ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Eliteconએ હસ્તગત કરેલી 2 કંપનીઓએ બખ્ખાં કરાવ્યાં, વેચાણમાં 538%નો અધધ વધારો

ભારતમાં હેડક્વાર્ટર ધરાવતી Elitecon International Limited એક વૈવિધ્યસભર FMCG અને ગ્લોબલ ટ્રેડ એન્ટરપ્રાઇઝ તરીકે વિકસી છે, જે યુએઈ, યુકે, સિંગાપુર સહિત વિશ્વભરના 50 દેશોમાં કાર્યરત છે. જેને આવક અને નફા બંનેમાં જબદસ્ત હનુમાન કૂદકો લગાવીને સફળતા મેળવી છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 07, 2025, 05:06 PM IST
  • નાણાકીય વર્ષ 2026 ના પ્રથમ છ મહિનામાં કંપનીની સ્ટેન્ડઅલોન આવક 704.12 કરોડ રૂપિયા રહી
  • અધિગ્રહણે કંપનીના FMCG અને ખાદ્યતેલ પોર્ટફોલિયોને મજબૂત બનાવ્યો
  • PAT Q2 FY2026 માં રૂ. 117.21 કરોડ હતો, જે Q1 FY2026 માં રૂ. 72.08 કરોડ અને Q4 FY2025 માં રૂ. 42.97 કરોડ

Eliteconએ હસ્તગત કરેલી 2 કંપનીઓએ બખ્ખાં કરાવ્યાં, વેચાણમાં 538%નો અધધ વધારો

Elitecon International Limited એ ગુરૂવાર (6 નવેમ્બર) એ બીજા ક્વાર્ટરના પરિણામ જાહેર કર્યા હતા. જેમાં તેનું વેચાણ 538 ટકા વધ્યું અને PAT બમણાથી વધુ થયું. ભારતમાંથી અગ્રણી FMCG અને તમાકુ નિકાસકાર કંપનીએ આવક અને નફા બંનેમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ નોંધાવી, 504.90 કરોડ રૂપિયાનું વેચાણ કર્યું. નાણાકીય વર્ષ 2026 ના પ્રથમ છ મહિનામાં કંપનીની સ્ટેન્ડઅલોન આવક 704.12 કરોડ રૂપિયા રહી, જે 447 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે, જ્યારે PAT 203 ટકા વધીને 40.60 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ.

પહેલા ક્વાર્ટરમાં કંપનીની સ્ટેન્ડઅલોન આવક રૂ. 704.12 કરોડ

Elitecon International Limited એ આપેલી માહિતી પ્રમાણે કંપનીનું વેચાણ નાણાકીય વર્ષ 2026ના બીજા ક્વાર્ટરમાં રેકોર્ડ 504.90 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગયું છે. જે નાણાકીય વર્ષ 2025ના બીજા ક્વાર્ટરમાં 79.13 કરોડ અને નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં 199.23 કરોડ હતું. નાણાકીય વર્ષ 2026 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં EBITDA રૂ. 43.90 કરોડ હતો, જે નાણાકીય વર્ષ 2025 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં નોંધાયેલા રૂ. 14.24 કરોડ કરતાં 208 ટકાની મજબૂત વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. નાણાકીય વર્ષ 2026 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં, કંપનીની સ્ટેન્ડઅલોન આવક રૂ. 704.12 કરોડ રહી, જે 447 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.

ઘરેલું અને આંતરરાષ્ટ્રીય બંને બજારોમાં અમારી પક્કડ

Elitecon ના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર વિપિન શર્માએ કહ્યુ- અમારા Q2 ના પરિણામ અમારી ટ્રાન્સફોર્મેશન રણનીતિની તાકાતને દર્શાવે છે. ઘરેલું અને આંતરરાષ્ટ્રીય બંને બજારોમાં અમારી પકડ સતત મજબૂત થઈ રહી છે. ક્ષમતા વિસ્તાર, ઓપરેશન કાર્યક્ષમતા અને વેલ્યુ ક્રિએશન પર અમારૂ ફોકસ જ અમારી સૌથી મોટી તાકાત છે.

કંપનીએ જણાવ્યું કે નાણાકીય વર્ષ 2026ના બીજા ક્વાર્ટરમાં વેચાણની દ્રષ્ટિએ તેનું સંયુક્ત નાણાકીય પ્રદર્શન  રૂ. 2,195.86 કરોડ નોંધાયું હતું, જે નાણાકીય વર્ષ 2026 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં રૂ. 524.87 કરોડ અને નાણાકીય વર્ષ 2025 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં રૂ. 313.89 કરોડનું વેચાણ હતું. નાણાકીય વર્ષ 2026ના પ્રથમ છ મહિનામાં કંપનીએ રેકોર્ડ 3739.87 કરોડનું વેચાણ હાંસલ કર્યું છે. જે નાણાકીય વર્ષ 2025ના કુલ વાર્ષિક રેવેન્યુ 551.36 કરોડથી 578 ટકા વધુ છે.

2 કંપનીઓનું શાનદાર પ્રદર્શન

Elitecon એ તાજેતરમાં સનબ્રિજ એગ્રો પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને લેન્ડ્સમિલ એગ્રો પ્રાઇવેટ લિમિટેડને હસ્તગત કરી, જેણે તેના બીજા ક્વાર્ટરના શાનદાર પ્રદર્શનમાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યું છે. આ અધિગ્રહણે કંપનીના FMCG અને ખાદ્યતેલ પોર્ટફોલિયોને મજબૂત બનાવ્યો હોવાનું કહેવાય છે. બંને કંપનીઓએ મજબૂત વૃદ્ધિ નોંધાવી છે.

કંપનીએ પોતાના EBITDA નો ઉલ્લેખ કર્યો, જે Q2 FY2026 માં 157.40 કરોડ હતો અને Q1 FY2026 માં 73.37 કરોડ અને નાણાકીય વર્ષ 2025ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં 43.67 કરોડ હતો. જ્યારે PAT Q2 FY2026 માં રૂ. 117.21 કરોડ હતો, જે Q1 FY2026 માં રૂ. 72.08 કરોડ અને Q4 FY2025 માં રૂ. 42.97 કરોડ હતો.
 

