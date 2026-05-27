/8મા પગાર પંચમાં 400% સુધી વધી શકે છે કર્મચારીઓનો પગાર, પાંચ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કરવામાં આવશે લાગુ ? જાણો

Fitment Factor: ઇન્ડિયન રેલ્વે ટેકનિકલ સુપરવાઇઝર્સ એસોસિએશન (IRTSA)એ 8મા પગાર પંચ હેઠળ પગાર સુધારણા નિયમોમાં એક અનોખો ફેરફાર પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. એસોસિએશને કેન્દ્ર સરકારને તમામ લેવલના કર્મચારીઓ માટે એક સમાન ફિટમેન્ટ પરિબળ લાગુ કરવાને બદલે વિવિધ શ્રેણીઓ માટે અલગ અલગ ફિટમેન્ટ પરિબળો અપનાવવા વિનંતી કરી છે. આ પ્રસ્તાવનો હેતુ નીચલા, મધ્યમ અને વરિષ્ઠ લેવલના કર્મચારીઓ માટે વધુ સંતુલિત પગાર માળખું બનાવવાનો છે.
આ રેલ્વે કર્મચારીઓના સંગઠને કુલ પાંચ ફિટમેન્ટ પરિબળોનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, જે 2.92થી 4.38 સુધીના છે. લેવલ 1થી 5ના કર્મચારીઓ માટે 2.92, લેવલ 6થી 8 માટે 3.50, લેવલ 9થી 12 માટે 3.80, લેવલ 13થી 16 માટે 4.09 અને લેવલ 17થી 18ના કર્મચારીઓ માટે 4.38નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સૂચવવામાં આવ્યું છે. જો આ અરજી મંજૂર થાય છે, તો કેટલાક કર્મચારીઓના પગારમાં 400 ટકાથી વધુનો વધારો થઈ શકે છે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું છે?
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ એક ગાણિતિક પદ્ધતિ છે, જેનો ઉપયોગ કેન્દ્રીય પગાર પંચ દ્વારા કર્મચારીઓના જૂના મૂળભૂત પગાર (અથવા પેન્શન)ને નવા સુધારેલા મૂળભૂત પગારમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે થાય છે. આ કેલ્ક્યુલેટર મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે આ પરિબળમાં કોઈપણ ફેરફાર પગાર, પેન્શન, ઇન્ક્રીમેન્ટ અને બાકી રકમને સીધી અસર કરે છે. તેના સૂત્ર વિશે વાત કરીએ તો તે હાલનો મૂળભૂત પગાર x ફિટમેન્ટ ફેક્ટર = નવો મૂળભૂત પગાર.
પ્રસ્તાવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પગારમાં કેટલો વધારો કરશે?
જો આ ભલામણ લાગુ કરવામાં આવે, તો વિવિધ લેવલે પગાર વધારાનો અંદાજ મુજબ: ઉદાહરણ તરીકે, લેવલ 1થી 5ના કર્મચારી જે હાલમાં 20,000 રૂપિયાનો મૂળ પગાર મેળવે છે તેમને 58,400 રૂપિયા (20,000 × 2.92)નો સુધારેલો પગાર મળશે, જેનો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.92 છે. તેવી જ રીતે, લેવલ 6-8ના કર્મચારી જેનો વર્તમાન બેઝિક પગાર 45,000 રૂપિયા અને પ્રસ્તાવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.50 છે તેમને 1,57,500 રૂપિયા (45,000 × 3.50)નો નવો પગાર મળશે.
લેવલ 13થી 16ના કર્મચારી માટે, જેનો વર્તમાન બેઝિક પગાર 1,20,000 રૂપિયા છે, 4.09ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરથી પગાર વધીને 4,90,800 રૂપિયા (1,20,000 × 4.09) થશે. જ્યારે, જો લેવલ 17થી 18ના કર્મચારીનો વર્તમાન મૂળ પગાર 250000 રૂપિયા છે અને 4.38નો પ્રસ્તાવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવામાં આવે, તો સુધારેલ મૂળ પગાર 1095000 રૂપિયા (₹250000 × 4.38) સુધી પહોંચશે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ગણતરી અને ઇતિહાસ
છઠ્ઠા અને સાતમા પગાર પંચ દરમિયાન ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો ખ્યાલ ચર્ચાના મુખ્ય વિષય તરીકે ઉભરી આવ્યો હતો. અગાઉના પગાર પંચો પગાર સુધારણા માટે વધુ જટિલ પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરતા હતા, જેમાં પગાર તર્કસંગતકરણ, મોંઘવારી ભથ્થાં મર્જ કરવા અને જરૂરિયાત-આધારિત પગારની ગણતરી જેવી પદ્ધતિઓનો સમાવેશ થતો હતો.
પહેલા પાંચ પગાર પંચોમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની આધુનિક વિભાવના લાગુ કરવી ખોટી રહેશે. તે કમિશનોએ વ્યાપક પુનર્ગઠન પ્રક્રિયાઓ દ્વારા પગારમાં સુધારો કર્યો હતો અને સમગ્ર સિસ્ટમમાં એકસમાન ગુણકનો ઉપયોગ કર્યો ન હતો. જો કે, તેમનો મૂળભૂત ઉદ્દેશ્ય એ જ રહ્યો. વર્તમાન આર્થિક પરિસ્થિતિઓ અને વહીવટી જરૂરિયાતો સાથે સરકારી પગાર માળખાને સંરેખિત કરવાનો.
8મા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ
8મું પગાર પંચ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ, પેન્શનરો અને તેમના પરિવારો સહિત 1.1 કરોડથી વધુ લાભાર્થીઓને અસર કરશે. ભારતમાં અત્યાર સુધીમાં 7 પગાર પંચની રચના કરવામાં આવી છે.
પહેલા પગાર પંચની સ્થાપના જાન્યુઆરી 1946માં કરવામાં આવી હતી, અને ત્યારથી, સામાન્ય રીતે દર 10 વર્ષે એક નવું પગાર પંચ રચવામાં આવે છે. 8મું પગાર પંચ 3 નવેમ્બર, 2025ના રોજ રચાયું હતું, અને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો તેની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.