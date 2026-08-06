/EPF માં મોટો ફેરફાર! સેલેરી લિમિટ ₹25,000 થવાની શક્યતા, કરોડો કર્મચારીઓને PF અને પેન્શનમાં થશે મોટો ફાયદો

EPF Wage Ceiling News : કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) ના સબ્સક્રાઇબર્સ અને નોકરિયાત લોકો માટે એક મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યાં છે. શ્રમ મંત્રાલય હેઠળ આવનાર કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ ફંડ (EPF) ની પગાર લિમિટમાં જલ્દી મોટો ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. નાણા મંત્રાલયના ખર્ચ વિભાગે પીએફ યોગદાન માટે ફરજીયાત પગાર લિમિટને 15,000 રૂપિયાથી વધારી 25,000 રૂપિયા પ્રતિ મહિને કરવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી દીધી છે. આ પગલાથી દેશના લાખો કર્મચારીઓની સામાજિક સુરક્ષા અને નિવૃત્તિ ફંડમાં મોટો વધારો થવાની આશા છે.
કેબિનેટની મંજૂરીની પ્રતીક્ષા
રિપોર્ટ અનુસાર ખર્ચ વિભાગથી લીલી ઝંડી મળ્યા બાદ હવે આ પ્રસ્તાવને અંતિમ મંજૂરી માટે કેન્દ્રીય કેબિનેટની પાસે મોકલવામાં આવશે. જ્યારે કેન્દ્રીય કેબિનેટ આ સંશોધન પર પોતાની મહોર લગાવી ગેશે, ત્યારબાદ સરકાર તેને લાગૂ કરવાની સત્તાવાર તારીખ અને દિશાનિર્દેશોની જાહેરાત કરશે. પરંતુ કેબિનેટની મંજૂરી મળ્યા બાદ તેને તત્કાલ લાગૂ કરવાની જગ્યાએ કંપનીઓને પોતાની પેરોલ સિસ્ટમમાં ફેરફાર કરવા માટે થોડો સમય આપવાની સંભાવના છે.
ક્યા કર્મચારીઓને મળશે તેનો ફાયદો?
વર્તમાન નિયમો પ્રમાણે જે કર્મચારીઓનો બેઝિક પગાર (મૂળ વેતન) અને મોંઘવારી ભથ્થું મળી 15000 રૂપિયા પ્રતિ માસ છે, તેના માટે EPF અને પેન્શન સ્કીમ (EPS) માં સામેલ થવું ફરજીયાત છે. જો વેજ સીલિંગ વધારી 25000 રૂપિયા કરવામાં આવે છે તો 15001 રૂપિયાથી 25000 રૂપિયા વચ્ચે બેઝિક પગાર મેળવનાર કર્મચારી પણ ફરજીયાત તેમાં સામેલ થઈ જશે. તેવામાં આ કર્મચારીઓનું પીએફ અને પેન્શન ફંડ ઝડપથી વધશે, જે અત્યાર સુધી ફરજીયાત પીએફ કવરેજથી બહાર હતા કે માત્ર સ્વૈચ્છિક આધારે જોડાયેલા હતા.
PF યોગદાન અને પેન્શન પર અસર
પીએફ નિયમો હેઠળ કર્મચારી અને એમ્પ્લોયર (કંપની) બંને જ કર્મચારીના મૂળ વેતનના 12-12 ટકા હિસ્સો પીએફ ખાતામાં યોગદાન કરે છે. કંપનીના 12% યોગદાનમાં 8.33% હિસ્સો કર્મચારીની પેન્શન યોજના (EPS) માં જાય છે અને બાકી 3.67% હિસ્સો પીએફ ખાતામાં જમા થાય છે. સેલેરી સીલિંગ 25000 રૂપિયા થવા પર પેન્શન સ્કીમમાં જતું મહત્તમ યોગદાન પણ વધી જશે. તેનાથી કર્મચારીઓનું ભવિષ્ય વધુ સુરક્ષિત રહેશે અને નિવૃત્તિના સમયે મળનાર પેન્શન રકમમાં ખુબ સુધાર થશે.
કંપનીઓના બજેટ અને પેરોલ પર પ્રભાવ
વેજ સીલિંગ વધવાથી માત્ર કર્મચારીઓને જ ફાયદો નહીં થાય, પરંતુ કંપની પર પણ તેની અસર પડશે. ફરજીયાત પીએફ કવરેજમાં વધુ કર્મચારીઓ આવવાથી કંપનીઓનો પેરોલ ખર્ચ વધી જશે. આ સિવાય બિઝનેસ સંસ્થાઓએ પોતાના પેરોલ સોફ્ટવેર, પાલન પ્રક્રિયા અને વહીવટી વ્યવસ્થામાં નવા ફેરફાર અનુસાર સંશોધન કરવા પડશે.
અંતિમ નિર્ણય લેવાનો બાકી
જાકો આ પ્રસ્તાવ અંતિમ તબક્કાની મંજૂરીની પ્રક્રિયામાં છે અને સરકાર તરફથી તેના પર સત્તાવાર મહોર લાગવાની બાકી છે. જો કેન્દ્રીય કેબિનેટ તેને લીલી ઝંડી આપે છે, તો વર્ષ 2014 બાદ EPF વેજ સીલિંગમાં પ્રથમ મોટું સંશોધન હશે. 2014મા આ મર્યાદાને 6500થી વધારી 15000 રૂપિયા કરવામાં આવી હતી. આ નવા પહલાથી અસંગઠિત અને નિમ્ન-મધ્ય આવક વર્ગના નોકરિયાત લોકોને મોટી નાણાકીય રાહત મળવાની આશા છે.