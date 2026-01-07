E-Passport: ભારતમાં લોન્ચ થયો ઈ-પાસપોર્ટ; જાણો ફી થી લઈને અરજી કરવાની પ્રક્રિયા સુધીની તમામ વિગત
E-Passport: જો તમે નવો પાસપોર્ટ બનાવવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો હવે તમે ઈ-પાસપોર્ટ (E-Passport) મેળવી શકો છો. ભારત સરકારે દેશમાં સત્તાવાર રીતે ઈ-પાસપોર્ટ રોલઆઉટ કરી દીધો છે. આ આધુનિક પાસપોર્ટના ફાયદા શું છે, તેની ફી કેટલી છે અને કોણ અરજી કરી શકે છે, તેની સંપૂર્ણ માહિતી અહીં આપવામાં આવી છે.
Trending Photos
E-Passport: ભારતમાં ઈ-પાસપોર્ટનો રોલઆઉટ હવે સંપૂર્ણપણે ચાલુ છે. આ 'પાસપોર્ટ સેવા 2.0' પ્રોગ્રામ હેઠળ લોન્ચ કરાયેલ સ્ટાન્ડર્ડ પાસપોર્ટનું આધુનિક, ડિજિટલ સંસ્કરણ છે. જો તમે નવો પાસપોર્ટ બનાવવાનું વિચારી રહ્યા છો અથવા હાલના પાસપોર્ટને રિન્યુ કરાવવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો હવે તમને ચિપ સાથેનો ઈ-પાસપોર્ટ મળશે. અહીં, અમે તમને ફી, લાભો અને અરજી કરવાની રીત વિશે સંપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરીશું.
શું છે આ E-Passport?
ઈ-પાસપોર્ટ દેખાવમાં સામાન્ય પાસપોર્ટ જેવો જ હોય છે, પરંતુ તેના કવરમાં (અથવા પાછળના ભાગમાં) એક ઇલેક્ટ્રોનિક માઇક્રોચિપ લગાવેલી હોય છે. આ ચિપમાં તમારો ફોટો, ફિંગરપ્રિન્ટ્સ અને અન્ય વ્યક્તિગત માહિતી ડિજિટલ રીતે સુરક્ષિત રહે છે. આ ટેકનોલોજીને કારણે પાસપોર્ટની નકલ કરવી કે તેની સાથે છેડછાડ કરવી અશક્ય છે.
કેટલી ફી અને ચાર્જ લાગશે?
ઈ-પાસપોર્ટ માટેની ફી હાલમાં નિયમિત પાસપોર્ટ જેટલી જ છે. 36 પાનાની પુસ્તિકાવાળા ઈ-પાસપોર્ટ માટે, ફી 1,500 હશે, જે નિયમિત પાસપોર્ટની જેમ જ છે. તાત્કાલિક પાસપોર્ટ માટે, ફી 3,500 હશે. તેમાં 1500 રૂપિયા ફી અને 2000 રૂપિયા તાત્કાલિક ચાર્જ લાગે છે. આ રીતે 60 પાનાની પુસ્તિકા માટે, ફી 2,00 હશે, અને તાત્કાલિક પાસપોર્ટ માટે, ફી 4,000 હશે.
કોણ અરજી કરી શકે?
ભારતીય ઈ-પાસપોર્ટ માટે પાત્રતા માપદંડ નિયમિત પાસપોર્ટ જેવા જ છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, વિદેશ પ્રવાસ કરવા માંગતા કોઈપણ ભારતીય નાગરિક અરજી કરી શકે છે. શિશુઓથી લઈને કિશોરો અને વૃદ્ધો સુધી દરેક વ્યક્તિ અરજી કરી શકે છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, જો તમારી ઉંમર 75 વર્ષથી વધુ હોય, તો તમને પ્રાથમિકતાવાળી એપોઇન્ટમેન્ટ મળી શકે છે. અરજદારનો કોઈ ગુનાહિત રેકોર્ડ ન હોવો જોઈએ. કોર્ટમાં કેસ લંબિત હોય તેવા કિસ્સામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે.
જો તમે પહેલીવાર પાસપોર્ટ બનાવી રહ્યા છો તો...
હવે જેઓ પહેલીવાર અરજી કરશે તેમને બાય ડિફોલ્ટ ચિપ વાળો ઈ-પાસપોર્ટ જ મળશે. જો તમારો જૂનો પાસપોર્ટ એક્સપાયર થઈ ગયો હોય, પાના ભરાઈ ગયા હોય અથવા ખોવાઈ ગયો હોય, તો ફરીથી એપ્લાય કરવા પર ઈ-પાસપોર્ટ જારી કરવામાં આવશે. જો તમારી પાસે હાલમાં સામાન્ય પાસપોર્ટ છે અને તે વેલિડ છે, તો તેને તરત બદલવાની જરૂર નથી. તે તેની અંતિમ તારીખ સુધી માન્ય રહેશે. ભારતની બહાર રહેતા ભારતીય નાગરિકો પણ સંબંધિત દૂતાવાસ (Embassy) દ્વારા અરજી કરી શકે છે.
જરૂરી દસ્તાવેજો (Documents)
ઈ-પાસપોર્ટ માટે નીચે મુજબના મુખ્ય દસ્તાવેજો અનિવાર્ય છે. જેમાં ઓળખ કાર્ડ: આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ વગેરે. સરનામાનો પુરાવો: વીજળી બિલ, રેશન કાર્ડ અથવા ભાડા કરાર. જન્મ તારીખનો પુરાવો: જન્મનું પ્રમાણપત્ર અથવા ધોરણ 10ની માર્કશીટ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે