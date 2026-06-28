/EPFO 3.0નો મોટો ધડાકો! હવે UPI અને ખાસ ATM કાર્ડથી ઉપાડી શકશો PFના પૈસા, જાણો નવા નિયમો

PF withdrawal New Process: નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ માટે તેમના પ્રોવિડન્ટ ફંડ ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડવાનું સરળ બન્યું છે. પહેલાં, પીએફ ભંડોળ ઉપાડવા માટે વારંવાર EPFO ઑફિસની મુલાકાત લેવી પડતી હતી. પછીથી, તે ઓનલાઈન કરવામાં આવ્યું. હવે, બીજો મોટો ફેરફાર આવી રહ્યો છે. ટૂંક સમયમાં, તમે UPIનો ઉપયોગ કરીને ATMમાંથી PFના પૈસા ઉપાડી શકશો.
કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) 'EPFO 3.0' શરૂ કરી રહ્યું છે, જેના હેઠળ કર્મચારીઓ કોઈપણ સમયે ATM અને UPI દ્વારા તેમના EPF ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડી શકશે. એવી અપેક્ષા છે કે આ વર્ષે જુલાઈના પહેલા અઠવાડિયામાં નવી સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવશે. નવી સિસ્ટમ તબક્કાવાર લાગુ કરવામાં આવશે, શરૂઆતમાં મેટ્રો શહેરોમાંથી કરવામાં આવી શકે છે.
નવો PF ઉપાડવાનો નિયમ ક્યારે અમલમાં આવશે?
EPFOની નવી સિસ્ટમ જુલાઈના પહેલા અઠવાડિયાથી લાગુ કરવામાં આવશે. નવી સિસ્ટમ ઝડપી હશે, જેનાથી કર્મચારીઓ તેમના PF ખાતા સાથે જોડાયેલા બેંક ખાતા દ્વારા તાત્કાલિક રોકડ ઉપાડી શકશે. નવી સિસ્ટમ હેઠળ, કર્મચારીઓ તેમની યોગ્યતાના આધારે UPI અથવા ATM દ્વારા તેમના PF બેલેન્સના 75 ટકા સુધી ઉપાડી શકશે.
નવું ATM કાર્ડ મળશે? સિસ્ટમ કેવી રીતે કાર્ય કરશે?
નવી PF ઉપાડવાની સિસ્ટમ આધાર OTP અને નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (NPCI) પર આધાર રાખશે. PF-લિંક્ડ ATM કાર્ડ જાહેર કરવામાં આવશે. UPI એપ્સ દ્વારા ઉપાડ માટે OTP વેરિફિકેશન ફરજિયાત રહેશે. કર્મચારીઓને તેમના લિંક્ડ બેંક ખાતામાં તાત્કાલિક જમા કરવામાં આવશે, જેનાથી તેઓ ATM અથવા UPIનો ઉપયોગ કરીને ત્યાંથી રોકડ ઉપાડી શકશે.
ATM અને UPI પીએફ ઉપાડ માટે કોણ પાત્ર રહેશે?
1. નવી સિસ્ટમ એવા PF ખાતા ધારકો માટે ઉપલબ્ધ રહેશે જેમણે પોતાનો UAN નંબર એક્ટિવ કર્યો છે.
2. જેમનું PF એકાઉન્ટ આધાર સાથે લિંક થયેલ છે.
3. PAN કાર્ડની વિગતો અપડેટ કરવામાં આવશે.
4. બેંક ખાતું અને IFSC કોડ ચેક કરવામાં આવશે.
5. મોબાઇલ નંબર ખાતા સાથે લિંક કરવામાં આવશે.