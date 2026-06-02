EPFO ​3.0 : PF ટ્રાન્સફર અને ઉપાડની ઝંઝટ ખતમ ! હવે ATM અને UPIથી સીધા ખાતામાં આવશે પૈસા ?

EPFO 3.0 હેઠળ કર્મચારીઓને ભવિષ્યમાં UPI અને ATMથી PFના પૈસા ઉપાડવાની સુવિધા આપવામાં આવી શકે છે. આ નવી સિસ્ટમ PF ઉપાડ અને ટ્રાન્સફરને સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ અને પેપરલેસ બનાવશે. કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ મે મહિનામાં આ સર્વિસની જાહેરાત કરી હતી. જો કે, હજુ સુધી લોન્ચની કોઈ ચોક્કસ તારીખ જાહેર કરાઈ નથી.
 

Published: Jun 02, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 05:09 PM IST
2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

