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EPFO 3.0નો મોટો ધડાકો! હવે UPI અને ખાસ ATM કાર્ડથી ઉપાડી શકશો PFના પૈસા, જાણો નવા નિયમો

PF withdrawal New Process: EPFO 3.0 લોન્ચ થવાનું છે, જે હેઠળ કર્મચારીઓ ATM અને UPI દ્વારા ગમે ત્યારે તેમના PF ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડી શકશે. આ વર્ષે જુલાઈના પહેલા અઠવાડિયામાં નવી સિસ્ટમ લાગુ થવાની અપેક્ષા છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 28, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:36 PM IST
EPFO 3.0નો મોટો ધડાકો! હવે UPI અને ખાસ ATM કાર્ડથી ઉપાડી શકશો PFના પૈસા, જાણો નવા નિયમો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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