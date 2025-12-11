Prev
December 2025 deadlines: 1 જાન્યુઆરી પહેલા ફટાફટ કરો આ 4 જરૂરી કામ, બાકી ટેક્સ અને કાનૂની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે

ડિસેમ્બર 2025 માં કરદાતાઓ માટે ચાર મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય સમયમર્યાદા, તેમને સમયસર પૂર્ણ કરવાથી તમને દંડ અને કાનૂની મુશ્કેલીઓથી બચાવશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 11, 2025, 01:20 PM IST

December 2025 deadlines: નાણાકીય વર્ષ 2025 પોતાના છેલ્લા તબક્કામાં છે અને કરદાતાઓ માટે ડિસેમ્બર ઘણી મહત્વની ડેડલાઇન લાવ્યો છે. જો આ કામ સમય પર પૂરા ન કરવામાં આવે તો તારે આર્થિક નુકસાન અને દસ્તાવેજોની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

1. બિલેટેડ  ITR ફાઇલિંગની છેલ્લી તક
જો તમે નાણાકીય વર્ષ  2024-25 નું  ITR સમય પર ફાઇલ કર્યું નથી તો 31 ડિસેમ્બર 2025 સુધી લેટ ફી સાથે તેને ફાઇલ કરી શકાય છે. 5 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક પર 1000 રૂપિયા અને 5 લાખ રૂપિયા કે તેનાથી વધુ આવક પર 5000 રૂપિયાનો દંડ લાગશે. 31 ડિસેમ્બર બાદ આ અવસર ખતમ થઈ જશે.

2. PAN-આધાર લિન્કિંગ
બધા કરદાતાઓ માટે પોતાના પાનને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવું ફરજીયાત છે. તે માટે છેલ્લી તારીખ 31 ડિસેમ્બર 2024 છે. જો લિન્કિંગ નહીં થાય તો તમારૂ પાનકાર્ડ નિષ્ક્રિય થઈ જશે અને બેંક ખાતા કે રોકાણ  સાથે જોડાયેલા કામ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. આ કામ ઇનકમ ટેક્સ ઈ-ફાઇલિંગ પોર્ટલ પર જલ્દી પૂરુ કરો.

3. એડવાન્સ ટેક્સની છેલ્લી તારીખ
જે કરદાતાઓની અંદાજિત કર જવાબદારી રૂ. 10,000 થી વધુ છે તેમણે 15 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીમાં ચોથો અને અંતિમ એડવાન્સ ટેક્સ હપ્તો જમા કરાવવાનો રહેશે. સમયસર ચુકવણી કરવામાં નિષ્ફળતા પર વ્યાજ અને દંડ થઈ શકે છે.

4. ઓડિટેડ ITR નું ફાઇલિંગ
ટેક્ટ ઓડિટમાં આવતા કરદાતાઓ માટે આઈટીઆર દાખલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 10 ડિસેમ્બર 2025 હતી. જો તમે આ કામ પૂર્ણ નહીં કર્યું હોય તો તમારી મુશ્કેલી વધી શકે છે.

