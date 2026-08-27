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NCLT લોન સેટલમેન્ટ અંગે ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાની સ્પષ્ટતા, કહ્યું- ₹22,000 કરોડની લોન ગેરંટી અંગેના દાવાઓ સંપૂર્ણપણે ખોટા

Dr Subhash Chandra NCLT case : NCLTના લોન સેટલમેન્ટ ઓર્ડર બાદ એસ્સેલ ગ્રૂપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ સમગ્ર મામલે ચાલી રહેલા દાવાઓ અંગે સ્પષ્ટતા કરી છે. તેમણે મીડિયા પ્લેટફોર્મને અપીલ કરી છે કે આ મુદ્દે અહેવાલ આપતા પહેલાં સાચી હકીકતોની ચકાસણી કરવામાં આવે. ₹22,000 કરોડની લોન ગેરંટી અંગેના દાવાઓને તેમણે સંપૂર્ણપણે ખોટા ગણાવ્યા છે અને જણાવ્યું છે કે તેમણે કોઈ લેણદાર પાસેથી વ્યક્તિગત રીતે એક પણ રૂપિયો ઉધાર લીધો નથી, પરંતુ માત્ર વ્યક્તિગત ગેરંટી આપી હતી. સાથે જ 2016માં જાહેર કરાયેલી તેમની સંપત્તિ અને 2017ની ₹45,888 કરોડની નેટવર્થ અંગે પણ તેમણે સ્પષ્ટતા કરી છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 27, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:24 PM IST
NCLT લોન સેટલમેન્ટ અંગે ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાની સ્પષ્ટતા, કહ્યું- ₹22,000 કરોડની લોન ગેરંટી અંગેના દાવાઓ સંપૂર્ણપણે ખોટા

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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લોન સેટલમેન્ટ અંગે ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાનું નિવેદન, કહ્યું- લોન ગેરંટી અંગેના દાવા ખોટા
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