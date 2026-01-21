Prev
EPFO 3.0: બેંક એકાઉન્ટની જેમ ઉપાડી શકશો PFના પૈસા! AIથી 24 કલાકમાં ક્લેમ થશે સેટલ

EPFO 3.0: એવું લાગે છે કે EPFO એ તેના સભ્યોને સમયાંતરે સરપ્રાઈઝ આપવાની યોજના બનાવી રાખી છે. લિબરલાઈઝ્ડ વિડ્રોઅલ નિયમોની જાહેરાત અને UPI-લિંક્ડ સુવિધા શરૂ કરવાના પ્રસ્તાવ બાદ, EPFO હવે વધુ સારા સુધારા સાથે EPFO 3.0 લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. જાણો તેમાં કઈ સુવિધાઓ હશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 21, 2026, 12:40 PM IST

EPFO 3.0 Benefits: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) તેના સુધારાનો આગામી તબક્કો શરૂ કરવા જઈ રહ્યું છે, જેમાં અનેક નવી સુવિધાઓ મળી શકે છે. તેમાં એક નવું પોર્ટલ, બેકએન્ડમાં નવું સોફ્ટવેર અને સભ્યોને સ્થાનિક ભાષાઓમાં માહિતી આપવા માટે AI-પાવર્ડ લેંગ્વેજ ટ્રાન્સલેશન ટૂલનો ઉપયોગ સામેલ છે. 'ધ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ'ના રિપોર્ટ અનુસાર, સંગઠન ટૂંક સમયમાં EPFO 3.0 લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે, જેમાં ફંડના ટેકનોલોજી આર્કિટેક્ચરમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. EPFO હવે કોર બેંકિંગ સોલ્યુશન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, તેથી EPFO 3.0 સાથે આવી રહેલા સુધારાઓને અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.

એટલે કે હવે EPFO ઓપરેશન્સ માટે એક સેન્ટ્રલાઈઝ્ડ સિસ્ટમ તૈયાર કરી રહ્યું છે, જેવી બેંકોમાં હોય છે. આનાથી સભ્યો દેશના કોઈપણ સેન્ટર પર પોતાની સમસ્યાઓ હલ કરી શકશે. ચાલો જાણીએ કે EPFO 3.0 સાથે કયા સુધારા આવી રહ્યા છે અને તે કેટલું અલગ હશે.

કેટલું અલગ હશે EPFO 3.0 અને કઈ નવી સુવિધાઓ મળશે?
કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) પોતાના લાખો સબ્સ્ક્રાઇબર્સ માટે અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા ડિજિટલ પરિવર્તનની શરૂઆત કરી રહ્યું છે, જેને EPFO ​​3.0 કહેવામાં આવે છે. કેન્દ્રીય શ્રમ અને રોજગાર મંત્રીએ તાજેતરમાં પુષ્ટિ આપી હતી કે નવી સિસ્ટમનો હેતુ EPFO ​​ની જૂની અને સુસ્ત સેવાઓને સંપૂર્ણપણે "હાઇ-ટેક" સિસ્ટમમાં પરિવર્તિત કરવાનો છે. EPFO ​​3.0 માં શું ખાસ હશે અને તે જૂની સિસ્ટમથી કેવી રીતે અલગ હશે તે જાણો.

નવું સોફ્ટવેર અને સેન્ટ્રલાઈઝ્ડ સિસ્ટમ (Centralized Database)
અત્યારે EPFOની વિવિધ પ્રાદેશિક કચેરીઓના પોતાના ડેટાબેઝ છે, જેના કારણે ક્લેમ સેટલમેન્ટમાં વિલંબ થાય છે. EPFO 3.0 માં તમામ ડેટા એક જ સેન્ટ્રલ સર્વર પર હશે. જો તમે એક શહેરથી બીજા શહેરમાં નોકરી બદલો છો, તો તમારે જૂની કંપનીમાંથી ફંડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે અઠવાડિયા સુધી રાહ જોવી પડશે નહીં. આ પ્રક્રિયા હવે બેંકિંગ સિસ્ટમની જેમ 'રિયલ-ટાઈમ' થઈ જશે.

‘ઓટો-મોડ’ ક્લેમ સેટલમેન્ટ (Instant Processing)
હાલમાં ક્લેમ પાસ થવામાં 7 થી 20 દિવસનો સમય લાગે છે. નવા સોફ્ટવેરમાં AI-આધારિત ઓટો-મોડ હશે. આનાથી બીમારી, લગ્ન કે શિક્ષણ માટે એડવાન્સ પૈસા ઉપાડવા પર ક્લેમ 24 થી 48 કલાકની અંદર સેટલ થઈ જશે. માનવીય હસ્તક્ષેપ ઓછો થવાથી ભ્રષ્ટાચાર અને બિનજરૂરી રિજેક્શનમાં ઘટાડો થશે.

નવું અને યુઝર-ફ્રેન્ડલી પોર્ટલ
હાલની વેબસાઇટ ઘણીવાર વધેલા લોડને કારણે ક્રેશ થઈ જાય છે અથવા OTP પ્રાપ્ત કરવામાં સમસ્યા આવે છે. પોર્ટલને સંપૂર્ણપણે નવા ઇન્ટરફેસ સાથે ફરીથી ડિઝાઇન કરવામાં આવી રહ્યું છે. નવું પોર્ટલ મોબાઇલ પર સરળતાથી ચાલશે, અને બાકી ક્લેમ સ્ટેટસ સ્થિતિને ટ્રેક કરવાનું ખૂબ સરળ બનશે.

ઈ-પાસબુકમાં વધુ પારદર્શિતા
નવી પાસબુકમાં હવે માત્ર તમારું અને કંપનીનું યોગદાન જ નહીં દેખાય, પરંતુ તમારા પૈસા પર મળતા વ્યાજ (Interest) નું રિયલ-ટાઈમ અપડેટ પણ મળતું રહેશે. તમારે વર્ષના અંત સુધી વ્યાજ જમા થવાની રાહ જોવી પડશે નહીં. તમે જોઈ શકશો કે તમારું ફંડ કેટલી ઝડપથી વધી રહ્યું છે.

 

