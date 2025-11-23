નવા લેબર કોડથી આપણો પગાર વધશે કે ઘટશે? નિષ્ણાતોએ અભ્યાસ કરીને આપ્યો જવાબ
New Labour Codes : દેશ ચાર નવા લેબર કોડ લાગુ કરાયા છે, જેને કારણે પગાર, ગ્રેચ્યુઈટી, પીએફ અને પેન્શનના નિયમોમાં ફેરફાર કરાયો છે, આ કારણે લોકોને પોતાના પગાર વિશે ચિંતા થઈ રહી છે
Take Home Salary : નવા લેબર કોડ દ્વારા પગાર, ગ્રેચ્યુઇટી, પીએફ અને પેન્શન સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. લોકો એ પણ વિચારી રહ્યા છે કે નવા કાયદા લાગુ થયા પછી પગાર વધશે કે નહીં.
ચાર નવા લેબર કોડ લાગુ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં 29 શ્રમ કાયદા મર્યાદિત છે. આ કાયદાઓએ પગારથી લઈને ગ્રેચ્યુઇટી સુધીના દરેક વસ્તુ માટેના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે. ગ્રેચ્યુઇટી, પીએફ અને પેન્શન જેવા સામાજિક સુરક્ષા લાભોનો વ્યાપ પણ વિસ્તૃત કરવામાં આવ્યો છે. ફિક્સ્ડ-ટર્મ કર્મચારીઓ, કોન્ટ્રાક્ટ કામદારો અને ગિગ કામદારોને પણ સામાજિક સુરક્ષાના વ્યાપમાં સમાવવામાં આવ્યા છે.
નવો લેબર કોડ કંપનીઓ માટે નિયમોને સરળ બનાવશે, જેનાથી વધુ કર્મચારીઓને સુરક્ષા અને લાભ મળશે. ઘણા લોકો આશ્ચર્ય પામી રહ્યા છે કે શું આ નવો કાયદો પગાર વધારશે કે ઘટાડશે. ચાલો જાણીએ શું નિષ્ણાતો કહે છે.
નિષ્ણાતો કહે છે કે નવો કાયદો પીએફ અને પેન્શન ફંડ સહિત નિવૃત્તિ સુરક્ષાને મજબૂત બનાવશે, પરંતુ તે લાખો કર્મચારીઓ માટે માસિક ટેક-હોમ પગાર ઘટાડી શકે છે. ટ્રાઇલીગલ ખાતે શ્રમ અને રોજગાર પ્રથામાં ભાગીદાર અતુલ ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે આ દાયકાઓ જૂના કાયદાઓમાં હવે ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે, જેનાથી લાખો કર્મચારીઓને ફાયદો થશે.
પગાર માળખું કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવશે?
નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે નવા વેતન કાયદા હેઠળ, "વેતન" માં મૂળભૂત પગાર, મોંઘવારી ભથ્થું અને રીટેનિંગ ભથ્થાનો સમાવેશ થશે, અને નોકરીદાતાઓએ ખાતરી કરવી પડશે કે કર્મચારીના કુલ પગારના ઓછામાં ઓછા 50% DA અને અન્ય ભથ્થાઓ દ્વારા ફાળો આપવામાં આવે. આ ફેરફાર પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PF), ગ્રેચ્યુઇટી અને અન્ય લાભો પર સીધી અસર કરી શકે છે.
શું પગારમાં ઘટાડો થશે?
નાંગિયા ગ્રુપના ભાગીદાર અંજલિ મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું હતું કે મૂળભૂત પગાર, મોંઘવારી ભથ્થું અને રીટેનિંગ ભથ્થાનો હવે સમાવેશ કરવામાં આવશે. કુલ પગારના 50% ગ્રેચ્યુઇટી, પેન્શન અને સામાજિક સુરક્ષા લાભો દ્વારા ફાળો આપવામાં આવશે. આનાથી કંપની અને કર્મચારી બંનેના યોગદાનમાં વધારો થશે, જેનો અર્થ તેમના ટેક-હોમ પગારમાં ઘટાડો થઈ શકે છે.
ઇન્ડિયન સ્ટાફિંગ ફેડરેશનના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર સુચિતા દત્તાએ જણાવ્યું હતું કે આ ફેરફારનો હેતુ તમામ કાયદાઓમાં પગારની વ્યાખ્યાઓને સુમેળ બનાવવા અને ખામીઓને દૂર કરવાનો છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આનો અર્થ એ થશે કે ગ્રેચ્યુઇટી વધુ હશે અને પીએફ દ્વારા નિવૃત્તિ સુરક્ષા વધુ સારી રહેશે, પરંતુ જો નોકરીદાતાઓ ખર્ચને આવરી લેવા માટે ભથ્થાં ઘટાડશે, તો ટેક-હોમ પગારમાં ઘટાડો થશે.
પુનીત ગુપ્તા, પાર્ટનર, પીપલ એડવાઇઝરી સર્વિસીસ, ઇવાય ઇન્ડિયાએ જણાવ્યું હતું કે ગ્રેચ્યુઇટીની ગણતરી હવે "વેતન" ના આધારે કરવામાં આવશે, જેમાં મૂળભૂત પગાર, એચઆરએ અને વાહન ભથ્થા સિવાયના તમામ ભથ્થાંનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, આનાથી ટેક-હોમ પગાર પણ ઘટી શકે છે.
