ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessDream11 લાવી રહ્યું છે નવું સ્ટોક બ્રોકિંગ પ્લેટફોર્મ, AI ફીચર્સ સાથે ગ્રો અને ઝેરોધાને આપશે સીધી ટક્કર!

Dream11 લાવી રહ્યું છે નવું સ્ટોક બ્રોકિંગ પ્લેટફોર્મ, AI ફીચર્સ સાથે ગ્રો અને ઝેરોધાને આપશે સીધી ટક્કર!

Dream Street: ડ્રીમ11 (Dream11) પોતાની નવી સ્ટોક બ્રોકિંગ પ્લેટફોર્મ 'ડ્રીમ સ્ટ્રીટ' (Dream Street) લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યું છે. જે AI આધારિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટૂલ્સ દ્વારા યુઝર્સને સ્માર્ટ ઇન્વેસ્ટિંગમાં મદદ કરશે. આ પ્લેટફોર્મ ખાસ કરીને નવા અને નાના શહેરોના રોકાણકારોને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 25, 2026, 11:06 PM IST
  • ડ્રીમ11ની પેરેન્ટ કંપની ડ્રીમ સ્પોર્ટ્સ હવે શેરબજારમાં એન્ટ્રી
  • AI ની મદદથી હવે રોકાણકારોને મળશે એક્સપર્ટ સલાહ
  • 25 કરોડ યુઝર્સના જોરે બદલાશે શેરબજારની રમત!

Dream11 લાવી રહ્યું છે નવું સ્ટોક બ્રોકિંગ પ્લેટફોર્મ, AI ફીચર્સ સાથે ગ્રો અને ઝેરોધાને આપશે સીધી ટક્કર!

Dream Street: ફેન્ટેસી સ્પોર્ટ્સ પ્લેટફોર્મ ડ્રીમ11 (Dream11)ની પેરેન્ટ કંપની ડ્રીમ સ્પોર્ટ્સ (Dream Sports) હવે શેરબજારની દુનિયામાં મોટું કદમ રાખવા જઈ રહી છે. કંપની ટૂંક સમયમાં 'ડ્રીમ સ્ટ્રીટ' (Dream Street) નામથી પોતાનું સ્ટોક બ્રોકિંગ પ્લેટફોર્મ લોન્ચ કરશે. આ પ્લેટફોર્મ ખાસ કરીને નવા અને નાના શહેરોના રોકાણકારોને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવ્યું છે. ચાલો આ પ્લેટફોર્મની ખાસિયત વિશે વિગતવાર જાણીએ.

ડ્રીમ સ્ટ્રીટમાં હશે AI આધારિત ટૂલ્સ
કંપનીના CEO હર્ષ જૈન (Harsh Jain)ના જણાવ્યા અનુસાર, ડ્રીમ સ્ટ્રીટમાં AI આધારિત ટૂલ્સ હશે જે રોકાણકારોને પર્સનલાઈઝ્ડ સલાહ અને રિસર્ચ સપોર્ટ આપશે. એટલે કે, હવે સામાન્ય રોકાણકારોને પણ મોટી મોટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કો જેમ કે, ગોલ્ડમેન સેક્સ (Goldman Sachs) કે મોર્ગન સ્ટેનલી (Morgan Stanley) જેવું એક્સપર્ટ ગાઇડન્સનો અનુભવ મળી શકશે. આ પ્લેટફોર્મ ખાસ કરીને એવા લોકોને મદદ કરશે જેઓ શેરબજારમાં નુકસાન ઉઠાવે છે અથવા રોકાણ કરતા ડરે છે.

ડ્રીમ સ્ટ્રીટનો મુખ્ય હેતુ શું છે?
ડ્રીમ સ્ટ્રીટનો હેતુ માત્ર ટ્રેડિંગ કરાવવાનો નથી, પરંતુ રોકાણને સરળ અને સમજવા યોગ્ય બનાવવાનો છે. AIની મદદથી આ પ્લેટફોર્મ યુઝર્સના પોર્ટફોલિયો પર નજર રાખશે અને સમયાંતરે સૂચનો પણ આપશે. કંપનીનું માનવું છે કે, ભારતમાં ઝડપથી વધી રહેલા રિટેલ રોકાણકારો વચ્ચે આ પ્લેટફોર્મ એક નવો ટ્રેન્ડ સેટ કરી શકે છે.

25 કરોડથી વધુ યુઝર બેઝનો ફાયદો
જો કે, કંપની એવા સમયે આ સેક્ટરમાં એન્ટ્રી કરી રહી છે, જ્યારે ગ્રો (Groww), ઝેરોધા (Zerodha) અને એન્જલ વન (Angel One) જેવા મોટા ખેલાડીઓ પહેલેથી જ હાજર છે. તેમ છતાં ડ્રીમ સ્પોર્ટ્સ તેના 25 કરોડથી વધુ યુઝર્સના વિશાળ બેઝનો ફાયદો ઉઠાવીને આ માર્કેટમાં મજબૂત પકડ બનાવવાનો પ્રયાસ કરશે.

ફાઇનાન્સ અને વેલ્થ મેનેજમેન્ટ સેક્ટરમાં કંપની
ડ્રીમ સ્ટ્રીટ દ્વારા ડ્રીમ સ્પોર્ટ્સ હવે ગેમિંગથી આગળ વધીને ફાઇનાન્સ અને વેલ્થ મેનેજમેન્ટ સેક્ટરમાં પોતાની પકડ મજબૂત કરવા માંગે છે. આગામી સમયમાં એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે શું આ નવું પ્લેટફોર્મ રોકાણની દુનિયામાં પણ એટલી જ સફળતા મેળવી શકે છે જેટલી ડ્રીમ11એ ગેમિંગમાં મેળવી છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Dream11 Stock BrokingDream Street PlatformDream Sports Financeડ્રીમ11 સ્ટોક બ્રોકિંગશેરબજારમાં રોકાણ

