/Gold Price Today: નવા મહિનાના પહેલા જ દિવસે સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, ચાંદી પણ ગગડી, 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ખાસ જાણો

આજથી જૂન મહિનો શરૂ થયો અને સવાર સવારમાં MCX પર સોનાના વાયદા ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. જ્યારે IBJAના ખુલતા ભાવમાં પણ સોનું જોરદાર ગગડ્યું અને ચાંદી પણ પછડાઈ. સોનાના ભાવમાં આ ઘટાડો મજબૂત ડોલર અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં થયેલા વધારાના કારણે જોવા મળ્યો છે. જ્યારે રોકાણકારોનું ધ્યાન સંભવિત US-ઈરાન શાંતિ સમજૂતિથી સંલગ્ન ડેવલપમેન્ટ પર બની રહ્યું છે. MCX ગોલ્ડ ઓગસ્ટ ફ્યૂચર્સ 0.66 ટકા ગગડીને 1,59,850 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર હતું. જ્યારે MCX સિલ્વર જુલાઈ ફ્યૂચર્સ 266979 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ફ્લેટ હતું.
મજબૂત ડોલર અને ઓઈલના વધતા ભાવ વચ્ચે અમેરિકામાં પણ સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. US ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સ 0.8 ટકા તૂટીને 4,558.10 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગયો. ડોલર ઈન્ડેક્સમાં લગભગ 0.20 ટકાનો વધારો થયો. જેનાથી બીજી કરન્સીમાં ખરીદારો માટે ડોલરવાળું સોનું મોંઘુ થયું. યુએસ-ઈરાન ડીલ અંગે સતત અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં 2 ટકાથી વધુનો વધારો થયો. જેનાથી મોંઘવારીના ઊંચા રહેવાના અને દુનિયાભરમાં મોનેટરી કડકાઈનું જોખમ વધ્યું. આ બધા વચ્ચે જાણો આજના સોના અને ચાંદીના ભાવ....
IBJAની વેબસાઈટના ભાવ મુજબ આજે 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં 864 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 155599 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યું છે. લાસ્ટ કારોબારી દિવસે ભાવ 156463 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદીમાં 450 રૂપિયા જેટલો પ્રતિ કિલો સામાન્ય ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ આજે 262900 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો છે જે લાસ્ટ કારોબારી દિવસે 263350 પર બંધ થયો હતો.
અત્રે જણાવવાનું કે IBJAના ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. સોના અને ચાંદીના ભાવ દિવસમાં બેવાર બહાર પડે છે. શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર દિવસોમાં ભાવ જાહેર કરવામાં આવતા નથી.
— IBJA (@IBJA1919) June 1, 2026
MCX પર સોના-ચાંદીના આજના ભાવ
વાયદા બજારમાં સવાર સવારમાં સોનું અને ચાંદી બંને ગગડ્યા હતા પરંતુ ચાંદીમાં ધીરે ધીરે રીકવરી જોવા મળી. વાયદા બજાર MCX પર 5 જૂનના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું બપોરે 12.15 કલાકે 0.79 ટકા ગગડીને 159647 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળ્યું. જ્યારે 3 જૂલાઈના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 0.05 ટકાના વધારા સાથે 267119 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળી.
વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ
મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ અમેરિકા અને ઈરાને વીકેન્ડમાં સંદેશાઓની આપલે કરી, જેમાં એક ડ્રાફ્ટ એગ્રીમેન્ટમાં ફેરફારની માંગણી કરાઈ. જેનાથી સીઝફાયર લંબાશે અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવામાં આવશે. પરંતુ બંને પક્ષ વધુ પ્રોગ્રેસ કરી રહ્યા છે કે નહીં તે અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા નહતી.
ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટ મુજબ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમની પ્રસ્તાવિત ડીલમાં સ્પષ્ટ રીતે કહેવાયું છે કે ઈરાન પાસે ન્યૂક્લિયર વેપન નહીં હોય. આ બધા વચ્ચે રોયટર્સના જણાવ્યાં મુજબ ઈઝરાયેલના પીએમ બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ ઈરાનના સપોર્ટવાળા હિજબુલ્લાહ ગ્રુપ વિરુદ્ધ જંગમાં સૈનિકોને લેબનોનમાં વધુ આગળ વધવાનો આદેશ આપ્યો છે.
મિડલ ઈસ્ટ સંઘર્ષે ફેબ્રુઆરી મહિનાથી ઓઈલના ભાવ ઊંચા રાખ્યા છે. જેનાથી અમેરીકી ફેડ રિઝર્વના મોનેટરી કડકાઈની અપેક્ષા વધી છે. રોયટર્સે જણાવ્યું કે ફેડરલ રિઝ્વની સુપરવિઝન વાઈસ ચેર મિશેલ બોમને શુક્રવારે કહ્યું કે યુદ્ધથી સતત મોંઘવારી વધી શકે છે. જેના માટે કડક મોનેટરી પોલીસીની જરૂર પડી શકે છે. જ્યારે ફેડરલ રિઝર્વ બેંક ઓફ ફિલાડેલ્ફિયાના પ્રેસિડેન્ટ એના પોલસને પણ સંકેત આપ્યો કે જ્યારે મોંઘવારીનું જોખમ વધુ હોય તો થોડી રોક લગાવતી મોનેટરી પોલીસી યોગ્ય રહે છે.