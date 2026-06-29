/મહિનાનો પગાર છે ₹50,000? જાણો તમારે દર મહિને કેટલી બચત કરવી જોઈએ

મોંઘવારી ઝડપથી વધી છે. તેના કારણે ઘણા લોકો બચત કરી શકતા નથી. જો પણ તેમે તેવા લોકોમાં સામેલ છો જેનો માસિક પગાર 50,000 રૂપિયા છે તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. અમે તમને જણાવી રહ્યાં છીએ કે મોંઘવારી છતાં તમારે દર મહિને કેટલી બચત કરવી જોઈએ. ઓછા પગારદાર નોકરિયાત લોકો માટે અમે પૈસા બચાવવાની બે ટિપ્સ જણાવી રહ્યાં છીએ. જેમાંથી કોઈ એક પસંદ કરી તમે બચત કરી રોકાણ શરૂ કરી શકો છો.
50/30/20 ફોર્મ્યુલા
50/30/20 ના ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરી તમે સરળતાથી બચત શરૂ કરી શકો છો. તે હેઠળ આવકનો 50 ટકા હિસ્સો તમારી જરૂરિયાત, જેમ કે ભોજન, બિલ, ભાડુ અને ટ્રાન્સપોર્ટ પર ખર્ચ કરવાનું સૂચન આપે છે. 50 હજારના પગારમાં એટલે કે આ વસ્તુ માટે તમારે 25,000 રૂપિયાનો ઉપયોગ કરવાનો છે.
આવકનો આગામી 30% હિસ્સો મોજશોખ પર ખર્ચ કરવાનો છે, જેમાં બહારનું ભોજન, શોપિંગ, મનોરંજન કે હરવા-ફરવાનું સામેલ હોઈ શકે છે. બાકી બચેલા 20 ટકાનો ઉપયોગ રોકાણ માટે કરવો જોઈએ. જો તમે આ ફોર્મ્યુલા અપનાવો તો તમારા જરૂરી ખર્ચમાં સંતુલન બનાવી સરળતાથી રોકાણ કરી શકો છો.
પૈસા બચાવવા માટે અન્ય મહત્વની સલાહ છે કે ભાડા કે EMIનું ભારણ આવકના 20 ટકાથી વધુ ન હોવું જોઈએ. આ રીત 50-30-20 નિયમને સરળતાથી પાલન કરવામાં મદદ કરે છે. જો તમે આ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરો છો તો આદર્શ રૂપથી મહિને 10,000 રૂપિયાની બચત કરી શકાય છે અને જેમ-જેમ આવક વધે છે, તેમ રકમને વધારી શકાય છે.
શૂન્ય-આધારિત બજેટ પદ્ધતિ
શૂન્ય-આધારિત બજેટ પદ્ધતિ એક રીત છે, જેમાં તમારી આવકના દરેક રૂપિયાને ખર્ચ કરતા પહેલાથી એક ઉદ્દેશ્યથી આપવામાં આવે છે. દરેક નવા બજેટ પીરિયડ માટે દરેક ખર્ચની યોજના બનાવવાની હોય છે અને તેનું કારણ જણાવવાનું હોય છે, ન કે જૂની ખર્ચ કરવાની રીત પર નિર્ભર રહેવાનું હોય છે. આ પદ્ધતિ લોકોને પોતાના પૈસાની સારી રીતે વ્યવસ્થા કરવા અને ખર્ચ પર સારી રીતે નજર રાખવામાં મદદ કરે છે. આ મામલામાં ખર્ચના આધાર પર દરેક મહિને બચત અલગ-અલગ હોઈ શકે છે. જ્યારે વધારે પૈચા બચાવવાની જરૂરિયાત હોય તો આ પદ્ધતિ ખર્ચ ઘટાડવાના ઉપાયોમાં પણ મદદરૂપ થઈ શકે છે.
આ કઈ રીતે કામ કરે છે?
માની લો તમારી કમાણી ₹50,000 છે. તમે આ રકમને અલગ-અલગ શ્રેણીઓ જેમ- રાશન, ભાડુ, રોકાણ અને મનોરંજન સુધીમાં વિભાજીત કરો છો, જ્યાં સુધી હાથમાં ₹0 ન બચે.
કુલ કમાણી = ₹50,000
ઘરનું ભાડું અને બિલ = ₹15,000
રાશન અને ઘરનો ખર્ચ = ₹10,000
લોનનો ઈએમઆઈ (EMI) = ₹8,000
રોકાણ અને બચત (SIP/PPF) = ₹10,000
પેટ્રોલ/ટ્રાન્સપોર્ટ = ₹4,000
મનોરંજન અને બહારનું ભોજન = ₹3,000
બાકી બચેલું બેલેન્સ = ₹0
આ શૂન્ય બચતનો મતલબ કંગાળ થવાનો નથી, પરંતુ પોતાની મહેનતની કમાણીને હિસાબ વગર છોડવાની જગ્યાએ તેને સાચા કામ (જેમ કે રોકાણ કે જરૂરી ખર્ચ) પર લગાવવાનો છે. તેનાથી ખોટા ખર્ચ અટકી જાય છે અને દરેક રૂપિયાનો હિસાબ તમારી પાસે રહે છે.