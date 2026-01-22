Prev
EPFOની મોટી તૈયારી, PF ખાતાધારકો માટે બદલાવા જઈ રહ્યું છે ઘણુ બધુ

EPFO New Update: EPFOના સભ્યો આ વર્ષે એપ્રિલ સુધીમાં UPI દ્વારા પોતાના પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PF)માંથી ઉપાડ કરી શકશે અને તે રકમ સીધી તેમના બેન્ક ખાતામાં જમા થઈ જશે. આ યોજનામાં સભ્યોનો સભ્યોની અમુક લઘુત્તમ રકમ ખાતામાં સુરક્ષિત રહેશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 22, 2026, 08:44 PM IST

EPFO New Update: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) સાથે જોડાયેલા કર્મચારીઓ માટે ઘણુ બધુ બદલાવા જઈ રહ્યું છે. આ અમે એટલા માટે કહી રહ્યા છે કારણ કે, EPFO પોતાની કામગીરીને સંપૂર્ણપણે મોડિફાય કરવા જઈ રહ્યું છે. ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસના રિપોર્ટ અનુસાર, EPFO 3.0 પર કામ તેજ કરી દેવામાં આવ્યું છે. રિપોર્ટમાં એક વરિષ્ઠ અધિકારીના હવાલાથી જણાવવામાં આવ્યું છે કે, EPFO 3.0 હેઠળ નવું પોર્ટલ અને નવું બેકએન્ડ સોફ્ટવેર વિકસાવવામાં આવશે, જે આગામી 10 વર્ષની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે.

કોર બેન્કિંગ સોલ્યુશન પર ફોકસ
EPFO 3.0ની સૌથી મહત્વની વિશેષતા કોર બેંકિંગ સોલ્યુશન (CBS) હશે. આના દ્વારા EPFO પણ બેન્કોની જેમ કેન્દ્રીકૃત રીતે કામ કરશે. તેનો સૌથી મોટો ફાયદો એ થશે કે કોઈ પણ સભ્ય દેશના કોઈપણ ખૂણેથી પોતાની સમસ્યાનું સમાધાન મેળવી શકશે. એટલે કે, હવે સમાધાન માટે પોતાની મૂળ ઓફિસ (Home Branch) પર નિર્ભર રહેવું નહીં પડે.

EPFO 3.0માં AI-પાવર્ડ ભાષા ટૂલ્સ સામેલ કરવામાં આવશે. આ માટે સરકારના AI આધારિત ભાષા અનુવાદ પ્લેટફોર્મ ‘ભાષિણી’નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે, જેથી સભ્યો પોતાની સ્થાનિક ભાષામાં સેવાઓનો લાભ લઈ શકે. નવા લેબર કોડ લાગુ થયા બાદ EPFOનો વ્યાપ સંગઠિત ક્ષેત્રની સાથે-સાથે અસંગઠિત, ગિગ અને પ્લેટફોર્મ વર્કર્સ સુધી પણ વધશે. ભવિષ્યમાં EPFO ગિગ વર્કર્સના નિવૃત્તિ ભંડોળનું સંચાલન કરવાની જવાબદારી પણ મળી શકે છે.

એપ્રિલથી UPIની સુવિધા
EPFOના સભ્યો આ વર્ષે એપ્રિલ સુધીમાં UPI દ્વારા પોતાના પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PF)માંથી ઉપાડ કરી શકશે અને તે રકમ સીધી તેમના બેન્ક ખાતામાં જમા થઈ જશે. આ યોજનામાં સભ્યોનો સભ્યોની અમુક લઘુત્તમ રકમ ખાતામાં સુરક્ષિત રહેશે. જ્યારે બાકીની રકમ સીધી બેન્ક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી શકાશે. EPFO સભ્યો પોતાના પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PF)થી પોતાના UPI PINનો ઉપયોગ કરીને સુરક્ષિત વ્યવહાર કરી શકશે. રકમ ખાતામાં આવ્યા બાદ તેનો ઉપયોગ એટીએમ, ડેબિટ કાર્ડ કે ઇલેક્ટ્રોનિક પેમેન્ટ માટે કરી શકાશે.

ઝડપી પતાવટ અને મર્યાદામાં વધારો
અત્યારે EPFO સભ્યોએ ઉપાડ માટે અરજી કરવી પડે છે જે સમય માંગી લેતી પ્રક્રિયા છે. ઓટોમેટિક સેટલમેન્ટ પ્રક્રિયા હેઠળ હવે અરજી કર્યાના 3 દિવસની અંદર રકમ ખાતામાં આવી જશે. આ રીતે ઉપાડની મર્યાદા પહેલા 1 લાખ રૂપિયા હતી, જે વધારીને હવે 5 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી છે. આનાથી સભ્યો બીમારી, શિક્ષણ, લગ્ન અથવા ઘર ખરીદવા જેવી જરૂરિયાતો માટે માત્ર ત્રણ દિવસમાં જ નાણાકીય સહાય મેળવી શકશે.

