્ય દ્વારા જારી કરાયેલા આદેશ પર કયા અધિકાર હેઠળ સ્ટે મૂક્યો હતો, અને પૂછ્યું હતું કે આ 5 સભ્યોની બેન્ચ ક્યારે બોલાવવામાં આવી હતી અને કઈ પ્રક્રિયા હેઠળ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
'સભ્યોના મંતવ્યો સંપૂર્ણપણે અલગ હોવાનો દાવો કરવો ખોટો હતો'
પાત્રાએ સોલિસિટર જનરલની દલીલને પણ ફગાવી દીધી હતી કે ત્રણ NCLT સભ્યોના મંતવ્યો એકબીજાથી સંપૂર્ણપણે અલગ હતા. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે ન્યાયિક સભ્યો અશોક કુમાર ભારદ્વાજ અને નીલેશ શર્મા બંને ચુકવણી યોજનાને મંજૂરી આપવાના પક્ષમાં હતા. બંને સભ્યો IBCની કલમ 79 હેઠળ પાત્રતાના મુદ્દા પર સંપૂર્ણ સંમત હતા. તેમનો મતભેદનો એકમાત્ર મુદ્દો અસંમત લેણદારો અંગે અનુસરવામાં આવતી પ્રક્રિયાને લગતો હતો.
અશોક કુમાર ભારદ્વાજનું વલણ: ચુકવણી યોજના તે ધિરાણકર્તાઓને લાગુ થવી જોઈએ જે તેને સમર્થન આપે છે, જ્યારે અસંમત ધિરાણકર્તાઓ વસૂલાત માટે અન્ય કાનૂની માર્ગો અપનાવવા માટે સ્વતંત્ર હોવા જોઈએ.
નીલેશ શર્માનું વલણ: IBCની કલમ 115 હેઠળ, ચુકવણી યોજના બધા ધિરાણકર્તાઓ પર બંધનકર્તા રહેશે, પછી ભલે તેઓ સંમત હોય કે અસંમત હોય.
પાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે બંને સભ્યો પાત્રતા અંગે સર્વસંમત હોવાથી, આ મુદ્દાઓ પર નવેસરથી સુનાવણી જરૂરી હોવાનો દાવો કરવો સંપૂર્ણપણે ખોટો છે.
અપીલો પાછી ખેંચવાનો પ્રયાસ અને NCLATનું વલણ
NCLAT એ અવલોકન કર્યું કે ધિરાણકર્તાઓની અપીલોમાં 5 સભ્યોની બેન્ચના બંધારણને પડકારવામાં આવ્યો નથી. જો ડૉ. ચંદ્રા 1 સપ્ટેમ્બરના આદેશ સાથે અસંમત હોય, તો તેઓ સ્વતંત્ર રીતે તેને પડકારવા માટે સ્વતંત્ર છે.
સુનાવણી દરમિયાન, સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ શરૂઆતમાં ધિરાણકર્તાઓની અપીલો પાછી ખેંચવાની પરવાનગી માંગી હતી, જો જરૂરી હોય તો તેમને પુનઃસ્થાપિત કરવાની સ્વતંત્રતા સાથે. તેમણે દલીલ કરી હતી કે 5 સભ્યોની બેન્ચે 25 ઓગસ્ટના આદેશ પર સ્ટે આપ્યો હતો અને નવી સુનાવણી કરી રહી હતી, તેથી આ અપીલો પર તાત્કાલિક સુનાવણી કરવાની કોઈ જરૂર નથી.
જોકે, એડવોકેટ પાત્રાએ તેમને પુનઃસ્થાપિત કરવાની સ્વતંત્રતા સાથે અપીલો પાછી ખેંચવાનો વિરોધ કર્યો. તેમણે દલીલ કરી હતી કે અપીલો કાયદેસર રીતે ખામીયુક્ત હતી કારણ કે નિલેશ શર્માનો અભિપ્રાય ક્યારેય NCLTના અંતિમ આદેશ તરીકે સ્થાપિત થયો નહોતો.
ત્યારબાદ સોલિસિટર જનરલે અપીલો પાછી ખેંચવાનો નિર્ણય લીધો અને તેમને પેન્ડિંગ રાખવાની વિનંતી કરી. NCLATએ આ વિનંતી સ્વીકારી અને આગામી સુનાવણી 7 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ નક્કી કરી.