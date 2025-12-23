174 રૂપિયાના શેર પર 125નો ફાયદો, ખુલતા પહેલા આઈપીઓનો GMP 70% પાર
E to E Transportation IPO GMP: એસએમઈ સેગમેન્ટનો એક આઈપીઓ ગ્રે માર્કેટમાં છવાયેલો છે. આ આઈપીઓ શુક્રવારે ખુલશે, પરંતુ તેનો જીએમપી અત્યારથી આસમાન પર પહોંચી ગયો છે.
નવી દિલ્હીઃ શેર માર્કેટમાં આ સપ્તાહે એસએમઈ આઈપીઓ છવાયેલા છે. આવો એક આઈપીઓ ગ્રે માર્કેટમાં ધમાલ મચાવી રહ્યો છે. કંપનીનો આઈપીઓ હજુ ઓપન થયો નથી. આ આઈપીઓનું નામ ઈ ટૂ ઈ ટ્રાન્સપોટ્રેશન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ (E to E Transportation Infrastructure Ltd) છે. એસએમઈ સેગમેન્ટનો આ આઈપીઓ 26 ડિસેમ્બરથી ખુલશે અને 30 ડિસેમ્બરે બંધ થશે. ગ્રે માર્કેટ પ્રમાણે લિસ્ટિંગ પર રોકાણકારોને જોરદાર નફો થઈ શકે છે.
આ આઈપીઓ ઈશ્યુની સાઇઝ 84.22 કરોડ રૂપિયા છે. આ સંપૂર્ણ રીતે ફ્રેશ ઈશ્યુ છે. કંપની 48 લાખ નવા શેર જારી કરશે. ફેસ વેલ્યુ 10 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે. પ્રાઇસ બેન્ડ 164થી 174 રૂપિયા વચ્ચે છે. તેનું લિસ્ટિંગ 2 જાન્યુઆરી 2026ના થઈ શકે છે. કંપનીએ એક લોટ 800 શેરનો બનાવ્યો છે. રિટેલ ઈન્વેસ્ટરે ઓછામાં ઓછા બે લોટ માટે અરજી કરવી પડશે. તે માટે 2,78,400 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે.
ગ્રે માર્કેટમાં ભાવ આસમાન પર
આ કંપનીના IPO ને ગ્રે માર્કેટમાં જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. મંગળવારે બપોરે 2 વાગ્યે, તેનો ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) ₹125 હતો જે IPO ની કિંમત ₹174 હતી. આનો અર્થ એ થયો કે એક શેરની કિંમત ₹299 હતી. તે મુજબ, આ સ્ટોક રોકાણકારોને લિસ્ટિંગ પર આશરે 72% નફો આપી શકે છે. આનો અર્થ એ થયો કે જો તમે એક પણ લોટ ખરીદો છો, તો તમે ₹2,78,400 ના રોકાણ પર આશરે ₹2 લાખનો નફો કમાઈ શકો છો.
કંપની શું કરે છે?
E2E ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડની સ્થાપના 2010 માં કરવામાં આવી હતી. તે ISO 9001:2015 પ્રમાણિત કંપની છે જે રેલવે માટે સિસ્ટમ ઇન્ટિગ્રેશન અને એન્જિનિયરિંગ સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરે છે. કંપની સિગ્નલિંગ અને ટેલિકોમ્યુનિકેશન (S&T), ઓવરહેડ ઇલેક્ટ્રિફિકેશન (OHE), ટ્રેક પ્રોજેક્ટ્સ, સિસ્ટમ ઇન્ટિગ્રેશન, ખાનગી સાઇડિંગ્સ અને એન્જિનિયરિંગ ડિઝાઇન અને સંશોધન કેન્દ્રો (EDRC) જેવી સેવાઓ પૂરી પાડે છે. કંપની રેલ એન્જિનિયરિંગ સંબંધિત તમામ કામ કરે છે, જેમ કે ડિઝાઇનિંગ, સામગ્રી પ્રાપ્ત કરવી, ઇન્સ્ટોલેશન અને પરીક્ષણ.
આ પૈસાનું શું કરશે કંપની?
આઈપીઓથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ કંપની પોતાના વિવિધ કામોને પૂરા કરવા માટે કરશે. કંપની 80 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ રોજિંદા કાર્યો માટે કરશે. બાકી પૈસાનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ ઉદ્દેશ્યો માટે કરવામાં આવશે.
