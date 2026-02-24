Market Crash: આ કારણે ભારતીય શેર બજારમાં આવ્યો ભૂકંપ, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં મોટો ઘટાડો
Share Market Crash: સેન્સેક્સ 82,293 પર પહોંચી ગયો છે. નિફ્ટી 25,434 પર પહોંચી ગયો છે. ટોચના નિફ્ટી લુઝર્સમાં ટેક મહિન્દ્રા, 6.32 ટકા, HCL ટેક, 6.04 ટકા, ઇન્ફોસિસ, 4.58 ટકા અને TCS, 3.66 ટકાનો સમાવેશ થાય છે.
- સેન્સેક્સ 1,000 પોઈન્ટ ઘટીને 82,293 પર પહોંચી ગયો છે.
- સોમવારે રાત્રે યુએસ બજારમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી.
- અમેરિકન ટેરિફ નીતિ અને વધતા ભૂરાજકીય તણાવ અંગે અનિશ્ચિતતા યથાવત છે, જેની સીધી અસર વોલ સ્ટ્રીટ પર પડી.
Share Market Crash: શેરબજાર હજુ પણ નીચે તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. સેન્સેક્સ 1,000 પોઈન્ટ ઘટીને 82,293 પર પહોંચી ગયો છે. આ દરમિયાન, NSEનો 50-શેર બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ, નિફ્ટી 280 પોઈન્ટ ઘટીને 25,434 પર પહોંચી ગયો છે.
વૈશ્વિક બજારો: અમેરિકામાં વેચવાલી, એશિયામાં મિશ્ર વલણો
અમેરિકન ટેરિફ નીતિ અને વધતા ભૂરાજકીય તણાવ અંગે અનિશ્ચિતતા યથાવત છે, જેની સીધી અસર વોલ સ્ટ્રીટ પર પડી. સોમવારે રાત્રે યુએસ બજારમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી. ડાઉ જોન્સ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એવરેજ 821 પોઇન્ટ ઘટ્યો, જ્યારે S&P 500 અને Nasdaq પણ 1 ટકાથી વધુ ઘટ્યો છે. ટેસ્લા અને AMD જેવી મોટી ટેક કંપનીઓના શેરમાં ઘટાડો થયો, જોકે Nvidiaના શેરમાં થોડી ધાર રહી.
આ અસર એશિયા પર પણ પડી, અને મંગળવારે સવારે મિશ્ર કારોબાર જોવા મળ્યો. જાપાનનો નિક્કી 0.77% ના વધારા સાથે ખુલ્યો, પરંતુ દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી 1.1 ટકાથી વધુ ઘટ્યો. હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ પણ નબળાઈના સંકેતો બતાવી રહ્યો છે.
મુખ્ય સરકારી જાહેરાત: NMP 2.0 ₹16.72 લાખ કરોડ એકત્ર કરશે
આ દરમિયાન, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સોમવારે એક મોટી જાહેરાત કરી. તેમણે નેશનલ મોનેટાઇઝેશન પાઇપલાઇન (NMP) 2.0 રજૂ કર્યું, જેનો ઉદ્દેશ્ય આગામી પાંચ વર્ષમાં કેન્દ્રીય મંત્રાલયો અને સરકારી કંપનીઓની સંપત્તિનું મુદ્રીકરણ કરીને 16.72 લાખ કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાનો છે. આ ભંડોળમાં ખાનગી રોકાણ 5.8 લાખ કરોડ રૂપિયાનું યોગદાન આપવાની ધારણા છે.
કોમોડિટી બજાર: સોનું ચમકે છે, તેલમાં ઘટાડો
યુએસ વેપાર નીતિ અને ઈરાન પરના તણાવને કારણે કોમોડિટીઝમાં સોનાની ચમક વધી રહી છે. સોનાના ભાવ સતત પાંચમા દિવસે વધ્યા છે. આ દરમિયાન, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નરમાઈ આવી રહી છે. ઈરાન સાથે પરમાણુ વાટાઘાટોની શક્યતા વચ્ચે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઘટીને બેરલ દીઠ $71.28 પર પહોંચી ગયું.
ગઈકાલે નફાકારક દિવસ હતો
જોકે, સોમવાર ભારતીય રોકાણકારો માટે સારો દિવસ હતો. યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ભારે ટેરિફને રદ કરવાના નિર્ણયથી બજારમાં તીવ્ર તેજી જોવા મળી. આ સમાચારથી ઉત્સાહિત થઈને, સેન્સેક્સ 480 પોઈન્ટથી વધુ ઉછળીને 83,294 પર પહોંચ્યો, અને નિફ્ટી 142 પોઈન્ટ વધીને 25,713 પર બંધ થયો. મોતીલાલ ઓસ્વાલના વિશ્લેષક સિદ્ધાર્થ ખેમકાએ જણાવ્યું હતું કે બજાર ચોક્કસ શ્રેણીમાં વેપાર કરશે અને સકારાત્મક રહેશે.
