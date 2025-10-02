8 કરોડ કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, નવા વર્ષથી શરૂ થશે EPF ની નવી સર્વિસ, જાણો વિગત
Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) કર્મચારીઓ માટે મોટો નિર્ણય લેવા જઈ રહ્યું છે. હવે પીએફ ખાતાધારક એટીએમમાંથી પણ પોતાના પૈસાનો ઉપાડ કરી શકે છે. નવા વર્ષથી આ નવી સુવિધા અમલમાં આવી શકે છે.
તમારૂ PF એકાઉન્ટ અને દરરોજનું બેન્કિંગ કામકાજ- બંનેનું કનેક્શન સીધુ તમારા હાથમાં. જી હાં, અત્યાર સુધી જ્યાં EPFમાંથી પૈસા ઉપાડવા માટે એક લાંબી પ્રક્રિયા હતી, તો જાન્યુઆરી 2026થી તેમાં ફેરફાર થવાનો છે. ચર્ચા છે કે Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) પોતાના 8 કરોડથી વધુ સભ્યો માટે મોટી ડિજિટલ સર્વિસ શરૂ કરવા જઈ રહી છે. તેનો મતલબ છે કે હવે EPF મેમ્બર ATM અને UPI જેવી સરળ રીતથી સીધા પોતાના પૈસા કાઢી શકશે. પરંતુ હવે દિવાળી પર તેનો લાભ મળવાનો નથી, કારણ કે 10-11 ઓક્ટોબરની બેઠકમાં તેના પર અંતિમ મહોર લાગી શકે છે.
શું બદલાશે?
અત્યાર સુધી EPFમાંથી પૈસા કાઢવા માટે તમારે ક્લેમ કરવો પડે છે. ઘણીવાર ક્લેમ સેટલમેન્ટમાં સપ્તાહો લાગી જાય છે.
નવી સિસ્ટમ આવ્યા બાદ ATM કાર્ડ કે યુપીઆઈ એપથી ઈપીએફ પૈસા ઉપાડવા એટલા સરળ હશે જેટલા બેંક એકાઉન્ટમાંથી ઉપાડવા.
દિવાળી પર કેમ નહીં મળે ભેટ?
ઘણા લોકો આશા રાખતા હતા કે તહેવારોની મોસમ પહેલા આ સેવા શરૂ થઈ જશે. જોકે, વાસ્તવિકતા એ છે કે ટેકનિકલ સેટઅપ અને બેંકિંગ એકીકરણ હજુ પૂર્ણ થયું નથી. તેથી, EPFO એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ સેવા જાન્યુઆરી 2026 થી લાગુ કરવામાં આવશે.
10-11 ઓક્ટોબરના રોજ મળનારી બેઠકમાં શું થશે?
EPFO સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝની દિલ્હીમાં બેઠક થવાની છે.
આ નવી સેવા એક મુખ્ય એજન્ડા આઇટમ હશે.
બેંકિંગ ભાગીદારો અને UPI નેટવર્ક સાથે એકીકરણ અંગે અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે.
તમારા માટે શું ફાયદો થશે?
ફટાફટ પૈસાનો ઉપાડઃ હવે ક્લેમ કરવાની અને રાહ જોવાની ઝંઝટ ખતમ.
ઇમરજન્સીમાં મદદઃ હોસ્પિટલમાં દાખલ થવા, લગ્ન કરવા અથવા અન્ય કોઈપણ તાત્કાલિક ખર્ચ માટે તાત્કાલિક રોકડ.
પારદર્શિતા - વ્યવહારો સીધા UPI/ATM દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેમાં કોઈ વચેટિયા નથી.
ટેક-સેવી સેવા - આજના ડિજિટલ ભારતમાં આ સૌથી મોટું અપગ્રેડ માનવામાં આવે છે.
કોને સૌથી વધુ ફાયદો થશે?
યંગ પ્રોફેશનલ્સ
જે હંમેશા નોકરી બદલતા રહે છે અને પીએફ એકાઉન્ટ્સ લિંક કરે છે.
લોઅર ઇનકમ ગ્રુપ
જેને અચાનક જરૂર પડવા પર પૈસાની સમસ્યા સર્જાય છે.
મિડલ ક્લાસ પરિવાર
જેનો વિશ્વાસ પીએફ પર હંમેશાથી રહ્યો છે.
કયા પડકારો હશે?
ATM અને UPIથી લિંક કરવા માટે મજબૂત ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જોઈએ.
બેંક અને EPFO સિસ્ટમ્સનું રિયલ ટાઇમ ઇન્ટીગ્રેશન સરળ નથી.
ફ્રોડ રોકવા માટે સિક્યોરિટી સિસ્ટમ મજબૂત કરવી પડશે.
UPI ની તાકાત
વિચારો, તમારા મિત્રને અચાનક પૈસાની જરૂર છે. પહેલા તેને પીએફમાંથી ઉપાડવા માટે ઓછામાં ઓછા 10 દિવસ લાગી જતાં હતાં. હવે આ કામ તમે રાત્રે 11 વાગે યુપીઆઈથી પણ કરી શકો છો. આ છે નિર્ણયની સૌથી મોટી તાકાત.
ક્યારથી લાગૂ થશે નવી સર્વિસ?
જાન્યુઆરી, 2026થી દેશના 8 કરોડ પીએફ એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સને સુવિધા મળવાની સંભાવના છે.
શરૂઆતી મહિનામાં કેટલાક મોટા શહેરોમાં પાયલટ પ્રોજેક્ટ પણ ચાલી શકે છે.
Conclusion
EPFO ની આ નવી ડિજિટલ સર્વિસ પીએફ એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ માટે ગેમ ચેન્જર સાબિત થઈ શકે છે. અત્યારે દિવાળી પર ભેટ મળી રહી નથી, પરંતુ નવા વર્ષની શરૂઆત શાનદાર થઈ શકે છે.
