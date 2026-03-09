ચોથી વખત બોનસ શેર આપી રહી છે કંપની, મળશે 1 પર 1 શેર ફ્રી, રેકોર્ડ ડેટ નક્કી
Bonus Share: 5 વર્ષમાં રોકાણકારોને 350 ટકાથી વધુનું રિટર્ન આપવામાં સફળ રહેલી કંપની eClerx Services Ltd એ ચોથીવાર બોનસ શેર આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. કંપની તરફથી આ વખતે એક પર એક બોનસ શેર આપવામાં આવશે.
- eClerx Services Ltd ચોથીવાર આપશે બોનસ શેર
- કંપનીએ 1 શેર પર એક બોનસ શેર આપવાની જાહેરાત કરી
- 13 માર્ચ 2026 સુધી જેના નામ રેકોર્ડ બુકમાં હશે તેને મળશે બોનસ શેરનો લાભ
Trending Photos
શેર બજારમાં બોનસ શેર પર દાવ લગાવતા રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર છે. શાનદાર કમાણી કરાવનારી કંપનીએ બોનસ શેરની જાહેરાત કરી છે. eClerx Services Ltd પોતાના શેરધારકોને એક પર એક બોનસ શેર આપશે. આ બોનસ ઈશ્યુ માટે કંપનીએ રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરી છે, જે આ મહિને છે.
ક્યારે છે રેકોર્ડ ડેટ?
સ્ટોક એક્સચેન્જને આપેલી જાણકારીમાં eClerx Services Ltd એ જણાવ્યું કે 10 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળા એક શેર પર એક બોનસ શેર આપવામાં આવશે. બોનસ શેર માટે કંપનીએ 13 માર્ચ 2026ની તારીખને રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરી છે.
પ્રથમવાર eClerx Services Ltd એ 2010મા બોનસ શેર આપ્યા હતા. ત્યારે કંપનીએ 2 શેર પર એક બોનસ શેર આપ્યો હતો. બીજીવાર કંપનીએ 2015મા રોકાણકારોને 3 શેર પર એક બોનસ શેર આપ્યો હતો. 2022મા કંપનીએ 2 શેર પર એક બોનસ શેરની ભેટ આપી હતી.
કંપનીના શેરનું પ્રદર્શન
સોમનવારે eClerx Services Ltd ના શેરા સ્ટોક માર્કેટમાં 3007 રૂપિયા પર બંધ થયા હતા. છેલ્લા ત્રણ મહિના દરમિયાન કંપનીના શેરની કિંમતમાં 33 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. પરંતુ એક વર્ષમાં આ સ્ટોક 7.56 ટકાનું રિટર્ન આપવામાં સફળ રહ્યો છે. eClerx Services Ltd નો બીએસઈમાં 52 વીક હાઈ 4985.95 રૂપિયા છે. કંપનીના શેરનું 52 વીકનું લો લેવલ 2116 રૂપિયા છે. કંપનીનું માર્કેટ કેપ 14140 કરોડ રૂપિયા છે.
છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં eClerx Services Ltd ના શેરની કિંમતમાં 114 ટકાની તેજી આવી છે. તો પાંચ વર્ષમાં આ સ્ટોક 365 ટકાનું રિટર્ન આપવામાં સફળ રહ્યો છે. બીએસઈના ડેટા અનુસાર કંપનીમાં 7 જાન્યુઆરી 2026 સુધી પ્રમોટર્સ પાસે 54.52 ટકા હિસ્સો હતો. જ્યારે પબ્લિકની પાસે 43.65 ટકા ભાગીદારી હતી.
(ડિસ્ક્લેમરઃ આ રોકાણની સલાહ નથી. શેર બજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. કોઈ રોકાણ કરતા પહેલા તમારા એક્સપર્ટની સલાહ લો)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે