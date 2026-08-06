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EPF માં મોટો ફેરફાર! સેલેરી લિમિટ ₹25,000 થવાની શક્યતા, કરોડો કર્મચારીઓને PF અને પેન્શનમાં થશે મોટો ફાયદો

EPF Wage Ceiling News: કેન્દ્ર સરકાર EPF વેજ સીલિંગ 15000 રૂપિયાથી વધારી 25000 રૂપિયા કરવા પર વિચાર કરી રહી છે. તેનાથી 25000 રૂપિયા સુધી બેઝિક પગાર મેળવનાર કર્મચારીઓને ફરજીયાત પીએફ તથા પેન્શનનો ફાયદો મળશે અને નિવૃત્તિ બચતમાં વધારો થશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 06, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:46 PM IST
EPF માં મોટો ફેરફાર! સેલેરી લિમિટ ₹25,000 થવાની શક્યતા, કરોડો કર્મચારીઓને PF અને પેન્શનમાં થશે મોટો ફાયદો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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