11 નવેમ્બરે ખુલશે દિગ્ગજ સોલર કંપનીનો IPO, જાણો પ્રાઇસ બેન્ડ, GMP સહિત અન્ય વિગત
IPO News: આઈપીઓ માર્કેટમાં એક બાદ એક કંપનીની એન્ટ્રી થઈ રહી છે. આ અને આગામી સપ્તાહે પણ આઈપીઓની ધૂમ જોવા મળશે. અનેક દિગ્ગજ કંપનીઓ શેર બજારમાં પ્રવેશ કરવા માટે તૈયાર છે.
Trending Photos
IPO News: દેશની દિગ્ગજ સોલર મોડ્યુલ મેન્યુફેક્ચર કંપની Emmvee Photovoltaic Power એ પ્રાઇસ બેન્ડની જાહેરાત કરી દીધી છે. કંપનીએ 206 રૂપિયાથી 217 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. કંપનીનો આઈપીઓ 11 નવેમ્બરે ખુલશે. રિટેલ ઈન્વેસ્ટરો 13 નવેમ્બર સુધી બોલી લગાવી શકશે. આ આઈપીઓની ઈશ્યુ સાઇઝ 2900 કરોડ રૂપિયાની છે. કંપની આઈપીઓ દ્વારા 9.88 કરોડ શેર જારી કરશે. તો ઓફર ફોર સેલ દ્વારા 3.48 કરોડ શેર જારી કરશે.
શું છે લોટ સાઇઝ
કંપનીએ ઈન્વેસ્ટરો માટે 69 શેરનો એક લોટ બનાવ્યો છે. જેથી રિટેલ ઈન્વેસ્ટરે 14973 રૂપિયાનો દાવ લગાવવો પડશે. કંપનીના શેરનું એલોટમેન્ટ 14 નવેમ્બર 2025ના થઈ શકે છે. કંપનીના શેર બીએસઈ અને એનએસઈ પર 18 નવેમ્બરે લિસ્ટ થશે.
કયા પ્રમોટર્સ વેચી રહ્યાં છે શેર
કંપનીના પ્રમોટર્સ મંજુનાથા ડોંથી અને તેમના પત્ની સુધા 756.10 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચી રહ્યાં છે. મહત્વનું છે કે ફ્રેશ ઈશ્યુથી એકત્ર કરેલ રકમનો ઉપયોગ કંપની 1621 કરોડ રૂપિયા લોન ચુકવવા માટે કરશે. આ સિવાય સામાન્ય કોર્પોરેટ કામકાજમાં પૈસાનો ઉપયોગ થશે.
કેવી છે નાણાકીય સ્થિતિ?
નાણાકીય વર્ષ 2025મા કંપનીને 369 કરોડ રૂપિયાનો પ્રોફિટ થયો હતો. એક વર્ષ પહેલા કંપનીનો પ્રોફિટ 28.90 કરોડ રૂપિયા હતો. માત્ર એક વર્ષમાં કંપનીના પ્રોફિટમાં 13 ગણો વધારો થયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2025મા કંપનીનું રેવેન્યુ 2335.60 કરોડ રૂપિયા રહ્યું છે. રેવેન્યુમાં પણ 145 ટકાનો વધારો થયો છે.
ગ્રે માર્કેટમાં તેજી
ઈન્વેસ્ટર્સ ગેનના રિપોર્ટ અનુસાર ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીનો આઈપીઓ 20 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. જે 9.22 ટકાના લિસ્ટિંગ ગેન તરફ ઈશારો કરી રહ્યો છે.
જેએમ ફાઈનાન્શિયલ લિમિટેડને બુક રનિંગ લીડ મેનેજર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તો કેફિન ટેક્નોલોજી કંપનીના આઈપીઓ માટે રજીસ્ટ્રાર છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે