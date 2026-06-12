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એલોન મસ્ક બન્યા ઇતિહાસના પ્રથમ ટ્રિલિયનેર, SpaceXના IPOની બમ્પર લિસ્ટિંગે કર્યા માલામાલ

SpaceX ipo listing: એલોન મસ્કની કંપની, સ્પેસએક્સના શેર્સે 12 જૂનના રોજ અમેરિકન ટેક કંપની ઇન્ડેક્સ, નાસ્ડેક પર શાનદાર શરૂઆત કરી. શેર્સ 150 ડોલર પ્રતિ શેરના ભાવે લિસ્ટ થયા, જે તેમની 135 ડોલરની ઇશ્યૂ કિંમતથી 11 ટકા વધુ છે. આ સાથે, કંપનીના માલિક, એલોન મસ્ક, ઇતિહાસના પ્રથમ ટ્રિલિયનર બન્યા. ફોર્બ્સ અનુસાર, એલોન મસ્કની રીઅલ-ટાઇમ નેટવર્થ 1.1 ટ્રિલિયન ડોલર અથવા 94.6 લાખ કરોડ રૂપિયાને વટાવી ગઈ છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 12, 2026, 11:06 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:06 PM IST
એલોન મસ્ક બન્યા ઇતિહાસના પ્રથમ ટ્રિલિયનેર, SpaceXના IPOની બમ્પર લિસ્ટિંગે કર્યા માલામાલ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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એલોન મસ્ક બન્યા ઇતિહાસના પ્રથમ ટ્રિલિયનેર, SpaceXના IPOની લિસ્ટિંગે કર્યા માલામાલ
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