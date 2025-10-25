EPF ખાતાધારકોને ફ્રીમાં મળે શે 7 લાખનું કવર! જાણો આ યોજનાની ખાસિયત
EDLI Scheme: નોકરી કરતા લોકોને ઈપીએફઓની અંદર જ EDLI સ્કીમ હેઠળ એક એડિશનલ વીમા કવર મળે છે, જે કોઈ મુશ્કેલી સમયે પરિવારને મોટી રાહત આપી શકે છે.
EPFO News: જો તમે પણ ખાનગી નોકરી કરો છો તો દર મહિને તમારા પગારમાંથી થોડા પૈસા કપાતા હશે અને તે તમારા પીએફ ખાતામાં જમા થતાં હશે. ઘણા લોકો વિચારે છે કે આ પૈસા બસ નિવૃત્તિ બાદ કામ આવશે, પરંતુ અસલી ખેલ આ છે. તેમાં પીએફની સાથે એક સ્કીમ જોડાયેલી હોય છે જેનું નામ Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI) છે. તેને કર્મચારી જમા લિંક્ડ વીમા સ્કીમના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ કોઈ સામાન્ય સ્કીમ નથી, પરંતુ સરકારી સંસ્થા EPFO ની એક એવી લાઇફ ઈન્શ્યોરન્સ ફેસિલિટી છે જે મુશ્કેલ સમયમાં પરિવારને રાહત આપે છે. જો કોઈ કર્મચારીનું મૃત્યુ નોકરી દરમિયાન થાય તો તેના પરિવારજનોને 7 લાખ સુધીનું વીમા કવર મળે છે.
ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં, શ્રમ મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ જાહેરાત કરી હતી કે એપ્રિલ 2021 થી અમલમાં આવનાર આ યોજના હેઠળના વધેલા લાભો પાછલી અસરથી વધારવામાં આવશે. આનો અર્થ એ થયો કે જેઓ નોકરી બદલે છે અથવા હાલના દાવાઓ ધરાવે છે તેમને પણ લાભ મળશે.
કર્મચારીઓ માટે સલામતી કવચ: EDLI યોજનાની સંપૂર્ણ વિગત
કર્મચારી ડિપોઝિટ-લિંક્ડ વીમા યોજના (EDLI) ભારતમાં લાખો ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ માટે એક મુખ્ય સહાય છે. કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) એ 1976 માં આ યોજના શરૂ કરી હતી. આ યોજના કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ (EPF) અને કર્મચારી પેન્શન યોજના (EPS) સાથે મળીને કામ કરે છે. તેનો હેતુ કર્મચારીના પરિવારને નોકરી દરમિયાન અચાનક મૃત્યુની સ્થિતિમાં નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાનો છે.
શું છે EDLI ના ફાયદા?
EDLI સ્કીમ હેઠળ જો કર્મચારીનું મૃત્યુ થાય છે તો તેના નોમિની કે કાયદાકીય ઉત્તરાધિકારીને એક સાથે રકમ આપવામાં આવે છે. આ રકમ કર્મચારીના છેલ્લા પગાર પર આધારિત હોય છે. 28 એપ્રિલ 2021થી EPFO એ આ રકમની મહત્તમ મર્યાદા 7 લાખ રૂપિયા રાખી છે. ખાસ વાત છે કે આ સ્કીમમાં કર્મચારીઓએ કોઈ યોગદાન આપવાનું હોતું નથી. તેનો બધો ખર્ચ એમ્પ્લોયર ઉઠાવે છે, જે કર્મચારીના બેસિક પગારના 0.5 ટકા આપે છે.
આ રકમ મહત્તમ ₹75 પ્રતિ માસ સુધી મર્યાદિત છે. આ યોજનામાં EPF ના સભ્ય એવા દરેક કર્મચારીને આવરી લેવામાં આવે છે, જેમાં કોઈ અપવાદ નથી. કર્મચારીનું મૃત્યુ ભારતમાં થાય કે વિદેશમાં, તેમના નોમિનીને લાભ મળશે. વધુમાં, આ કવરેજ 24 કલાક લાગુ પડે છે. આનો અર્થ એ છે કે તે ફક્ત કામના કલાકો દરમિયાન જ નહીં, પરંતુ દરેક સમયે સુરક્ષા પૂરી પાડે છે.
શું છે EDLI સ્કીમની ખાસ વાત?
EDLI સ્કીમની ઘણી ખાસિયતો તેને ઉપયોગી બનાવે છે. આ સ્કીમ તે બધા કર્મચારીઓ પર લાગૂ થાય છે, પરંતુ તેની ગણતરી 15000 રૂપિયા પ્રતિ મહિનાના બેસિક પગાર પર કરવામાં આવે છે. ગણતરી નીચે મુજબ છે: સરેરાશ માસિક પગારના 30 ગણા, વત્તા ₹2.5 લાખનું બોનસ. જોકે, કુલ રકમ ₹7 લાખથી વધુ ન હોઈ શકે. વધુમાં, 15 ફેબ્રુઆરી, 2020 થી અમલમાં આવતા ₹2.5 લાખની લઘુત્તમ જોગવાઈ છે.
EPF માં સામેલ દરેક કર્મચારીને આ સ્કીમનો લાભ મળે છે. જો કોઈ કંપની ઈચ્છે તો તે EDLI ની જગ્યાએ પોતાના કર્મચારીઓ માટે બીજી કોઈ ગ્રુપ લાઇફ ઈન્શ્યોરન્સ પોલિસી લઈ શકે છે, બસ તેનો લાભ EDLIથી ઓછો ન હોવો જોઈએ. જે સંગઠનોમાં 20 કે તેનાથી વધુ કર્મચારી છે, તેને ઈપીએફ એક્ટ હેઠળ રજીસ્ટર કરવાનું હોય છે. ત્યારબાદ તેના બધા કર્મચારી EDLI હેઠળ આવી જાય છે. લાભ મેળવનાર કર્મચારીના જીવનસાથી, અપરણીત દીકરી અને 25 વર્ષ સુધીનો પુત્ર સામેલ છે.
EDLI કેવી રીતે દાવો કરી શકાઈ?
EDLI હેઠળ લાભોનો દાવો કરવાની પ્રક્રિયા એકદમ સરળ છે. કર્મચારીના મૃત્યુ પછી, નોમિની અથવા કાનૂની વારસદારે ફોર્મ 5 IF, મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર, વાલીપણું અથવા ઉત્તરાધિકાર પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો) અને ખાલી ચેક જેવા જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે સબમિટ કરવું આવશ્યક છે. જો નોકરીદાતા ચકાસણી ઉપલબ્ધ ન હોય, તો ફોર્મ સાંસદ, ધારાસભ્ય, બેંક મેનેજર અથવા ગેઝેટેડ અધિકારી દ્વારા ચકાસી શકાય છે.
ફોર્મ સબમિટ કર્યા પછી, પ્રાદેશિક EPF કાર્યાલયે 30 દિવસની અંદર દાવાની પતાવટ કરવી આવશ્યક છે. કોઈપણ વિલંબના પરિણામે 12% વાર્ષિક વ્યાજ વસૂલવામાં આવશે. આ ખાતરી કરે છે કે પરિવારને સમયસર સહાય મળે છે.
