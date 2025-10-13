Prev
દિવાળી પહેલા ખાનગી કર્મચારીઓને મળી શકે છે ગુડ ન્યૂઝ, EPFO પેન્શનમાં થશે વધારો

EPFO Pension Hike: આ દિવાળી પર EPFO તરફથી એમ્પ્લોયી પેન્શન સ્કીમમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. એમ્પ્લોયી પેન્શન સ્કીમમાં મળનાર 1000 રૂપિયાની રકમને હવે વધારી 2500 રૂપિયા કરવામાં આવી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 13, 2025, 10:29 AM IST

નવી દિલ્હીઃ આ દિવાળી ખાનગી કર્મચારીઓ માટે ખુશીના સમાચાર લાવી શકે છે. અનુમાન છે કે EPFO એટલે કે કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન કર્મચારીઓ માટે ચલાવવામાં આવતી એમ્પ્લોયી પેન્શન સ્કીમ હેઠળ મિનિમમ પેન્શનની રકમ વધારી શકે છે.

હકીકતમાં 10 અને 11 ઓક્ટોબરે EPFOના સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સ્ટ્રસ્ટીઝની બેઠક બેંગલુરૂમાં યોજાઈ હતી. આ બેઠક બાદ કર્મચારીઓના પેન્શનમાં વધારો કરવાની જાહેરાત થઈ શકે છે.

હાલની પેન્શન રકમ કેટલી છે?
કર્મચારીઓના મતે, કર્મચારી પેન્શન યોજના (EPS) હેઠળ લઘુત્તમ પેન્શન રકમ ખૂબ ઓછી છે. 2014 માં સ્થાપિત કર્મચારી પેન્શન યોજના (EPS) હેઠળ લઘુત્તમ પેન્શન રકમ ₹1,000 પ્રતિ માસ છે, જેને કર્મચારીઓ વધારવાની માંગ કરી રહ્યા છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, તાજેતરની બેઠકમાં આ રકમ ₹1,000 થી વધારીને ₹2,500 થવાની ધારણા છે. પેન્શન રકમમાં આ વધારો કર્મચારીઓને નોંધપાત્ર રાહત આપશે અને તેમની લાંબા સમયથી ચાલી આવતી માંગણી પૂર્ણ કરશે.

કેમ થઈ રહી છે પેન્શન વધારવાની માંગ?
એમ્પલોયીઝનું કહેવું છે કે બદલાતા સમયની સાથે હવે બજારમાં વધી રહેલી મોંઘવારી પ્રમાણે 1000 રૂપિયાનું પેન્શન ઓછું છે. તેવામાં ટ્રેડ યુનિયન અને પેન્શનનો લાભ લેનાર લોકોનું યુનિયન ઘણા સમયથી આ રકમ વધારી 7500 રૂપિયા કરવાની માંગ કરી રહ્યાં છે. પરંતુ રિપોર્ટ અનુસાર  CBT એ પેન્શનમાં સીધો 7.5 ગણો વધારવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે.

કઈ રીતે નક્કી થાય છે EPFO પેન્શન?
EPS સ્કીમ હેઠળ પેન્શનની ગણતરી કરવાની પોતાની એક પદ્ધતિ છે. તેની ફોર્મ્યુલા (પેન્શન = પેન્શનેબલ સેલેરી x પેન્શનેબલ સર્વિસ) ÷ 70 થાય છે. તેમાં પેન્શેનબલ સેલેરી એટલે કે તમારા છેલ્લા 60 મહિનાના પગારની એવરેજ અને પેન્શેનબલ સર્વિસ એટલે કે સર્વિસના કેટલા વર્ષ  EPSમાં કોન્ટ્રીબ્યૂટ કર્યું. પેન્શન મેળવવા માટે મેક્સિમમ સેલેરી લિમિટ 15000 રૂપિયા મહિને હોય છે. સાથે આ સ્કીમનો લાભ ઉઠાવવા માટે ઓછામાં ઓછી 10 વર્ષ નોકરી કરવી જરૂરી હોય છે.
 

