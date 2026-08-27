/NCLT લોન સેટલમેન્ટ અંગે ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાની સ્પષ્ટતા, કહ્યું- ₹22,000 કરોડની લોન ગેરંટી અંગેના દાવાઓ સંપૂર્ણપણે ખોટા

NCLT લોન સેટલમેન્ટ ઓર્ડર અંગેના દાવાઓને લઈને એસ્સેલ ગ્રૂપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ મોટો ખુલાસો કર્યો છે. તેમણે મીડિયામાં ચાલી રહેલા અહેવાલોને પાયાવિહોણા ગણાવીને સ્પષ્ટતા કરી છે કે તેમના પર ₹22,000 કરોડની લોનનો બોજ હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે, તે તદ્દન ખોટો છે. ડૉ. ચંદ્રાના જણાવ્યા મુજબ, તેમણે કોઈ પાસેથી નાણાં ઉછીના લીધા નથી, પરંતુ માત્ર પર્સનલ ગેરંટર તરીકે જવાબદારી સ્વીકારી હતી. તેમણે મીડિયા સંસ્થાઓને પણ અપીલ કરી છે કે કોર્ટના આદેશનું યોગ્ય અર્થઘટન કરી તથ્યોના આધારે જ સમાચાર રજૂ કરવામાં આવે અને ખોટી માહિતીને દૂર કરવામાં આવે.
તેમના જણાવ્યા અનુસાર, વ્યક્તિગત ગેરંટી સામે ₹3,992 કરોડના દાવા કરવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી ₹620 કરોડનો દાવો ઉકેલાઈ ચૂક્યો છે અને વધુ ₹1,063 કરોડના સમાધાનની ઓફર કરવામાં આવી છે. જે ધિરાણકર્તા સંસ્થાઓ માટે ડૉ. ચંદ્રાએ પર્સનલ ગેરંટી આપી છે, તે લોન લેનાર કંપનીઓએ અત્યાર સુધીમાં ₹43,000 કરોડ ચૂકવી દીધા છે. લોન લેનાર કંપનીઓએ બાકી રહી ગયેલી અન્ય કોઈપણ રકમનું સમાધાન કરવાની ખાતરી આપી છે.
શું છે સમગ્ર મામલો ?
આ મામલો 8 ફેબ્રુઆરી 2022થી પેન્ડિંગ હતો અને અહેવાલોમાં ચુકાદા તરીકે ટાંકવામાં આવેલા તમામ આંકડા ફાઇલ કરાયેલા કુલ દાવાઓના દસ્તાવેજોમાંથી લેવામાં આવ્યા છે. તે વર્તમાન સ્થિતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નથી.
છેલ્લા બે દિવસમાં આવેલા મીડિયા અહેવાલો સાચું ચિત્ર રજૂ કરી રહ્યા નથી અને તેને સિલેક્ટિવ રિપોર્ટિંગ કહી શકાય. સમગ્ર મામલાને સનસનાટીભરી બનાવવા માટે મીડિયાએ માત્ર પસંદગીના ભાગો જ સિલેક્ટ કર્યા છે. કોઈપણ સમાચાર અહેવાલ પ્રકાશિત કરતા પહેલાં સંપાદકીય પ્લેટફોર્મ્સ દ્વારા ઓર્ડરનું સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે.
તે કહેવું અયોગ્ય નહીં ગણાય કે જજનું મંતવ્ય આખરે ઓર્ડરમાં રૂપાંતરિત થવું જોઈએ, જે પ્રક્રિયામાં છે. તેથી આ મામલો હજુ (ટેકનિકલી) NCLT કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે.
(a) જેમણે COC દ્વારા પ્લાન મંજૂર થયા પછી મંજૂરી માટે NCLTમાં દાખલ કરાયેલા રિપેમેન્ટ પ્લાન સામે વાંધો ઉઠાવ્યો છે. જેઓ પ્લાન સામે વાંધો ઉઠાવી રહ્યા છે તેઓ કુલ દાવાઓના માત્ર 19.251% છે. તેઓએ કુલ ₹3,992 કરોડના દાવા દાખલ કર્યા હતા. ₹3,992 કરોડના કુલ દાવાઓમાંથી ₹620 કરોડના દાવાઓનું સમાધાન થઈ ગયું છે. ₹3,372 કરોડની રકમ બાકી રહે છે.
(b) ત્યારબાદ એવા લેન્ડર્સ છે જેમણે કોર્ટ ઓફ કોમ્પિટન્ટ ઓથોરિટીમાં PG સામે કાં તો સ્વીકાર કર્યો છે અથવા કોઈ વાંધો દાખલ કર્યો નથી. આ તમામ લેન્ડર્સ/નાણાકીય ધિરાણકર્તાઓ દ્વારા કુલ દાવાઓ દાવો દાખલ કરવાની તારીખે ₹16,386 કરોડ હતા. મંજૂર થયેલા દાવાઓનો કુલ આંકડો ₹16,201 કરોડ છે.
PGને પૂરી પાડવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, લોન લેનાર કંપનીઓએ આ લેન્ડર્સના દાવાઓ સામે પણ વિવાદ ઉઠાવ્યો છે. અન્ય અસંતુષ્ટ લેન્ડર્સના કેસોની જેમ RPએ આ કેસોમાં પણ બોરોઅર્સ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલો કોઈ વિવાદ સ્વીકાર્યો નથી. બોરોઅર્સ દ્વારા PG ને જણાવ્યા મુજબ, તેઓ લેન્ડર્સના આ સમૂહ સાથે પણ બાકીની રકમનું સમાધાન કરવાની પ્રક્રિયામાં છે. બોરોઅર્સનું આ સમાધાન કરશે તે તથ્ય NCLT દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવી રહેલા પ્લાનનો ભાગ પણ હતો/છે, પરંતુ મીડિયા દ્વારા તે સગવડપૂર્વક અહેવાલમાં દર્શાવવામાં આવ્યું નથી.
તેથી ₹22,000 કરોડના અહેવાલમાં દર્શાવેલા દાવામાંથી ₹16,200 કરોડની રકમ બહાર છે.
8. એક લેન્ડર દ્વારા દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે 2017માં ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાની નેટવર્થ ₹45,888 કરોડ જાહેર કરવામાં આવી હતી. જે આ કેસમાં RP સમક્ષ ફાઇલ કર્યા મુજબ ઘટીને ₹31.79 કરોડ થઈ ગઈ છે.
આ બોરોઅર એક થર્ડ પાર્ટી છે જેણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ધિરાણ લીધું હતું અને તેમની સાથેના કેટલાક જૂનિયર કર્મચારીઓએ એસેલ ગ્રુપ એન્ટિટીઝનું આખું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન લીધું અને PG ની નેટવર્ક તરીકે આખી રકમ મૂકી દીધી. આ હકીકત કોર્ટની લાંબી કાર્યવાહી દરમિયાન રજૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ફરીથી મીડિયા દ્વારા તેનો અહેવાલ આપવામાં આવ્યો નથી.
ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ તેમની કુલ સંપત્તિ ₹39.08 કરોડ હોવાનું જાહેર કર્યું હતું જે તેમણે 2016માં ભારતની સંસદમાં જાહેર કરી હતી, જે સાર્વજનિક રેકોર્ડ છે. કોઈ બેંક 2017માં તેમની 45,888 કરોડની નેટવર્ક કેવી રીતે સ્વીકારી શકે?
જ્યારે ધિરાણ લેનાર કંપનીઓ કર્મચારીઓના પગાર ચૂકવી શકી નહોતી ત્યારે તેમણે તેમના અંગત ખાતામાંથી કર્મચારીઓના પગાર કેટલીકવાર ચૂકવ્યા હતા. તેથી તેમની વ્યક્તિગત નેટવર્થ 2016માં ₹39.08 કરોડથી ઘટીને 2024માં ₹31.79 કરોડ થઈ ગઈ. જેમાં આશરે ₹25 કરોડનું એક રહેણાંક મકાન પણ સામેલ છે. તેથી તેમની પાસે જે છે તે તેઓ ચૂકવી શકે છે અને તેના આધારે ₹6.5 કરોડનો રિપેમેન્ટ પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.
24 જાન્યુઆરી 2019ના રોજ ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાની ડેસ્કથી પ્રકાશિત થયેલ ખુલ્લો પત્ર
આજે જ્યારે ડૉ. સુભાષ ચંદ્રા અંગે લોન સેટલમેન્ટ અંગે વિવિધ મીડિયા હાઉસ દ્વારા ખોટા સમાચાર ફેલાવવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે તેમણે 2019માં લખેલા એ ખુલ્લા પત્ર વિશે વાત કરીશું, ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ 2019ના ખુલ્લા પત્રમાં પોતાના દેવા અને નાણાકીય મુશ્કેલીઓ અંગે વિગતવાર સ્પષ્ટતા કરી હતી.
24 જાન્યુઆરી 2019ના રોજ ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાની ડેસ્ક પરથી પ્રકાશિત થયેલા ખુલ્લા પત્રમાં તેમણે તેમના દાદાએ કહેલી વાત યાદ કરતા કહ્યું હતું કે, મારા જીવનના ખૂબ જ પ્રારંભિક તબક્કે, મેં મારા દાદા સ્વ. શ્રી જગન્નાથ ગોએન્કા પાસેથી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પાઠ શીખ્યો હતો, જેમણે મને શીખવ્યું હતું કે જો તમને કોઈપણ પ્રકારની લોન ચૂકવવામાં મુશ્કેલી જણાય, તો લેન્ડર્સ સાથે સીધો સંવાદ જાળવવો જોઈએ, અને આ સંદેશ તે કરવા માટેનો મારો પ્રામાણિક પ્રયાસ છે.
સૌ પ્રથમ અને સર્વોપરી, આ સંદેશ દ્વારા હું આપણા આદરણીય નાણાકીય સમર્થકો પ્રત્યે મારી ગાઢ ક્ષમાયાચના વ્યક્ત કરવા માંગુ છું. હું હંમેશા મારી ભૂલો સ્વીકારનાર પ્રથમ વ્યક્તિ રહ્યો છું અને લેવાયેલા નિર્ણયો માટે આપણે સતત જવાબદાર રહ્યા છીએ અને આજ પણ હું તે જ જાળવી રાખીશ. મારા 52 વર્ષના કરિયરમાં પહેલીવાર, હું આપણા બેન્કર્સ, NBFCs અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સની માફી માંગવા માટે મજબૂર થયો છું, કારણ કે મને વિશ્વાસ છે કે મારી શ્રેષ્ઠત્તમ ઇમારતો/ઇરાદાઓ છતાં હું તેમની અપેક્ષાઓ પર ખરો ઉતરી શક્યો નથી.
મને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે ઇન્ડિયામાં એવો કોઈ પ્રમોટર નથી, જેણે જવાબદારીઓ ચૂકવવા માટે હિંમત કરી હોય. જો કે પ્રક્રિયા હજુ ચાલુ છે, કેટલાક શક્તિઓ છે જે આપણને સફળ થતા જોવા માંગતી નથી.
તેમ છતાં હું એમ સૂચવતો નથી કે મારા તરફથી કોઈ ભૂલો થઈ નથી, અને હંમેશાની જેમ, હું તેના પરિણામોનો સામનો કરવા તૈયાર છું. હું તમને ખાતરી આપું છું કે હું મુખ્ય મુદ્દાથી ભાગી રહ્યો નથી અને દરેક વ્યક્તિના નાણાં ચૂકવવા માટે મારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરીશ. જો કે, તેના માટેનો શ્રેષ્ઠ સમય આ તબક્કે જણાવવો મુશ્કેલ છે.
હું આ સંદેશ દ્વારા એ મુખ્ય મુદ્દાઓ પણ જણાવવા માંગુ છું જે ખોટા પડ્યા છે:
જ્યારે ઉપરોક્ત વર્તમાન પરિસ્થિતિના કારણો છે, ત્યારે મારે એ પગલાં પણ જણાવવા જ જોઈએ જે અમારા તરફથી લેવામાં આવ્યા હતા:
ઓપરેટિંગ કંપનીઓ વિશે:
તમામ ઓપરેટિંગ કંપનીઓ, ખાસ કરીને આપણી સૌથી કિંમતી કંપની જે ZEE એન્ટરટેઇનમેન્ટ છે, તે અપવાદરૂપ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે અને તેના પર જરાય તણાવ નથી. દેવાનો બોજ શુદ્ધપણે પ્રમોટર સ્તરે છે, જે કંપનીઓ પર નકારાત્મક અસર કરી રહી છે. હું પુનરાવર્તિત કરવા માંગુ છું કે તમામ કંપનીઓ અપવાદરૂપ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે અને કોઈ સમસ્યા નથી.
ઉપરોક્ત જણાવ્યા પછી પણ, હું હજી પણ દ્રઢપણે માનું છું, મજબૂત અનુભવું છું અને લેન્ડર્સને અરજ કરવા માંગુ છું કે તેઓ અરાજકતાવાદી રીતે પ્રતિક્રિયા ન આપે અને ZEE એન્ટરટેઇનમેન્ટના હિસ્સાના વેચાણની પ્રક્રિયા પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી ધૈર્ય જાળવી રાખે. વેચાણ પ્રક્રિયા પછી, અમે સમગ્ર દેવું ચૂકવવા માટે સકારાત્મક રીતે સક્ષમ થઈશું, પરંતુ જો લેન્ડર્સ ભયની સ્થિતિમાં પ્રતિકૂળ પ્રતિક્રિયા આપે છે, તો તે ફક્ત તેમને અને આપણને જ નુકસાન કરશે.
હું ફરીથી કહેવા માંગુ છું કે લેન્ડર્સના તમામ નાણાં ચૂકવાઈ ન જાય ત્યાં સુધી, એક પણ રૂપિયો પોતાની પાસે રાખવાનો મારો કોઈ ઇરાદો નથી.