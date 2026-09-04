/30k, 40k કે 50k છે Salary? જાણો દર મહિને તમારે કેટલી કરવી જોઈએ બચત

દર મહિને પગાર આવવાની સાથે ઘરનું ભાડું, રાશન, વીજળી-પાણી, મોબાઈલ બિલ, ટ્રાવેલ અને બીજા ખર્ચમાં ખુબ ખર્ચ થઈ જાય ચે. ત્યારબાદ જે રકમ વધે છે, તેને બચત માટે રાખવામાં આવે છે. પરંતુ સવાલ છે કે આખરે 30 હજાર, 40 હજાર કે 50 હજારનો પગાર મેળવનાર વ્યક્તિએ દર મહિને કેટલા રૂપિયા બચાવવા જોઈએ? તેનો કોઈ નક્કી જવાબ તો નથી પરંતુ 20 ટકા બચત રૂલને સમજી બચત કરી શકાય છે.
પગારના ઓછામાં ઓછા 20 ટકા બચાવવાનો પ્રયાસ કરો
પર્સનલ ફાઇનાન્સ વિશે સામાન્ય રીતે 20 ટકા બચત નિયમ (Saving Rule) ને એક સરળ શરૂઆતી નિયમ માનવામાં આવે છે. એટલે કે તમારા હાથમાં આવતા પગારમાંથી ઓછામાં ઓછા 20 ટકા હિસ્સો દર મહિને બચત અને રોકાણ માટે અલગ કરી શકાય છે.
જો તમારો પગાર 30,000 રૂપિયા છે તો 20 ટકા પ્રમાણે તમારે આશરે 6000 રૂપિયા દર મહિને બચાવવા જોઈએ.
જો તમારો પગાર 40,000 રૂપિયા છે તો 20 ટકા એટલે કે આશરે 8000 રૂપિયા બચાવવાનું લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ.
તો 50,000 રૂપિયાના પગાર પર 20 ટકા પ્રમાણે દર મહિને 10,000 રૂપિયાની બચત કરવાનો પ્રયાસ કરી શકાય છે.
પરંતુ જો તમારો ખર્ચ ઓછો છે અને તમારી આર્થિક સ્થિતિ મંજૂરી આપે છે તો 20 ટકાથી વધુ બચત કરવી પણ યોગ્ય છે.
માત્ર બચત કરવી ઉપયોગી નથી
દર મહિને કેટલીક રકમને અલગ રાખવી સારી બાબત છે, પરંતુ માત્ર બેંક ખાતામાં પૈસા જમા કરતા રહેવું પર્યાપ્ત નથી. બચતને અલગ-અલગ ઉદ્દેશ્ય માટે વિભાજીત કરવી પણ જરૂરી છે.
સૌથી પહેલા તમારે ઈમરજન્સી ફંડ તૈયાર કરવા પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. અચાનક નોકરી જવા, ઘરમાં કોઈ જરૂરી ખર્ચ કે કોઈ બીજી ઈમરજન્સી સ્થિતિમાં આ પૈસા કામ આવી શકે છે. ધીમે-ધીમે એટલું ફંડ બનાવવાનો પ્રયાસ કરો કે કેટલાક મહિનાનો જરૂરી ખર્ચ પૂરો કરી શકાય.
ત્યારબાદ તમારા લાંબા સમયના લક્ષ્યો માટે રોકાણ શરૂ કરી શકાય છે. ઉદાહરણ માટે કોઈ વ્યક્તિ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં SIP, PPF કે બીજા રોકાણ વિકલ્પો પર વિચાર કરી શકાય છે. રોકાણ પસંદ કરવા સમયે તમારા લક્ષ્યો, જોખમ લેવાની ક્ષમતા અને રોકાણના સમયગાળાને ધ્યાનમાં રાખવો જરૂરી છે.
બચત માટે બજેટ બનાવવું જરૂરી
દર મહિને કેટલી રકમ બચાવવી છે, તે નક્કી કરવાની સાથે તમારા ખર્ચનો હિસાબ રાખવો પણ જરૂરી છે. દર મહિનાની શરૂઆતમાં પગારને અલગ-અલગ હિસ્સામાં વિભાજીત કરો. જરૂરી ખર્ચ, બચત, રોકાણ અને મનોરંજન જેવી કેટેગરી બનાવી શકાય છે.
જો કોઈ મહિને વધુ ખર્ચ થઈ ગયો છે તો આગામી મહિને બજેટને થોડું એડજસ્ટ કરી શકાય છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય તે હોવો જોઈએ કે બચતની આદત વચ્ચે ન તૂટે.