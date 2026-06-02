/EPFO ​3.0 : PF ટ્રાન્સફર અને ઉપાડની ઝંઝટ ખતમ ! હવે ATM અને UPIથી સીધા ખાતામાં આવશે પૈસા ?

EPFO 3.0 : દેશભરના લાખો EPF ખાતાધારકો માટે સારા સમાચાર છે. કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) તેના ડિજિટલ માળખાને સંપૂર્ણપણે આધુનિક બનાવવા માટે ઝડપથી કામ કરી રહ્યું છે. આ પહેલના ભાગરૂપે "EPFO 3.0" શરૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
આ શરૂ થયા પછી ભૂતકાળની તુલનામાં PF ઉપાડવાની પ્રક્રિયા નોંધપાત્ર રીતે સરળ, ઝડપી અને લગભગ સંપૂર્ણપણે પેપરલેસ બનશે. સૌથી નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, ભવિષ્યમાં કર્મચારીઓ UPI અને UPIથી એક્ટિવ ATMનો ઉપયોગ કરીને તેમના PF ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડી શકશે. કેટલાક મહિનાઓથી EPFO 3.0ને લઈને ઘણી ચર્ચા થઈ રહી છે. ઘણા લોકો જાણવા માટે ઉત્સુક છે કે શું આ સુવિધા શરૂ થઈ ગઈ છે.
શું EPFO 3.0 શરૂ થઈ ગયું છે ?
કેન્દ્રીય શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ તાજેતરમાં જણાવ્યું હતું કે EPFO 3.0 હેઠળ નવી સુવિધાઓનું પરીક્ષણ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. જો કે, હજુ સુધી સત્તાવાર લોન્ચ તારીખ જાહેર કરવામાં આવી નથી. આનો અર્થ એ છે કે, હાલમાં ATM અથવા UPI દ્વારા PF ઉપાડવાની સુવિધા હજુ સુધી શરૂ થઈ નથી, જોકે તે ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં શરૂ થવાની શક્યતા છે.
UPI અને ATM દ્વારા PF કેવી રીતે ઉપાડી શકાશે ?
EPFO 3.0 લાગુ થયા પછી PF ખાતાધારકો તેમના EPF ખાતામાં ઉપાડી શકાય તે બેલેન્સ ઓનલાઈન જોઈ શકશે. જો તેમનું બેંક ખાતું તેમના આધાર અને UAN સાથે લિંક થયેલ હશે, તો તેઓ UPI દ્વારા સીધા તેમના બેંક ખાતામાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરી શકશે. આ માટે યુઝર્સને તેમના લિંક કરેલ UPI પિનનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડશે. એકવાર ફંડ બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય, પછી તેનો ઉપયોગ કોઈપણ બેંકિંગ ટ્રાન્ઝેક્શનની જેમ થઈ શકે છે. તમે ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરી શકો છો અને ATMમાંથી રોકડા ઉપાડી શકો છો.
કેટલી રકમ ઉપાડી શકાશે ?
નવી સિસ્ટમ હેઠળ EPF બેલેન્સના આશરે 50% થી 75% ઉપાડી શકાશે. જો કે, આ ચોક્કસ શરતો અને પાત્રતા માપદંડોને આધીન રહેશે. બીજો મહત્વપૂર્ણ નિયમ એ છે કે EPF ખાતામાં ઓછામાં ઓછા 25% ફંડ ફરજિયાત જાળવી રાખવું જરૂરી છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, સમગ્ર PF બેલેન્સ ઉપાડી શકાશે નહીં. ભવિષ્યની નાણાકીય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ફંડનો આ ભાગ અનામત રહેશે.
ઓટો-સેટલમેન્ટ મર્યાદામાં વધારો
EPFOએ ઓટો-સેટલમેન્ટ મર્યાદા ₹1 લાખથી વધારીને ₹5 લાખ કરીને પહેલેથી જ એક મોટો ફેરફાર અમલમાં મૂક્યો છે. આ પગલાનો ફાયદો એ છે કે ઘણા ક્લેમ હવે ફક્ત ત્રણ દિવસમાં જ સેટલ કરી શકાય છે. ઘર ખરીદવા, ઘર બનાવવા, બાળકોના શિક્ષણ, લગ્ન ખર્ચ અથવા મેડિકલ ઈમરજન્સી કટોકટી જેવી જરૂરિયાતો માટે પીએફ ફંડ ખૂબ ઝડપથી ઉપલબ્ધ થશે.
લાખો કર્મચારીઓને લાભ થશે
હાલમાં, EPFO આશરે ₹28 લાખ કરોડના ફંડનું સંચાલન કરે છે અને દેશભરના લાખો કર્મચારીઓ તેના પર આધાર રાખે છે. EPFO 3.0ના અમલીકરણ સાથે લાંબા કાગળકામ, ઓફિસોમાં વારંવાર ધકા અને પ્રક્રિયાગત વિલંબ જેવી સમસ્યાઓ મોટાભાગે દૂર થવાની શક્યતા છે. UPI, ATM, ફેશિયલ ઓથેન્ટિકેશન અને WhatsApp જેવી ડિજિટલ સુવિધાઓ PF મેનેજમેન્ટને પહેલા કરતાં વધુ સરળ અને વધુ સુવ્યવસ્થિત બનશે.