ભારતમાં લોન્ચ થઈ વજન ઘટાડવાની દવા, આ ફાર્મા કંપનીના શેર બન્યા રોકેટ, જબરદસ્ત તેજી
Emcure Shares Surge: Emcure એ Novo Nordisk ના ભારતીય યુનિટ સાથે મળી Poviztra નામની એક દવાને ભારતમાં લોન્ચ કરી છે, જે મેદસ્વિતા ઘટાડવા કે વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.
Emcure Shares Surge: આજે Emcure કંપનીના શેરમાં જબરદસ્ત તેજી આવી છે. કારોબાર દરમિયાન કંપનીના શેરમાં 8 ટકાનો વધારો થયો છે. કંપનીના શેર 1433 રૂપિયા પર કારોબાર કરી રહ્યાં છે. હકીકતમાં કંપનીએ Poviztra નામની એક દવાને ભારતમાં લોન્ચ કરવા માટે Novo Nordisk ના ભારતીય યુનિટ સાથે કરાર કર્યો છે. આ ડીલની અસર શેર પર જોવા મળી રહી છે. આ દવા વ્યક્તિમાં વજન ઘટાડવા માટે ઉપયોગી થશે. આ ભાગીદારીનો ઉદ્દેશ્ય એન્ટી-ઓબેસિટી થેરેપીને દુનિયાના ખુણે-ખુણા સુધી પહોંચાડવાનો છે. આ વજન ઘટાડવાની એક દવા Wegovy ની બીજી બ્રાન્ડ છે.
લોકો સુધી વધશે દવાની પહોંચ
આ ડીલ હેઠળ Emcure કંપની Poviztra નો કારોબાર સંભાળશે જેમ કે માર્કેટિંગ, કોમર્શિયલાઇઝેશન, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વગેરે. તેનાથી માર્કેટમાં Novo Nordisk ની પકડ વધુ મજબૂત થશે અને કંપની વધુમાં વધુ ફાર્મસીઓ અને દર્દીઓ સુધી પહોંચી શકશે, ખાસ કરી તેવા શહેર કે વિસ્તારમાં, જ્યાં હાલ તે પહોંચી શકી નથી.
Novo Nordisk એ જૂન 2025 Wegovy ને ભારતમાં લોન્ચ કરી હતી. Poviztra અને Wegovy બંનેમાં Semaglutide 2.4 mg નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે એક GLP-1 રિસેપ્ટર એગોનિસ્ટ છે, જે ભૂખ અને કેલેરી ઇનટેક કરવાને કંટ્રોલ કરે છે, જેનાથી વજન ઘટાડવામાં મદદ મળે છે.
મોટાપો ભારત માટે એક ગંભીર સમસ્યા
Novo Nordisk ના STEP and SELECT પ્રોગ્રામ હેઠળ કરવામાં આવેલા વૈશ્વિક ક્લીનિકલ અભ્યાસમાં જોવા મળ્યું કે, તેમાં સામેલ થનાર દર ત્રણમાંથી એક વ્યક્તિ, જેણે semaglutide નો ઉપયોગ કર્યો, તેણે 20 ટકાથી વધુ વજન ઘટાડ્યું. મેદસ્વિતા ભારતમાં એક ગંભીર સમસ્યા બની રહી છે, જે ડાયાબિટીસ, કિડનીની બીમારી, હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ અને હાઈ બીપી જેવી બીમારીઓનું મૂળ છે.
આજે, દસમાંથી એક બાળક, અથવા વસ્તીમાં આશરે 188 મિલિયન લોકો, મેદસ્વી છે. એક અહેવાલ મુજબ, ભારતમાં હાલમાં 350 મિલિયન લોકો મેદસ્વી છે, અને આ આંકડો 2050 સુધીમાં 450 મિલિયન સુધી પહોંચી શકે છે. બંને કંપનીઓ વચ્ચેની આ ભાગીદારીથી દવાઓની ઉપલબ્ધતા વધશે જે લોકોને તેમની ખાવાની આદતોને નિયંત્રિત કરવામાં અને વજન ઘટાડવામાં મદદ કરશે.
