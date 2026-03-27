નોકરી છોડવા પર 2 દિવસમાં મળશે પગાર, રજા અને બોનસના પૈસા, 1 એપ્રિલથી લાગૂ થશે નવો નિયમ
ઘણીવાર નોકરી છોડ્યા બાદ જૂની કંપની પૈસા આપવામાં વિલંબ કરે છે. પરંતુ નવા લેબર કોડથી કર્મચારીઓને રાહત મળવાની છે. હવે નોકરીમાંથી રાજીનામું આપવા કે નોકરીમાંથી કાઢી મુકવા કે લેઓફની સ્થિતિમાં કંપનીએ 2 દિવસની અંદર પગાર, રજા, બોનસ અને ગ્રેચ્યુઇટીના પૈસા ચુકવવા પડશે.
Trending Photos
સરકારે દેશના બધા મજૂરો અને કર્મચારીઓના હિતોને ધ્યાનમાં રાખતા અલગ-અલગ 29 શ્રમ કાયદાને મર્જ કરી 4 નવા લેબર કોડ બનાવ્યા છે. આ લેબર કોડ 1 એપ્રિલ 2026થી લાગૂ થઈ રહ્યાં છે. નવા કોડથી અનૌપચારિક સેક્ટર, ગિગ વર્કર્સ, પ્રવાસી મજૂરો અને મહિલાઓને સારા પગાર, સામાજિક સુરક્ષા અને સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષાની ખાતરી મળશે. નવા કોડથી ગ્રેચ્યુઇટીનો નિયમ પણ બદલાશે. તો નોકરી છોડ્યાના બે દિવસની અંદર તમારૂ ફુલ એન્ડ ફાઇનલ સેટલમેન્ટ પણ થઈ જશે. આવો જાણીએ શું છે નવા લેબર કોડ્સ? તેમાં ફુલ એન્ડ ફાઇનલ સેટલમેન્ટને લઈને શું નિયમ છે? નવા કોડથી બોનસ અને ઈન્સેન્ટિવનું શું થશે? ગ્રેચ્યુઇટીના ક્યા નિયમમાં ફેરફાર થશે?
શું છે નવા લેબર કોડ્સ?
ભારતમાં પહેલા 29 અલગ-અલગ લેબર કાયદા હતા. તેને સમજવામાં સમસ્યા રહેતી હતી. તેથી સરળતા માટે તેને 4 કોડ્સમાં સામેલ કરી લેવામાં આવ્યા છે. આ 4 કોડ છે- - વેતન પર કોડ (2019), ઔદ્યોગિક સંબંધો કોડ (2020), સામાજિક સુરક્ષા પર કોડ (2020), અને OSHWC કોડ (2020).
ફુલ એન્ડ ફાઇનલ સેટલમેન્ટને લઈને શું નિયમ છે?
નવા લેબર નિયમો હેઠળ હવે કંપનીએ કોઈપણ કર્મચારીનું ફુલ એન્ડ ફાઇનલ (F&F) સેટલમેન્ટ તેનો નોટિસ પીરિયડ ખતમ થવાના માત્ર બે દિવસની અંદર પૂર્ણ કરવું પડશે. અત્યાર સુધી ફુલ એન્ડ ફાઇનલ સેટલમેન્ટ માટે 45 દિવસથી વધુ સમય લાગતો હતો. પરંતુ 1 એપ્રિલથી બધી કંપનીઓએ F&F પ્રોસેસ બે દિવસમાં પૂરી કરવી જરૂરી હશે.
તેનાથી કર્મચારીઓને શું ફાયદો થશે?
આ નિયમ ખાસ કરી તે કર્મચારીઓ માટે ફાયદાકારક છે, જે નોકરી બદલે છે. પહેલા F&F માં વિલંબ થવાથી તેનું નાણાકીય પ્લાનિંગ બગડી જતું હતું. ઘણીવાર નવી નોકરી શરૂ થઈ ગયા છતાં જૂની કંપનીમાંથી પૈસા મળતા નહોતા, જેનાથી મુશ્કેલી વધતી હતી. હવે નોકરીમાંથી રાજીનામું આપવા કે, નોકરીમાંથી કાઢી મુકવાની સ્થિતિમાં કંપનીએ બે દિવસની અંદર પગાર, લીવ એન્કેશમેન્ટ, બોનસ, ગ્રેજ્યુઇટી (લાગૂ પડે તો) ચુકવવી પડશે.
બોનસ અને ઈન્સેન્ટિવનું શું થશે?
લેઓફ કે રાજીનામાના મામલામાં બોનસ કે ઈન્સેન્ટિવ તત્કાલ નક્કી થઈ શકતા નથી. તેવામાં કેટલાક વેરિએબલ પેમેન્ટ બાદમાં આપવામાં આવી શકે છે. તે કંપનીની પોલિસી પર નિર્ભર કરશે.
કંપનીઓ માટે 2 દિવસમાં સેટલમેન્ટ કરવું કેટલું મુશ્કેલ?
કંપનીઓ માટે આ નિયમ લાગૂ કરવો સરળ રહેશે નહીં. F&F સેટલમેન્ટમાં જેમ કે હાજરીનું ચેકિંગ, રજાનો હિસાબ, ટેક્સ અને અલગ-અલગ વિભાગોની મંજૂરી લેવી પડે છે. તેમાં સમય લાગે છે. 2 દિવસમાં આ કામ પૂર્ણ કરવા માટે કંપનીઓએ સિસ્ટમ અને સમયની બહાર જઈ પણ કામ કરવું પડી શકે છે.
ફિક્સ્ડ-ટર્મ કર્મચારીઓ માટે 1 વર્ષમાં ગ્રેચ્યુઇટી
ફિક્સ્ડ-ટર્મ કર્મચારીઓ માટે ગ્રેચ્યુઇટીના નિયમોમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. પહેલા ગ્રેચ્યુઇટી મેળવવા માટે સતત પાંચ વર્ષ કામ કરવું જરૂરી હતું, પરંતુ નવા લેબર કોડમાં આ પાત્રતા ઘટાડી માત્ર 1 વર્ષ કરી દેવામાં આવી છે. એટલે કે હવે ફિક્સ્ડ-ટર્મ કે કોન્ટ્રાક્ટ પર કામ કરનાર કર્મચારી પણ માત્ર એક વર્ષની સેવા બાદ ગ્રેચ્યુઇટી મેળવવાના હકદાર હશે, તેનાથી તેને વધુ સુરક્ષા મળશે.
ગિગ વર્કર્સને સોશિયલ સિક્યોરિટી સાથે ગ્રેચ્યુઇટી બેનિફિટ્સ પણ
નવા કોડ્સમાં સોશિયલ સિક્યોરિટીને મજબૂત કરવામાં આવી છે. તેનાથી ગિગ (Gig) અને પ્લેટફોર્મ વર્કર્સ જેમ કે ઉબર ડ્રાઇવર કે ફૂડ ડિલીવરી હોયને હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ, અકસ્માત કવર અને સામાજિક સુરક્ષા મળશે. નોકરીદાતાઓએ હવે EDLI યોજનામાં વેતનના 0.65% યોગદાન આપવું પડશે. તેનાથી આ કર્મચારીઓને જીવન અને ડેસેબિલિટી કવરેજ મળશે. નવા કોડથી અસંગઠિત ક્ષેત્રના વર્કર્સને પ્રથમવાર વીમો, ગ્રેચ્યુઇટી અને સ્વાસ્થ્યના લાભ મળશે.
ટેક્સ-ફ્રી ગ્રેચ્યુઇટીની લિમિટ વધી
નવા કોડ્સમાં ટેક્સ ફ્રી ગ્રેચ્યુઇટીની મર્યાદા 20 લાખ રૂપિયા સુધી વધારવામાં આવી છે. પહેલા આ મર્યાદા 10 લાખ રૂપિયા હતી. હવે કર્મચારીઓને ગ્રેચ્યુઇટીના બધા પૈસા મળશે. સાથે નોકરીદાતાએ ગ્રેચ્યુઇટી 30 દિવસની અંદર ચુકવવી પડશે. જો વિલંબ થયો તો 10 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ લાગશે. આના પરિણામે વળતર બમણું પણ થઈ શકે છે. આ નિયમ ખાનગી અને જાહેર બંને ક્ષેત્રોને લાગુ પડશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે