/એલોન મસ્ક બન્યા ઇતિહાસના પ્રથમ ટ્રિલિયનેર, SpaceXના IPOની બમ્પર લિસ્ટિંગે કર્યા માલામાલ

SpaceX ipo listing: સ્પેસએક્સ વોલ સ્ટ્રીટના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો IPO છે, કંપનીનું બજાર મૂલ્યાંકન આશરે 1.96 ટ્રિલિયન ડોલર સુધી પહોંચ્યું છે. લિસ્ટિંગ પછી તરત જ, સ્પેસ એક્સપ્લોરેશન ટેક્નોલોજીસ (કંપનીનું સત્તાવાર નામ) યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં છઠ્ઠી સૌથી મોટી જાહેર લિસ્ટેડ કંપની બની છે.
મસ્ક આ અવકાશ સંશોધન કંપનીના 80 ટકાથી વધુ હિસ્સો નિયંત્રિત કરે છે. કંપની NASA માટે રોકેટ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવે છે. સ્પેસએક્સ મસ્કના અન્ય સાહસોની પણ માલિકી ધરાવે છે, જેમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કંપની xAI અને ઇન્ટરનેટ સેવા સ્ટારલિંકનો સમાવેશ થાય છે.
કંપની છે નુકસાનમાં
એ નોંધનીય છે કે એલોન મસ્કની કંપની ભારે નુકસાનમાં છે. ગયા વર્ષે, તેણે લગભગ $5 બિલિયન ગુમાવ્યું હતું, અને તેની આવક સમાન મૂલ્યાંકન ધરાવતી ઘણી મોટી ટેક કંપનીઓ કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછી છે. કંપની રોકેટ, અવકાશયાન, ઉપગ્રહ નેટવર્ક અને અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી વિકસાવે છે, તેનું ઉત્પાદન કરે છે, લોન્ચ કરે છે અને તેનું સંચાલન કરે છે.
સ્પેસએક્સ વિશ્વના સૌથી અદ્યતન રોકેટ અને અવકાશયાન વિકસાવી રહ્યો હોવાનો દાવો કરે છે. કંપનીની મહત્વાકાંક્ષી યોજનાઓમાં અવકાશમાં AI ડેટા સેન્ટર સ્થાપિત કરવાનો સમાવેશ થાય છે. સ્પેસએક્સ માને છે કે તેની પાસે $28.5 ટ્રિલિયનનું સંભવિત બજાર છે, જેમાં તેના બ્રોડબેન્ડ વ્યવસાય માટે $870 બિલિયન અને તેની સ્ટારલિંક મોબાઇલ સેવા માટે $740 બિલિયનનો સમાવેશ થાય છે.
અત્યાર સુધી એલોન મસ્કની કુલ સંપત્તિ કેટલી હતી?
બ્લૂમબર્ગ બિલિયોનેર્સ ઇન્ડેક્સ અનુસાર, IPO લિસ્ટિંગ પહેલા એલોન મસ્કની સંપત્તિ $971 બિલિયન હતી. તેઓ લાંબા સમયથી વિશ્વના સૌથી ધનિક અબજોપતિ હતા. ગૂગલના સહ-સ્થાપક લેરી પેજની કુલ સંપત્તિ એલોન મસ્કની તુલનામાં $304 બિલિયન છે. હાલમાં, લેરી વિશ્વના બીજા સૌથી ધનિક અબજોપતિ છે. આનો અર્થ એ થયો કે બે અબજોપતિઓ વચ્ચેની નેટવર્થનો તફાવત ત્રણ ગણાથી વધુ હતો. હવે, સ્પેસએક્સની લિસ્ટિંગ સાથે, એલોન મસ્કની સંપત્તિ $1 ટ્રિલિયનને વટાવી ગઈ છે.
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